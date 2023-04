Comment se procurer une montre de luxe sur le marché de l’occasion

1 pc Bracelet Compatible avec Apple iWatch Series 8 7 6 5 4 3 2 1 SE Bracelet en Cuir pour iWatch Montre intelligente Sangle Bracelet Vrai Cuir Luxe Ajustable Respirable miniinthebox

Les montres sont des accessoires de mode au-delà d’être des instruments portables utilisés pour mesurer le temps. Généralement, elles sont constituées par un boîtier abritant le mécanisme horloger, un cadran affichant l’heure et de moult autres fonctions comme l’alarme, la date, la chronométrie.

Elles ont la forme des bracelets et peuvent être fixées au poignet. Sur le marché, il existe différents types de montres. Certains modèles sont mécaniques et d’autres sont électroniques, mais peuvent être issus d’une gamme ordinaire ou luxueuse. Dans la dernière catégorie, les montres sont plus onéreuses.

Ceci se comprend aisément lorsqu’on sait que ladite catégorie met en exergue des pièces de grande qualité. Toutefois, il est possible de s’orienter sur le marché d’occasion pour accéder au luxe à un prix plus ou moins raisonnable. Pourquoi opter pour des montres de ce type et comment s’y prendre ?

Les particularités des montres de luxe haut de gamme sur le marché de l’occasion

Les montres de luxe représentent de plus en plus aujourd’hui un business en or, car elles constituent une bonne filière d’investissement. Il est possible que vous revendiez vos montres de luxe sur le marché après de nombreuses années d’utilisation, parce que celles-ci prennent globalement de la valeur avec le temps. Par ailleurs, il faut souligner qu’il est possible de se procurer des montres de luxe d’occasion pour réduire le coût, mais cela dépend d’un certain nombre de facteurs.

La marque, les matières de fabrication et l’authenticité de la montre peuvent jouer un grand rôle dans la détermination du prix. Cependant, il faut noter qu’en dehors de l’aspect du coût, les montres de luxe sur le marché de l’occasion ont une autre particularité. Plus les montres haut de gamme vieillissent, plus elles ont de la valeur, si elles sont gardées dans de bons états bien sûr.

Il peut arriver qu’un modèle de montre spécifique n’existe plus en collection dans les boutiques, mais qu’il soit disponible sur le marché d’occasion. Dénicher un tel article au cours d’une vente aux enchères ou dans une boutique spécialisée dans la revente peut vous aider à affiner votre look et à vous imposer. La plupart du temps, porter une montre luxueuse est un signe de prestige et d’élégance.

Pour cela, vous pouvez porter une montre de luxe qui sort de l’ordinaire lors de vos activités professionnelles. En effet, il est vrai que le fait de porter une montre détient un aspect pratique pour arriver à l’heure à ses rendez-vous. Toutefois, il faut souligner qu’un tel accessoire accompagne parfaitement les tenues professionnelles en entreprise et s’adapte facilement aux poignets des hommes comme ceux des femmes. D’ailleurs, il existe même sur le marché de l’occasion des modèles uniquement dédiés aux hommes ou aux femmes.

Quelles sont les marques de luxe à favoriser ?

Sur le marché de l’occasion, vous pouvez trouver toutes sortes de montres fabriquées par des marques de renom. Pour les pièces haut de gamme, vous pouvez privilégier les marques comme Rolex, Breitling, Cartier ou encore Omega. Ces différentes marques proposent divers modèles qui allient le design et la résistance, quelle que soit la montre choisie.

Quelques exemples de montres de luxe Omega

Avec Omega, vous pouvez choisir une montre de luxe passe-partout ou une montre chic. Vous pouvez aussi jeter votre dévolu sur une pièce digitale ou dédiée aux sportifs. Il vous est également possible de porter votre choix sur les modèles de collection ci-après :

Omega Speedmaster Moonwatch Moonwatch 3861 Stainless ;

Omega Constellation Quartz 27 Stainless Steel / Red Gold / MOP ;

Omega De Ville Prestige Co-Axial 39.5 Power Reserve Stainless Steel / Vintage Silver Silk ;

Omega Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial 42 Stainless Steel / Orange / Orange Rubber ;

Omega Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial 44 GMT Chronograph Stainless Steel / Grey…

Les critères à considérer pour l’achat d’une montre de luxe sur le marché de l’occasion

Pour le choix d’une montre de luxe, vous pouvez tenir compte de votre style et de l’apparence de vos looks en général. Cela vous permettra de choisir un modèle spécifique à votre goût. Si vous préférez le marché de l’occasion, assurez-vous de faire attention à un certain nombre de détails concernant la qualité de la pièce à acheter.

Vous devez dans un premier temps vérifier l’authenticité de la montre en demandant un certificat d’authenticité. Vous pouvez aussi vous baser sur certains indices qui indiquent que la montre est vraie. De manière plus explicite, il s’agit :

Du bracelet ;

Du cadran ;

Des aiguilles ;

; Et du mouvement.

Vous devez aussi faire attention aux signes de dommages et aux éventuelles présences de rayures et de bosses. En dehors de ces quelques points, demandez l’historique de service de la montre pour savoir si elle a été bien entretenue et cherchez à avoir des informations sur sa provenance.

Pour finir, n’hésitez pas à tenir compte de la réputation du vendeur, de la garantie, et à comparer les prix avec d’autres montres similaires sur le marché de l’occasion. Tous ces critères vous aideront à éviter la contrefaçon et à acheter une montre de luxe originale à un prix abordable.