Les meilleures applications mobiles pour contrôler votre maison à distance

Les avancées technologiques ont rendu disponible un nombre impressionnant d’outils qui facilitent la vie au quotidien.

C’est le cas de la domotique qui permet aux occupants d’une résidence de contrôler à distance l’ensemble des installations électriques comme l’éclairage ou la température.

À travers le présent guide, vous avez l’occasion de découvrir les applications incontournables pour contrôler sa maison à distance.

L’application Google Home

Google Home est une application mobile largement reconnue dans le contrôle à distance des équipements d’une maison. Bien entendu, il fonctionne par le biais d’un système domotique et dispose de nombreuses fonctionnalités intéressantes. À cet effet, il convient de souligner que cette plateforme permet aux propriétaires de :

configurer des appareils Google comme c’est le cas des caméras, des écrans, des routeurs Wi-Fi et des outils Chromecast ;

avoir le contrôle exclusif sur les appareils fonctionnant suivant la technologie Google Nest (modes d’éclairage, les capteurs d’ouverture des portes, téléviseurs, capteurs de température, etc.)

se servir des appareils ayant un Assistant Google pour transmettre un message.

Pour faciliter sa prise en main, les concepteurs l’ont sectionné en différentes parties. Cela permet aux utilisateurs de se retrouver et d’effectuer sans difficulté les différentes tâches.

L’outil Amazon Alexa

Amazon Alexa est une application mobile qui possède des fonctions efficaces. Elle permet de contrôler une résidence par l’intermédiaire des commandes vocales. En clair, avec ce logiciel, vous avez la possibilité de gérer l’éclairage, de régler la musique et de contrôler d’autres appareils connectés depuis votre smartphone.

De plus, cette application sert à suivre les rappels et les alarmes actifs et connectés. Les parents peuvent également appeler les enfants à domicile par Drop In.

C’est un véritable outil qui permet d’avoir une vue sur ce qui se passe à la maison. Toutefois, il est intéressant de préciser qu’Amazon Alexa fonctionne avec les appareils compatibles avec sa technologie.

L’outil de contrôle Nest

Nest est une application qui permet d’avoir la main mise intégrale sur le chauffage et la sécurité d’un bâtiment. L’avantage avec cette application est la particularité de son champ d’action. Ainsi, contrairement aux autres plateformes, vous pouvez surveiller exclusivement les appareils de climatisation et de chauffage ainsi que les caméras de surveillance.

Grâce à Nest, vous recevez instantanément chaque détection de mouvement observé dans votre résidence. De même, vous évitez les potentiels accidents domestiques qui sont à l’origine d’importants dégâts matériels.

La technologie Philips Hue

Phillips Hue est une application mobile qui fonctionne exclusivement sur les supports iOS. Sa spécificité est de faciliter la personnalisation de l’éclairage. Ainsi, depuis votre smartphone, vous avez l’occasion de jouer sur la couleur, la luminosité et la programmation d’allumage des lampes.

C’est une valeur sûre pour créer chez soi une ambiance qui se prête aux divers évènements. Que ce soit une fête entre amis, en famille, un dîner romantique ou une soirée cinéma, vous avez l’éclairage approprié. Par ailleurs, il est plus utile de compter sur des luminaires construits selon la technologie Philips Hue.

Quelques précautions lorsque vous utilisez ces outils chez vous

Nous vous proposons ici quelques recommandations à prendre en compte lors de l’utilisation d’applications mobiles pour contrôler votre maison à distance :

Assurez la sécurité du réseau et des appareils

Assurer la sécurité de votre réseau domestique est essentiel pour éviter les accès non autorisés à vos appareils connectés. Pour ce faire, commencez par configurer un mot de passe Wi-Fi robuste et unique. Évitez d’utiliser des mots de passe évidents tels que « password » ou « 123456 ». Utilisez plutôt une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.

En outre, activez le chiffrement WPA3 si votre routeur le supporte, car il offre une sécurité supérieure par rapport à WPA2. Veillez également à changer régulièrement votre mot de passe pour prévenir toute tentative de piratage.

En ce qui concerne les appareils connectés, assurez-vous qu’ils sont à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Les fabricants publient souvent des mises à jour pour résoudre les vulnérabilités découvertes. Mettez en place un calendrier pour vérifier et appliquer ces mises à jour afin de garantir une protection maximale.

Gérez les autorisations et la confidentialité

Lors de l’installation d’une application de contrôle à distance, prenez le temps d’examiner attentivement les autorisations qu’elle demande. Ne fournissez que les autorisations nécessaires au fonctionnement de l’application. Par exemple, si l’outil n’a pas besoin d’accéder à votre appareil photo, désactivez cette autorisation. Cela limite les possibilités d’accès non autorisé.

De même, explorez les paramètres de confidentialité de l’application. Vous y trouverez des informations sur la manière dont vos données sont collectées, utilisées et partagées. Si vous avez des préoccupations concernant la confidentialité, envisagez de contacter le support client de l’application ou de consulter les avis d’autres utilisateurs pour en savoir plus.

En suivant ces recommandations, vous renforcez considérablement la sécurité de votre réseau et de vos appareils lors de l’utilisation d’applications de contrôle à distance.