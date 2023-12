Visioconférence en entreprise : nos conseils pour atteindre une qualité décente

Avec la généralisation du télétravail et la mondialisation, nos besoins pour communiquer à distance ont évolué. Il ne s’agit plus ainsi de se téléphoner pour prendre un rendez-vous puis de se rencontrer IRL : désormais, avec du bon matériel, on peut tout effectuer ou presque sans se déplacer. Toutefois, lorsqu’on est peu à l’aise avec les nouvelles technologies, choisir les bons outils pour atteindre des standards satisfaisants est loin d’être aisé. On vous donne ainsi 3 conseils dans cet article pour vous aider à arriver à un choix éclairé !

Premier conseil : préparez votre matériel et votre environnement

Avant tout chose, vous devez vous assurer que votre matériel et votre environnement sont adaptés pour assurer une bonne qualité vidéo en toutes circonstances. Nous vous recommandons ainsi de vérifier quelques points en priorité :

Votre connexion internet : optez pour une connexion filaire (avec un câble Ethernet) plutôt qu’une connexion WIFI, qui peut être instable avec en plus un débit moins important.

Votre matériel : que ce soit la webcam, le micro ou encore l’ordinateur, il ne faudra pas lésiner sur les moyens. Si vous n’avez aucune connaissance sur le sujet, cliquez sur ce lien pour en apprendre plus.

Votre éclairage : de manière générale, choisissez un endroit bien éclairé tout en évitant les sources lumineuses trop fortes ou trop directes. Après plusieurs essais, vous devriez arriver à un bon compromis.

Second conseil : choisissez un bon logiciel de visioconférence

On ne le dira jamais assez : tous les logiciels de visioconférence ne se valent pas, loin de là. Pour les entreprises, il existe de nombreuses solutions sur le marché en dehors des logiciels très connus comme Skype ou Zoom. En dehors des fonctionnalités qui sont souvent plus fournies avec les solutions logicielles professionnelles, le niveau de protection des données n’est pas le même. Veillez donc bien à ce qu’il y ait des garanties à ce niveau, sachant qu’il existe des certifications reconnues comme celle CSPN qu’on ne présente plus.

Troisième conseil : formez-vous dans l’art de la visioconférence

Même s’il existe bien sûr une part d’improvisation quand on met en place des visioconférences, il va vous falloir respecter certaines règles. Par exemple, il est important de solliciter la participation de vos interlocuteurs en leur posant des questions ou en leur proposant des sondages ou des quiz pour que ce soit plus vivant. Les logiciels de visioconférence proposent des outils interactifs intéressants aujourd’hui, autant en profiter !

Par conséquent, nous vous recommandons de suivre une formation afin d’être sûr d’être au point sur ce qui se fait de mieux actuellement. Vos collaborateurs n’en seront que plus satisfaits !