Les matériaux de construction innovants made in France : l’exemple de Saint-Gobain

Dans un marché toujours plus concurrentiel, les entreprises françaises ont la capacité d’innover afin de proposer des matériaux de construction performants et respectueux de l’environnement. Parmi eux, Saint-Gobain se distingue en développant de nouvelles gammes de produits pour tous types de projets, du bâtiment résidentiel aux grandes infrastructures. Découvrez dans cet article les principaux types de matériaux de construction innovants fabriqués en France par cette entreprise historique.

L’isolation avec les matériaux écologiques : Isover et Placo

L’isolation constitue un enjeu majeur du secteur, tant en matière d’économie d’énergie que de confort acoustique ou thermique. Plusieurs marques de Saint-Gobain contribuent à rendre nos bâtiments mieux isolés et respectueux des normes environnementales en vigueur.

La laine de verre Isover : une isolation haute performance

Produit phare d’Isover (filiale de Saint-Gobain), la laine de verre est un élément essentiel dans le domaine de l’isolation thermique et acoustique. Grâce à son procédé de fabrication innovant, la laine de verre est constituée de fibres fines emprisonnant l’air, lui conférant ainsi une grande capacité d’isolation et un faible poids. Fabriquée à partir de sable et de verre recyclé, elle est également respectueuse de l’environnement et contribue à réduire les émissions de CO2.

Les plaques de plâtre Placo pour une isolation et un confort optimal

Avec sa gamme de plaques de plâtre, Placo (autre filiale de Saint-Gobain) permet de réaliser des cloisons, doublages ou plafonds tout en garantissant une bonne isolation phonique et thermique. La marque propose également des solutions adaptées aux nouvelles réglementations environnementales, avec notamment la plaque Habito qui résiste à l’humidité et aux chocs, améliorant ainsi le confort et la durabilité des bâtiments.

Le verre : un matériau polyvalent et innovant

Saint-Gobain a fait du verre l’un de ses matériaux de prédilection, en développant de nombreuses caractéristiques techniques permettant de satisfaire diverses exigences architecturales. Ses gammes étendues de vitrages se distinguent par leur performances énergétiques, leur esthétique ou encore leur résistance aux intempéries et effractions.

Les vitrages isolants pour une meilleure performance énergétique

Fabriqués en France, les double-vitrages de Saint-Gobain assurent une isolation optimale face au froid et à la chaleur. Ces produits renforcent aussi considérablement le confort l’été, en limitantla chaleur due au soleil entrante dans les pièces sans avoir recours systématiquement à la climatisation.Ces performances sont rendues possibles grâce à la prise en compte des propriétés thermiques du verre et de leur interaction avec l’air contenu entre les deux vitrages.

Le verre texturé pour une touche d’originalité

Saint-Gobain fabrique également des verres texturés qui rencontrent un succès croissant auprès des architectes et décorateurs souhaitant apporter une esthétique singulière aux parois vitrées, sans compromettre leurs qualités techniques.

L’utilisation de matériaux innovants pour le gros œuvre et le second œuvre

Forte de son expertise dans le domaine des matériaux composites, Saint-Gobain propose des solutions performantes et respectueuses de l’environnement pour équiper l’intérieur et la façade des bâtiments.

Vetrotech : les panneaux de façade haute résistance

Vetrotech, une autre filiale de Saint-Gobain développe des systèmes de façades réalisés en verre trempé ou feuilleté, ayant subi un traitement thermique permettant de garantir leur résistance aux intempéries et aux chocs mécaniques. Ces produits sont particulièrement adaptés aux projets nécessitant des façades légères et aériennes mais également robustes face aux sollicitations extérieures.

Les revêtements de sol, murs et plafonds innovants

Au-delà de ses gammes de plaques de plâtre et isolants, Saint-Gobain offre toute une panoplie de revêtements de sol (parquets, carrelages), de murs et de plafonds, permettant de personnaliser l’aménagement d’un bâtiment. Certains produits, comme les revêtements acoustiques Gyptone, sont spécialement conçus pour améliorer la qualité du confort dans une pièce par l’absorption des bruits.

Des matériaux éco-responsables : le parti pris de Saint-Gobain

En tant qu’entreprise engagée, Saint-Gobain met un point d’honneur à concevoir et fabriquer ses matériaux de construction en privilégiant la durabilité et le respect de l’environnement :

Utilisation de matières premières recyclées , telles que le verre ou les agrégats issus de démolition pour réduire l’exploitation des ressources naturelles.

, telles que le verre ou les agrégats issus de démolition pour réduire l’exploitation des ressources naturelles. Fabrication responsable : réduction des émissions polluantes, la consommation d’eau, et valorisation des résidus industriels lors du processus de production.

: réduction des émissions polluantes, la consommation d’eau, et valorisation des résidus industriels lors du processus de production. Produits certifiés : certains matériaux possèdent des certifications environnementales telles que NF Environnement ou FSC pour garantir leur impact limité sur la planète.

: certains matériaux possèdent des certifications environnementales telles que NF Environnement ou FSC pour garantir leur impact limité sur la planète. Outils numériques : mise à disposition des professionnels d’outils d’aide à la conception afin de choisir les solutions les plus adaptées aux exigences réglementaires et aux conditions climatiques locales.

Ainsi, Saint-Gobain s’impose comme un acteur majeur de l’industrie des matériaux de construction innovants made in France, démontrant sa capacité à concilier performance et responsabilité environnementale dans le secteur du bâtiment.