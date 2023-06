Les différentes pannes qui surviennent sur un ordinateur

Comme tous les autres appareils informatiques, l’ordinateur de bureau (ou PC) peut être sujet à des pannes de temps à autre.

Souvent bénignes et parfois sérieuses, elles en exaspèrent plus d’un. Voici un tour d’horizon des différentes défaillances qui surviennent sur un ordinateur de bureau et les solutions pour y remédier !

Un ordinateur qui ne s’allume plus

Il est courant qu’un ordinateur refuse de s’allumer, et ce, même si sa jauge de charge est à son maximum. Ce dysfonctionnement est généralement causé par une batterie en fin de vie, un manque de puissance de l’alimentation ou un boîtier d’interrupteur défaillant. De même, l’ordinateur peut refuser de s’allumer à cause d’une panne d’alimentation ou d’une carte mère défectueuse.

Pour traiter un problème de carte mère ou tout autre dysfonctionnement à l’origine de ce problème, il est nécessaire de contacter un dépanneur informatique. Pièce maîtresse de cet appareil, la carte mère contrôle une bonne partie de ses composantes. Elle est donc bien souvent au cœur des pannes informatiques les plus fréquentes et les plus compliquées à régler.

Une carte mère défectueuse est souvent caractérisée par un BIOS corrompu, un contrôleur de mémoire défaillant ou un régulateur de tension dysfonctionnel.

Un ordinateur avec un écran qui reste figé

Ce tour d’horizon des principales pannes se poursuit par une anomalie qui survient sur certains ordinateurs de bureau (PC) de manière régulière. Il s’agit des agaçants écrans figés sur un programme informatique ou sur une image. Ce dysfonctionnement est provoqué par une barrette mémoire défaillante se trouvant dans l’ordinateur de bureau.

L’ordinateur peut aussi, dans une certaine mesure, être infecté par un virus malveillant, un logiciel persistant ou être pris d’assaut par des tentatives de piratages. Il est donc nécessaire de s’appuyer sur des logiciels efficaces et une cybersécurité sans faille.

Un ordinateur de bureau plus lent que la moyenne

L’ordinateur de bureau est souvent moins rapide qu’à l’accoutumée pour diverses raisons. Les dépanneurs informatiques mettent généralement en cause :

un disque dur fragmenté ;

un manque d’espace de stockage ou

ou une surcharge de la mémoire liée aux fichiers numériques.

Un ordinateur de bureau (PC) lent est un appareil informatique qui souffre d’un manque évident d’entretien de la part de son propriétaire. Il convient dès lors de procéder à sa révision et au nettoyage des composants internes en le confiant à un spécialiste.

Pannes survenant sur un ordinateur de bureau : le fameux écran noir

Un écran noir survient généralement lorsque l’ordinateur est allumé, mais qu’il ne charge pas les fichiers. Il s’agit d’une situation qui entraîne généralement la panique des propriétaires souvent démunis.

Ce problème est souvent dû à l’alimentation de l’ordinateur, à sa mémoire interne, au processeur ou aux mises à jour souvent ignorées par manque de temps. Un écran noir peut aussi être causé par un souci avec la carte mère, d’où la nécessité de contacter un technicien.

Un ordinateur qui surchauffe

Les surchauffes de système font partie intégrante des différentes pannes pouvant survenir sur un ordinateur de bureau (PC). En règle générale, ce problème est causé par une défaillance du radiateur de refroidissement. Cette pièce s’encrasse facilement et la poussière incrustée empêche l’air de refroidir l’ordinateur, par effet de ricochet.

Bon à savoir : lorsque la température d’un PC est excessive, l’appareil s’arrête de fonctionner sans prévenir. Une maintenance et un entretien minutieux chez un spécialiste permettent de régler les dysfonctionnements de la carte mère et du radiateur.

Un écran d’ordinateur de bureau bleu

Cette liste s’achève sur un problème informatique très courant : l’écran bleu. Un écran bleu est généralement synonyme d’une panne d’ordinateur plutôt grave. Elle peut, en effet, conduire à la perte des données patiemment compilées sur l’appareil depuis des années. Il est alors important de se tourner vers un professionnel dès l’apparition de cette couleur sur l’écran de l’appareil informatique.

L’écran d’ordinateur qui vire au bleu est souvent causé par un dysfonctionnement de matériel ou de logiciel. Windows enclenche ainsi un dispositif de sécurité qui empêche l’ordinateur de fonctionner normalement.

Quel est le rôle du dépanneur informatique ?

Véritable expert, le dépanneur informatique intervient sur les postes informatiques de marques, de qualité et de complexité diverses. Il rend service aux particuliers qui font face à des pannes informatiques ou est directement contacté par les entreprises pour effectuer la maintenance de leur parc informatique.

Diplômé et reconnu par ses pairs, il conseille et assiste une clientèle en proie aux doutes et aux incertitudes. Il peut ainsi intervenir pour éradiquer un virus malveillant, régler un problème de carte mère, installer du matériel informatique ou récupérer des données perdues à cause d’un écran d’ordinateur bleu.

Déployé le plus souvent dans l’urgence la plus totale, il pose des diagnostics sûrs et propose des approches de solution pertinentes. Il peut aussi réaliser la maintenance de l’ordinateur, faire des mises à jour sur l’appareil ou installer de nouveaux logiciels.

Un véritable superhéros entièrement dédié au bien-être des ordinateurs de bureau !