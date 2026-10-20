Vos commerciaux perdent du temps sans le savoir : voici comment améliorer leurs performances et augmenter vos ventes

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Force de vente : gagner du temps terrain ✓ Ne pilotez pas au seul chiffre d’affaires : suivez aussi visites réalisées, taux de transformation, fréquence des commandes et résultats par secteur.

Ne pilotez pas au seul chiffre d’affaires : suivez aussi visites réalisées, taux de transformation, fréquence des commandes et résultats par secteur. ✓ Limitez-vous à quelques indicateurs que l’équipe comprend vite et sait comment améliorer.

Limitez-vous à quelques indicateurs que l’équipe comprend vite et sait comment améliorer. ✓ Un outil commercial trop complexe risque de ne pas être adopté : privilégiez peu de manipulations, un usage mobile et un mode hors connexion si votre activité l’exige.

Comment aider votre force de vente à vendre plus ?

Pourquoi le pilotage terrain décide de vos ventes Choisir des indicateurs actionnables Un indicateur ne sert que si le commercial sait quel geste le fait évoluer : le taux de transformation renvoie par exemple à la qualité des visites, la fréquence des commandes au suivi client. Les indicateurs retenus gagnent à être limités et à avoir chacun un responsable, faute de quoi le tableau de bord devient un simple relevé. Les atouts majeurs d’iOS 27 : un système optimisé pour tous les iPhone Mesurer le temps réellement perdu L’article avance que la recherche de données dans plusieurs fichiers fait perdre du temps, mais ne le chiffre pas. Avant tout investissement, vous pouvez comparer les heures de préparation et de reporting avant et après un test sur un petit groupe de commerciaux. Sans cette mesure, le gain attendu reste une hypothèse. Tester l’adoption avant de déployer Un CRM-SFA n’apporte de valeur que s’il est utilisé en visite, sur smartphone ou tablette, y compris sans réseau si votre activité le demande. Une phase pilote auprès de commerciaux de terrain montrerait si la saisie est réellement plus rapide. Le texte ne fournit aucune donnée d’adoption : la décision repose donc sur votre propre test. Comparatif des meilleures sociétés de portage en 2026 Arbitrer entre priorisation et couverture Concentrer les visites sur les secteurs à fort potentiel peut augmenter l’impact commercial, mais risque de réduire le suivi des clients plus modestes ou des zones matures. Il vaut mieux fixer des seuils minimaux de passage avant de modifier les tournées. L’efficacité de cet arbitrage dépend de la qualité des données, que l’article ne détaille pas.

Vous souhaitez augmenter vos ventes ? Vos commerciaux doivent alors consacrer davantage de temps à leurs clients. Ils doivent aussi se concentrer sur les actions qui génèrent réellement du chiffre d’affaires. Découvrez les leviers à mettre en place pour aider votre force de vente à gagner en efficacité au quotidien.

Fixez des objectifs commerciaux clairs

Pilotage de la force de vente : indicateurs, usage de l’outil et arbitrages à vérifier Levier de pilotage Ce que l’article recommande Ce qu’il faut vérifier avant de décider Donnée chiffrée disponible Indicateurs de suivi Compléter le chiffre d’affaires par les visites réalisées, le taux de transformation, la fréquence des commandes et les résultats par secteur, en restant sur quelques indicateurs compréhensibles Chaque indicateur correspond-il à un geste précis du commercial (qualité des visites, suivi client) et a-t-il un responsable désigné ? Non précisé Outil CRM-SFA Choisir une solution à peu de manipulations, utilisable sur smartphone ou tablette, avec un mode hors connexion si l’activité l’exige La saisie en visite est-elle réellement plus rapide ? Un test auprès de commerciaux de terrain permettrait de le constater Non précisé (aucune donnée d’adoption) Temps de préparation et de reporting Centraliser les données pour éviter les recherches dans plusieurs fichiers et saisir directement sur le terrain Comparer les heures de préparation et de reporting avant et après un test sur un petit groupe, faute de quoi le gain reste une hypothèse Non précisé (la perte de temps n’est pas chiffrée) Priorisation des visites Concentrer les visites sur les secteurs à fort potentiel ou les points de vente à fort impact Risque de moins suivre les clients modestes ou les zones matures : fixer des seuils minimaux de passage avant de modifier les tournées ; la qualité des données conditionne l’arbitrage Non précisé Mesure et ajustement Comparer résultats et objectifs par commercial, secteur, client ou point de vente, puis adapter tournées et priorités Les écarts sont-ils expliqués avant de changer de plan d’action ? Le rythme de mesure n’est pas défini Non précisé

Avant tout, sachez que tous les commerciaux ne travaillent pas de la même façon. Aussi, un secteur avec un fort potentiel ne se pilote pas exactement comme une zone déjà mature. Analysez les résultats précédents, le portefeuille client et les opportunités disponibles avant de fixer vos prochaines priorités. Le CA reste un indicateur important, mais il ne suffit pas toujours pour comprendre les performances d’une force de vente. Suivez également les indicateurs comme :

les visites réalisées ;

le taux de transformation ;

la fréquence des commandes ;

ou encore les résultats obtenus par secteur.

Choisissez quelques indicateurs réellement utiles. Votre équipe doit pouvoir comprendre rapidement ce qu’ils signifient et quelles actions elle peut entreprendre pour les améliorer.

Choisissez un outil que vos commerciaux utilisent facilement

Un outil commercial doit simplifier le travail des équipes. S’il demande trop de manipulations ou complique les processus existants, son adoption risque de devenir difficile. Vos commerciaux doivent pouvoir accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin.

Optez pour une solution qui limite les manipulations et qui propose une navigation adaptée à leur quotidien. La mobilité compte également. Les équipes qui travaillent principalement sur le terrain doivent pouvoir consulter et renseigner leurs données depuis leur smartphone ou leur tablette.

En outre, une connexion internet n’est pas toujours disponible dans les conditions habituelles d’une visite commerciale. Prévoyez donc une solution capable de fonctionner hors connexion lorsque cette contrainte existe dans votre activité. Un logiciel force de vente : CRM SFA peut réunir plusieurs fonctions utiles au quotidien dans un même environnement. Vous pouvez ainsi :

centraliser les données ;

préparer les visites ;

suivre l’activité commerciale ;

et exploiter les informations recueillies sur le terrain.

Pour votre force de vente, cette centralisation réduit les recherches et facilite la préparation des journées. Pour les responsables commerciaux, elle offre une vision plus complète de l’activité et des résultats. L’intérêt d’un CRM-SFA ne consiste donc pas uniquement à stocker des informations clients. L’outil accompagne les équipes dans leurs actions quotidiennes et rapproche les données du siège des réalités observées sur le terrain.

Préparez mieux les visites commerciales

Tous les clients ne présentent pas les mêmes besoins au même moment. Analysez les données disponibles pour identifier les points de vente qui méritent une attention particulière. Vous pouvez ainsi concentrer vos visites sur les secteurs avec les meilleures opportunités.

Dans le retail, cette priorisation peut notamment s’appuyer sur différents indicateurs de performance. Elle permet d’orienter les commerciaux vers les points de vente où leur intervention peut avoir le plus d’impact. Par ailleurs, votre équipe doit pouvoir retrouver rapidement les données dont elle a besoin. Centralisez ces informations pour éviter que vos vendeurs passent du temps à chercher leurs données dans plusieurs fichiers ou outils.

Simplifiez le travail de votre force de vente sur le terrain

La technologie doit avant tout faciliter le quotidien des commerciaux. Un outil pertinent leur permet de :

préparer leurs journées ;

recueillir les informations pendant les visites ;

et transmettre rapidement les données au reste de l’organisation.

Lorsque les informations sont réparties entre plusieurs fichiers et applications, le risque d’erreur augmente. Vos équipes peuvent également travailler avec des données différentes selon la source consultée. Centralisez les informations commerciales dans un environnement commun. Le siège bénéficie ainsi d’une meilleure visibilité sur l’activité. De plus, les commerciaux retrouvent plus facilement les éléments nécessaires à leurs rendez-vous.

Par ailleurs, le reporting est une étape importante pour piloter une force de vente. Cependant, il ne doit pas devenir une charge excessive pour les équipes. Privilégiez une saisie directement réalisée sur le terrain. Les informations remontent alors plus rapidement. Vos responsables ont ainsi une vision plus précise de l’activité commerciale.

Mesurez les résultats et ajustez votre stratégie

Une stratégie commerciale doit évoluer en fonction des résultats obtenus. Une fois vos nouvelles méthodes mises en place, mesurez régulièrement leur impact.

Comparez les résultats aux objectifs

Analysez les performances par commercial, secteur, client ou point de vente selon votre activité. Cherchez surtout à comprendre les écarts entre les objectifs fixés et les résultats obtenus. Cette analyse vous permet de distinguer les actions efficaces de celles qui nécessitent encore des ajustements.

Faites évoluer les priorités

Comme indiqué ici, utilisez les résultats pour adapter vos plans d’action. Vous pouvez modifier les tournées, renforcer le suivi de certains clients ou concentrer les efforts sur les secteurs qui présentent les meilleures opportunités. Cela permet à votre force de vente de travailler avec des priorités qui correspondent réellement aux besoins du terrain.

En bref, pour aider votre force de vente à vendre plus, donnez-lui surtout les moyens de mieux utiliser son temps. Un CRM-SFA peut justement vous aider dans un environnement pensé pour accompagner vos commerciaux au quotidien.