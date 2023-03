La solution pour développer un lien efficace entre vos clients et votre marque !

Vous êtes une entreprise qui se soucie de la qualité de votre relation avec les membres de votre communauté ? Teeps est la solution qu’il vous faut. Celle-ci utilise le marketing d’engagement pour établir une relation de confiance entre les marques et leur public cible sur le long terme.

Elle accompagne donc les entreprises dans la création de campagnes interactives visant à engager leur audience et leurs prospects, ainsi que tous les autres maillons de la chaîne communautaire.

Teeps : la solution pour instaurer un marketing d’engagement

La vente de produits ou de services n’est désormais plus la seule variable pour se démarquer sur un marché concurrentiel. C’est pour cela que Teeps met un accent tout particulier sur l’engagement des communautés comme un paramètre clé pour l’évolution d’une marque.

Cette société de marketing aide les enseignes à bâtir une relation pérenne et de confiance avec :

leur public cible ;

leurs prospects ;

leurs clients ;

leurs employés

et leurs partenaires.

Les entreprises arrivent ainsi à impliquer un nombre important d’individus dans leur communauté, et ce de manière active.

Après avoir établi un lien solide avec les membres de votre cercle de clients actuel, vous pouvez bénéficier du pouvoir de la recommandation. Il s’agira donc de les amener à faire vos éloges auprès de leur entourage afin d’accroître l’effectif de vos consommateurs.

Un autre avantage avec Teeps est que les clients engagés avec votre entreprise affichent un fort degré de fidélité envers la marque. Plus encore, l’engagement des communautés peut participer à la création d’opportunité commerciale et à la naissance de nouveaux ambassadeurs pour votre enseigne.

Par ailleurs, l’engagement se décline comme une donnée prédictive des comportements d’achat. La plateforme Teeps permet donc d’assister les marques dans la création d’une stratégie d’engagement de communauté efficace et efficiente.

Teeps : une stratégie ajustée grâce à la data d’engagement

Après avoir mené les campagnes de marketing d’engagement, Teeps utilise la data d’engagement comme un outil pour évaluer leur efficacité. Cette solution s’occupe donc de la collecte de données relatives à votre public cible afin de vous aider à mieux le comprendre et à ajuster votre stratégie en conséquence.

Teeps vous permet de suivre l’évolution de vos campagnes en temps réel et met à votre disposition des analyses complètes sur l’engagement de l’audience. Autrement dit, cette solution vous donne accès aux taux de participation, aux réponses obtenues lors des enquêtes et aux comportements des consommateurs en ce qui concerne l’achat. Il reste tout aussi pratique en entreprise qu’un logiciel de facturation.

Une fois réunies, ces données vous permettront d’identifier ce qui marche dans votre stratégie d’engagement de même que ce qui ne fonctionne pas. En détectant, par exemple, les contenus les plus prisés par votre public cible, vous pourrez vous en inspirer pour créer des campagnes plus engageantes. Il s’agit donc d’une méthode très efficace pour adapter votre stratégie afin d’atteindre efficacement vos objectifs.

Teeps : la solution Advocacy pour fidéliser efficacement vos clients

La solution Advocacy de Teeps est une stratégie qui met en avant le marketing relationnel. Contrairement au marketing transactionnel basé sur les ventes ponctuelles, le marketing relationnel se concentre plutôt sur l’établissement d’une relation durable avec les clients et reste aussi efficace que le marketing de contenu.

Cette solution favorise l’engagement des clients à travers des programmes relationnels échelonnés sur plusieurs paliers. La première étape consiste à impliquer les clients dans la vie de l’entreprise à travers des échanges stimulants et ludiques.

Par la suite, les plus dynamiques sont sélectionnés comme ambassadeurs de la marque. Ils peuvent donc être associés aux programmes de parrainage ou de recommandation qui vise à faire accroître le nombre de clients.

Teeps : un moyen pour optimiser vos relations clients grâce aux réseaux sociaux

Compte tenu des avancées dans le secteur du numérique, il est difficile de développer une relation client viable sans les réseaux sociaux. C’est pour cela que Teeps génère de la data d’engagement propriétaire sur les réseaux sociaux par le biais du CRM conversationnel et de la gamification.

Une stratégie affinée sur les réseaux sociaux

Pour toute entreprise qui aspire à accroître son réseau de clients, la visibilité sur les réseaux sociaux reste indispensable. Cet exercice n’étant pas une partie de plaisir, Teeps propose une solution assez intéressante pour revitaliser et rentabiliser votre campagne sur les réseaux.

Cette technologie facilite l’engagement des prospects sur les réseaux sociaux à travers la création d’une audience propriétaire qualifiée. Elle vous permet donc d’atteindre plus efficacement des personnes qui s’intéressent à vos produits ou services.

Les modules d’activation pour une interaction efficiente

Les modules d’activation vous permettent d’encourager la création de contenus par vos utilisateurs, et leur partage sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez au sein de ces modules, des outils tels que le Social Wall Interactif, qui affiche clairement les contenus générés par les utilisateurs de votre site internet.

De plus, les modules d’activation vous donnent la possibilité de former et d’accompagner vos ambassadeurs grâce au e-learning. De cette manière, ceux-ci acquerront les compétences nécessaires pour représenter valablement votre marque. Ainsi, vous pourrez vous assurer d’atteindre les objectifs de votre entreprise.