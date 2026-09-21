Photographier en zone à risque d’explosion : pourquoi le smartphone reste au vestiaire

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Maintenance, inspection, audit, assurance : l’industrie travaille avec des photos. Dans une raffinerie, un silo ou un atelier de peinture, l’appareil qui les prend est pourtant un équipement réglementé. Ce qui est permis, ce qui ne l’est pas, et comment choisir.

La photo, outil de travail de l’industrie

Une plaque signalétique illisible à retranscrire, une bride corrodée à suivre d’un arrêt à l’autre, un avant et un après pour clore un ordre de travail, une anomalie à montrer à un expert qui n’est pas sur place : la photo est devenue la pièce justificative standard de la maintenance. Les logiciels de gestion de maintenance l’attendent, les assureurs et les auditeurs aussi. Sur la plupart des sites, elle se prend avec le téléphone que chacun a dans la poche. Sur un site classé ATEX, c’est précisément ce qu’il ne faut pas faire.

📸 Ce que vous devez retenir de cette thématique : Appareil photo ATEX, photographier en zone explosive en toute sécurité Journées du patrimoine 2026 : les coulisses de Lyon à l’honneur 🏭 En zone ATEX, la photographie de maintenance exige un équipement certifié : smartphones et appareils grand public peuvent constituer une source d’inflammation. 🔎 Le marquage ATEX précise les zones autorisées : une certification II 3G/3D correspond aux zones gaz 2 et poussières 22, pas aux zones 1/21. 📷 Un bon appareil photo ATEX professionnel combine zoom optique, macro, performances en basse lumière, éclairage LED, robustesse et traçabilité des images de maintenance. 🛡️ Le choix d’une caméra certifiée ATEX dépend d’abord du zonage du site, la zone la plus contraignante déterminant la catégorie minimale de protection requise. 🧰 La sécurité en atmosphère explosive passe aussi par des procédures strictes : gestion des appareils, recharge hors zone, accessoires certifiés et formation au marquage ATEX.

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Zones ATEX 1, 2, 21 et 22 : à connaître avant d’utiliser un appareil photo sur un site industrieL

Pourquoi l’appareil personnel pose problème

Dans une zone où une atmosphère explosive peut se former, la réglementation n’admet que du matériel certifié pour cette zone. Un smartphone ou un appareil photo grand public n’a pas été conçu pour cela. Sa batterie peut délivrer en défaut une énergie largement suffisante pour enflammer un mélange de gaz, ses circuits ne sont pas limités en énergie, et son flash au xénon fonctionne par décharge à haute tension. La règle vaut pour les salariés, les sous-traitants et les visiteurs, et elle vaut aussi appareil en veille. Les sites sérieux font déposer les téléphones à l’entrée de l’unité. Encore faut-il proposer autre chose, sans quoi l’interdiction finit par être contournée.

L’argument selon lequel il ne s’est jamais rien passé ne tient pas. Une zone 2 est par définition un endroit où le mélange explosif est rare. Le jour qui compte est celui où une fuite coïncide avec une source d’inflammation, et personne ne sait à l’avance lequel ce sera.

Lire le marquage en trente secondes

Un appareil certifié porte un marquage qui dit exactement où il peut entrer. Prenons l’exemple II 3G Ex ic IIC T4 Gc. Le chiffre II désigne les industries de surface, par opposition aux mines. 3G indique la catégorie 3 pour les gaz, donc la zone 2. Ex ic signale une protection par sécurité intrinsèque de niveau c : l’énergie des circuits est limitée en fonctionnement normal. IIC est le groupe de gaz le plus exigeant, celui de l’hydrogène. T4 garantit une température de surface inférieure à 135 °C. Gc résume le niveau de protection.

La seconde ligne, du type II 3D Ex ic IIIB T135 °C Dc, donne l’équivalent pour les poussières : zone 22, poussières non conductrices. La conclusion pratique tient en une phrase : un tel appareil convient aux zones 2 et 22, jamais à une zone 1. C’est le zonage du site, consigné dans le document relatif à la protection contre les explosions, qui dit quelle catégorie il vous faut.

Cinq critères pour choisir

Le marquage d’abord, on vient de le voir. La zone la plus sévère où l’appareil entrera fixe la catégorie minimale.

L’optique ensuite. Un zoom optique permet de rester à distance d’une machine en mouvement ou de photographier depuis une zone 2 un équipement situé en zone 1, sans y entrer. Un mode macro sert aux plaques signalétiques, aux fissures et aux soudures.

La lumière. Les locaux techniques sont sombres et le flash au xénon est proscrit. Un bon capteur en basse lumière et un éclairage LED intégré font la différence.

La robustesse. L’appareil tombera, prendra la poussière et la pluie, et sera manipulé avec des gants. La résistance aux chutes, l’étanchéité et la taille des commandes comptent plus que le nombre de mégapixels.

La traçabilité enfin. Horodatage, géolocalisation et transfert simple des images vers le système de maintenance évitent la ressaisie et donnent à la photo sa valeur de preuve.

À quoi cela ressemble en pratique

Un appareil photo ATEX comme l’OZC 3 d’Armadex illustre ce cahier des charges. Dérivé d’un compact de terrain d’OM System, il est certifié pour les zones 2 et 22, dispose d’un zoom optique 4x, d’un mode macro à partir d’un centimètre et d’un mode document pour les plaques signalétiques. Le flash au xénon est désactivé au profit d’un éclairage LED, l’appareil résiste à une chute de 2,1 mètres et pèse 249 grammes. Les images peuvent être transférées sans fil vers un smartphone lui aussi certifié, ou relues hors zone.

Organiser la prise de vue

L’appareil ne fait pas tout. Inscrivez-le dans le permis de travail, au même titre que l’outillage. Confiez le parc d’appareils au magasin ou au poste de garde, avec une recharge et un changement de carte mémoire hors zone uniquement. Fixez une règle de nommage des fichiers qui reprend le repère de l’équipement. Surveillez aussi les accessoires : une coque, une dragonne ou une batterie de rechange qui ne figurent pas dans le certificat annulent la certification de l’ensemble. Et formez les équipes à la lecture du marquage : un opérateur qui sait ce que signifie 3G ne se trompera pas de zone, et saura dire non à un sous-traitant qui sort son téléphone.

Le smartphone n’est pas banni de l’usine. Il reste simplement au vestiaire, à côté des clés de voiture, pendant que l’appareil certifié fait le travail dans la zone.

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