Sodexo, l’ambassadeur de la qualité de vie made in France

Entreprise leader dans le domaine des services intégrés, Sodexo offre une large gamme de solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie des individus et contribuer à la performance des organisations.

Spécialisée dans les domaines de la restauration, du facilities management et des services aux particuliers et entreprises, Sodexo a su exporter son savoir-faire français dans le monde entier.

Cet article vous propose de découvrir comment cette entreprise originaire de l’Hexagone s’est imposée en tant qu’acteur clé du marché mondial de la qualité de vie.

Ce que vous devez retenir :

Sodexo, fondée en 1966, est une entreprise française internationale spécialisée dans les services intégrés pour améliorer la qualité de vie.

Présente dans 68 pays, Sodexo offre des solutions variées : restauration, facilities management, et services aux entreprises et particuliers.

Engagée pour le développement durable et l’inclusion, Sodexo met en œuvre des actions concrètes pour réduire son empreinte environnementale et promouvoir la diversité.

Sodexo collabore avec diverses organisations pour créer de la valeur ajoutée, contribuant aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le parcours d’une entreprise française devenue internationale

Fondée en 1966 par Pierre Bellon, l’entreprise Sodexo est née avec un objectif simple : offrir des repas préparés sur site aux employés d’entreprises françaises. Rapidement, elle étend ses activités à d’autres secteurs tels que la santé, l’éducation ou encore la défense et se diversifie en proposant des services allant au-delà de la restauration.

La recherche constante d’innovation et l’adaptation aux différentes cultures ont propulsé Sodexo sur la scène internationale. Aujourd’hui présente dans 68 pays, cette entreprise tricolore emploie plus de 470 000 collaborateurs et sert près de 100 millions de consommateurs chaque jour. Elle figure également parmi les entreprises du CAC 40 et est reconnue comme l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés liés à la qualité de vie.

Des offres diversifiées pour répondre aux besoins des employés et des organisations

Afin d’offrir une expérience unique et personnalisée à chacun de ses clients, Sodexo a développé une gamme de produits et services variée. Ces solutions sont conçues pour s’adapter aux spécificités culturelles, locales et sectorielles de chaque marché et ainsi contribuer au bien-être et à la performance des collaborateurs comme des organisations.

La restauration, une expertise historique

Pionnière dans le domaine du service de restauration, Sodexo met en place des solutions sur mesure pour les entreprises, les établissements scolaires, les hôpitaux ou encore les maisons de retraite. La priorité est donnée à une alimentation équilibrée, responsable, savoureuse et adaptée aux goûts locaux.

Le facilities management, un enjeu majeur pour les organisations

Reconnue pour sa capacité à gérer et maintenir les infrastructures de manière efficiente, Sodexo propose également des services de facilities management. Gestion des bâtiments, propreté, sécurité, maintenance… elle prend en charge tous les aspects opérationnels essentiels pour assurer un environnement propice à l’épanouissement des collaborateurs et la réussite des organisations.

Sodexo, créateur de valeur pour les entreprises

Avec les années, Sodexo a élargi son offre de services aux particuliers et entrepreneurs. Elle travaille notamment avec les PME et start-ups pour mettre en place des programmes de fidélisation optimisés ainsi que des solutions d’aide à la mobilité. Par ailleurs, Sodexo s’engage également dans des partenariats innovants avec les entreprises afin de créer de la valeur ajoutée sur l’ensemble de leurs métiers et activités.

Un engagement fort pour le développement durable et l’inclusion

Acteur majeur du changement positif pour les personnes et les communautés qu’il sert, Sodexo met un point d’honneur à intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et économiques dans sa stratégie globale. Cette volonté se traduit notamment par :

Des actions concrètes visant à réduire son empreinte environnementale : utilisation de produits locaux, limitation du gaspillage alimentaire, recyclage des déchets…

L’encouragement de la diversité au sein de ses équipes et auprès de ses fournisseurs

La lutte contre les inégalités et l’exclusion sociale grâce à des investissements dans des projets éducatifs, d’insertion professionnelle ou encore d’entreprenariat

La contribution aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, au travers d’initiatives locales comme internationales

Plus qu’une simple entreprise de services, Sodexo incarne pleinement une vision française de la qualité de vie, basée sur l’épanouissement personnel et la réussite collective, qui sait conquérir les cœurs à travers un monde en quête de bien-être et de sens.