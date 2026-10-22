Riders Republic prépare sa relance sur Nintendo Switch 2 avec une mise à jour majeure

Cinq ans après ses débuts remarqués, Riders Republic s’apprête à connaître un nouveau départ grâce à son arrivée prochaine sur Nintendo Switch 2. Ubisoft n’a pas seulement programmé cette nouvelle version, l’éditeur en profite également pour enrichir le jeu vidéo de sports extrêmes d’un mode hors ligne inédit, simultanément déployé sur tous les supports majeurs. Ce choix souligne la volonté du studio de pérenniser sa création et de séduire un public élargi, amateur de sensations fortes virtuelles comme de mobilité.

Le mode Nomade : une fonctionnalité attendue par les joueurs En parallèle de cette sortie, Ubisoft introduit un mode hors ligne baptisé “Nomade”. Celui-ci offre pour la première fois aux utilisateurs la possibilité de profiter du solo et de leur progression même sans connexion internet, une évolution saluée par une part importante de la communauté. Jusqu’ici, Riders Republic nécessitait une connexion permanente, limitant les possibilités de jeu pour certains profils de joueurs. Cette fonctionnalité sera accessible dès le lancement sur Switch 2, mais également via une mise à jour pour les versions existantes sur PS5, Xbox Series et PC. Le mode Nomade permettra de participer aux courses principales, d’explorer le monde ouvert et de progresser dans la carrière sans dépendre des serveurs du jeu, ce qui ouvre la voie à une utilisation véritablement portable et flexible. Jouabilité solo hors connexion sur toutes les plateformes

sur toutes les plateformes Progression de carrière conservée puis synchronisée à la reconnexion

Accès possible à de nombreux contenus, hors modes compétitifs en ligne