Les essentiels pour aménager une terrasse moderne et confortable

Avec l’été qui approche, il est temps de penser à créer un espace extérieur agréable et accueillant où vous pourrez profiter du soleil avec votre famille et vos amis.

Pour cela, il faut savoir choisir les bons éléments pour aménager une terrasse fonctionnelle, confortable et esthétique.

Voici quelques idées pour vous inspirer.

Ce que vous devez retenir :

Choisir du mobilier de jardin confortable et design, en privilégiant des matériaux durables comme le bois, l’aluminium ou la résine tressée.

Ajouter coussins, tapis d’extérieur et voilages pour augmenter le confort et apporter une touche personnelle à la décoration.

Créer des zones d’ombre avec parasols, voiles solaires ou pergolas, et utiliser des plantes pour une touche naturelle.

Installer un éclairage adapté pour prolonger les soirées en extérieur, combinant lampes solaires, guirlandes lumineuses et lanternes.

Choisir le mobilier de jardin adapté

Pour pouvoir profiter pleinement de votre terrasse, il est essentiel de se munir d’un mobilier confortable et design. N’hésitez pas à investir dans des pièces de qualité qui résisteront aux intempéries et s’intégreront parfaitement à votre espace.

Commencez par choisir une table de jardin sobre et chic, autour de laquelle vous aimerez partager des repas conviviaux en plein air. Vous pouvez opter pour des chaises assorties ou jouer sur les contrastes en prenant des modèles différents mais complémentaires. Si vous disposez de suffisamment d’espace, n’hésitez pas à ajouter un salon de jardin pour profiter de moments détente et conversations en toute tranquillité.

Le choix des matériaux

Lors de l’achat de vos meubles de jardin, gardez en tête que le choix des matériaux peut influencer la durabilité de ceux-ci. Les matériaux les plus courants et adaptés comprennent :

Le bois : chaleureux et naturel, il apporte une touche d’élégance à votre terrasse. Veillez toutefois à choisir des essences de bois résistantes comme le teck ou l’eucalyptus.

L’aluminium : léger, robuste et esthétique, ce matériau est idéal pour les meubles de jardin modernes et épurés.

La résine tressée : facile à entretenir, elle imite parfaitement le rotin naturel et confère un aspect cosy à vos espaces extérieurs.

Ajouter des coussins et textiles d’extérieur

Pour augmenter le confort de votre mobilier de jardin, n’hésitez pas à disposer des coussins d’assise et des coussins déco en harmonie avec votre décoration. Optez pour des textiles spécifiques pour l’extérieur, résistants aux UV et à l’eau, ils sont parfaitement adaptés à cet usage. De plus, ces derniers se déclinent dans une multitude de couleurs et motifs pour ajouter une touche personnelle à votre terrasse.

Tapisserie et voilages

De même, vous pouvez enrichir l’ambiance de votre terrasse en utilisant des tapis d’extérieur et des voilages pour ombrager légèrement votre espace. Les tapis offrent une sensation de confort sous les pieds tout en agrémentant le sol; les voilages, quant à eux, apportent une touche de romantisme et permettent de créer un cocon protecteur contre la chaleur du soleil.

Aménager des coins d’ombre

S’il est agréable de profiter du soleil lorsqu’on a aménagé une terrasse, il est tout aussi important de prévoir des espaces ombragés pour se protéger de la chaleur et des rayons UV. Plusieurs solutions existent :

Le parasol : il est idéal pour apporter une ombre ponctuelle au-dessus de votre table ou salon de jardin. La voile solaire : suspendue entre plusieurs points d’accroche, elle permet de créer une zone d’ombre large et aérienne. La pergola : fixe ou rétractable, elle procure une protection efficace contre le soleil et donne une ambiance cosy à votre terrasse.

Les plantes pour créer de l’ombre

N’oubliez pas que vous pouvez également utiliser les plantes pour créer des zones ombragées sur votre terrasse. Avec par exemple des arbustes en pot, des treillis garnis de plantes grimpantes ou encore des canisses en bambou, vous apporterez ainsi une touche naturelle et verdoyante à votre extérieur.

Installer un éclairage adapté

Pour prolonger vos soirées en extérieur, pensez à mettre en place un éclairage adapté qui créera une ambiance chaleureuse et feutrée sur votre terrasse. Il existe différents types d’éclairage que vous pouvez combiner pour obtenir un résultat harmonieux :

Des lampes solaires pour éclairer les allées ou délimiter l’espace.

pour éclairer les allées ou délimiter l’espace. Des guirlandes lumineuses suspendues pour créer une atmosphère festive et conviviale.

Des lanternes disposées sur la table, le sol ou accrochées à un arbre pour apporter une touche de poésie.

L’éclairage fonctionnel en plus de l’esthétique

N’oubliez pas également d’installer un éclairage plus fonctionnel près du coin repas ou autour du barbecue pour cuisiner et partager vos plats en toute tranquillité.

Avec ces différents éléments clés, vous saurez créer un espace extérieur moderne, confortable et appréciable où il fera bon se détendre et profiter des beaux jours avec vos proches. Alors n’hésitez plus, lancez-vous dans l’aménagement de votre terrasse et préparez-vous à savourer pleinement l’été !

Crédits images : FREEPIK