les pires vœux du nouvel an 2025 qu’on ait vus passer

Le passage à la nouvelle année, c’est le festival des messages de bonne année. Entre sms de vœux recyclés, textos envoyés en série et tentatives d’humour qui tombent à plat, chaque réveillon apporte son lot de créations plus ou moins douteuses. Pour 2026, certains se sont surpassés, mais pas forcément dans le bon sens. Oublions l’élégance, place aux wishs maladroits et autres perles qui auraient mérité de rester au placard.
Sommaires
quand humour rime avec malaise
L’humour, ça passe… ou ça casse. Niveau vœux drôles, le crash n’est jamais loin. Qui n’a jamais reçu un message censé faire sourire mais qui met surtout mal à l’aise ? Blagues sur le chômage, kilomètres entre canapé et frigo, accumulation sauvage de “LOL” : on touche le fond. Certains glissent même une allusion grinçante sur les souvenirs de l’année passée, histoire de détendre – ou plomber – l’ambiance auprès de la famille et amis.
En scrutant les pires exemples reçus cette année, impossible de ne pas lever les yeux au ciel devant ce genre d’« œuvre » : « Bonne année 2026 ! Que ta connexion Wi-Fi soit plus stable que ton moral ! » Un classique… usé jusqu’à la corde et déjà lugubre dès le 2 janvier.
- J’espère que ton banquier tiendra aussi bien que tes bonnes résolutions
- Que Dieu te prête vie… ou un peu plus de réseau
- Vœux 2026 : que tu survives aux repas de famille (même s’ils ne t’ont toujours pas pardonné la raclette de l’an dernier)
la foire aux copier-coller impersonnels
Rien ne détruit plus vite l’émotion qu’un copier-coller balancé sans âme pour débuter l’année. Recevoir exactement le même sms de vœux que plusieurs membres de la famille ou collègues, voilà de quoi booster la chaleur humaine… Ces textes sans saveur accumulent tout : formules automatiques, images kitsch et pluie d’emojis douteux.
Le sommet du malaise ? Oublier de personnaliser son texte, laissant traîner le fameux « prénom_du_destinataire ». Effet garanti, surtout dans la belle-famille où tout le monde compare les textes de vœux reçus.
top des répliques hasardeuses
Cette année, quelques perles sont revenues en boucle. Certains misent sur le service minimum et s’en tiennent à deux mots jetés à la va-vite. Exemples frappants :
« Santé bonheur, et meilleurs vœux 2026 ! » envoyé à toute la liste de contacts, voisins compris. Minimaliste, mais franchement paresseux. Ou encore : « Fais gaffe à toi, mange pas trop » – ce combo nourriture/prise de poids, aussi original qu’un marron glacé oublié après les fêtes.
les accumulations interminables
D’autres visent l’exhaustivité totale et transforment leur message de bonne année en inventaire interminable de souhaits pour la nouvelle année. Trois paragraphes plus tard, on frôle la suffocation. Exemple typique : « Je te souhaite amour, réussite, santé, vacances de rêve, belles rencontres, argent, promotion, bonheur, voyages, joie, projets fous, etc., etc. »
À la lecture, difficile de savoir où donner de la tête. Parfois, moins aurait vraiment été mieux pour éviter l’indigestion de bonheur.
trop sérieux pour un réveillon léger
Dans la catégorie des pires vœux, il y a ceux qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Ras-le-bol des bilans dégoulinants détaillant chaque échec de l’année écoulée, étalés sans filtre alors qu’un simple souhait aurait suffi. Personne n’a envie de lire cinq paragraphes sur la météo, la pandémie et tes désillusions pros dès minuit passé.
Certains osent même partager toutes leurs nouvelles résolutions, comme si tout le monde attendait ce manifeste existentiel entre deux coupes de champagne. Mal ciblé ou mal formulé, ce type de texto laisse un souvenir… rarement le meilleur.
le festival des maladresses inattendues
Parfois, l’intention est là, mais côté formulation, c’est la chute libre. Inversion de numéros, prénoms massacrés, blagues incomprises ou clins d’œil privés hors contexte : bienvenue au royaume des maladresses. Jackpot assuré avec les bisous envoyés par erreur à tante Gertrude, qui répond poliment sans rien comprendre.
Oublier d’envoyer à sa propre mère ou adresser par mégarde ses vœux drôles à un collègue distant sur les souvenirs de l’année passée… Voilà qui promet de grands moments gênants pour démarrer 2026.
- Prénom écorché (« Bonheur à toi Jessica »… alors qu’en vrai, c’est Jean-Paul)
- Message vocal truffé de bruits de fond dignes d’une discothèque
- Screenshots envoyés par mégarde plutôt qu’un texte soigné
panorama des pires perles en chiffres et anecdotes
Quand on fouille parmi les messages de bonne année envoyés en France, quelques tendances ressortent chaque année. Voici un tableau non-exhaustif des classiques du mauvais goût repérés dans les sms de vœux 2026.
|Catégorie
|Description
|Pourcentage estimé dans les échanges
|Copier-coller
|Texte identique sans personnalisation ni effort
|45%
|Humour raté
|Blague lourde, jeu de mots faiblard, mauvaise cible
|30%
|Liste interminable
|Trop de « souhaits pour la nouvelle année » cumulés
|15%
|Erreur destinataire
|Message ou prénom mal attribué
|10%
Bref, si vous poussez un soupir à chaque notification début janvier, rassurez-vous, vous faites partie du club.
questions récurrentes autour des pires vœux du nouvel an
quelle formule éviter absolument dans ses vœux de la nouvelle année ?
Mieux vaut bannir la phrase-type générique envoyée à la chaîne comme « santé, bonheur, et meilleurs vœux », qui manque cruellement de personnalité. Les jeux de mots ratés et les listes de vingt souhaits inutiles lassent vite les destinataires.
- Formules impersonnelles et recyclées
- Messages trop longs ou bourrés d’émoticônes
- Phrases négatives ou ressassant les mauvais souvenirs
comment rendre un message de vœux original et marquant ?
Un sms de vœux marquant mise sur la simplicité, la sincérité et une pointe d’humour bien dosée. Rappelez un vrai moment partagé, proposez un souhait personnalisé (même léger), évitez les copier-coller formatés.
- Citez un souvenir rigolo ou touchant de l’année passée
- Soyez bref et naturel
- Ajustez votre ton selon la personne concernée (famille, amis, collègue)
y a-t-il une astuce pour éviter le malaise dans les vœux drôles ?
Garder l’équilibre entre originalité et respect reste la clé : pas d’ironie agressive ni de moqueries déplacées. Privilégiez l’autodérision légère ou la gentille taquinerie bienveillante.
- Connaissez la sensibilité de votre destinataire
- Évitez les sujets sensibles ou embarrassants
- Misez sur la spontanéité et non sur la facilité
pourquoi reçoit-on autant de messages impersonnels pour la nouvelle année ?
L’envie de répondre vite à tout le monde pousse à utiliser des modèles pré-écrits, quitte à perdre la dimension personnelle du message. Le nombre de contacts à gérer joue aussi beaucoup. Résultat, une avalanche de textes fades inonde tous les téléphones dès minuit.
|Type de message
|Caractéristiques
|Personnalisé
|Souvenir, clin d’œil, trait personnalisé
|Impersonnel
|Copie générale envoyée à des groupes entiers