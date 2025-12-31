les pires vœux du nouvel an 2025 qu’on ait vus passer

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Le passage à la nouvelle année, c’est le festival des messages de bonne année. Entre sms de vœux recyclés, textos envoyés en série et tentatives d’humour qui tombent à plat, chaque réveillon apporte son lot de créations plus ou moins douteuses. Pour 2026, certains se sont surpassés, mais pas forcément dans le bon sens. Oublions l’élégance, place aux wishs maladroits et autres perles qui auraient mérité de rester au placard.

quand humour rime avec malaise

L’humour, ça passe… ou ça casse. Niveau vœux drôles, le crash n’est jamais loin. Qui n’a jamais reçu un message censé faire sourire mais qui met surtout mal à l’aise ? Blagues sur le chômage, kilomètres entre canapé et frigo, accumulation sauvage de “LOL” : on touche le fond. Certains glissent même une allusion grinçante sur les souvenirs de l’année passée, histoire de détendre – ou plomber – l’ambiance auprès de la famille et amis.

En scrutant les pires exemples reçus cette année, impossible de ne pas lever les yeux au ciel devant ce genre d’« œuvre » : « Bonne année 2026 ! Que ta connexion Wi-Fi soit plus stable que ton moral ! » Un classique… usé jusqu’à la corde et déjà lugubre dès le 2 janvier.

J’espère que ton banquier tiendra aussi bien que tes bonnes résolutions

Que Dieu te prête vie… ou un peu plus de réseau

Vœux 2026 : que tu survives aux repas de famille (même s’ils ne t’ont toujours pas pardonné la raclette de l’an dernier)

la foire aux copier-coller impersonnels

Rien ne détruit plus vite l’émotion qu’un copier-coller balancé sans âme pour débuter l’année. Recevoir exactement le même sms de vœux que plusieurs membres de la famille ou collègues, voilà de quoi booster la chaleur humaine… Ces textes sans saveur accumulent tout : formules automatiques, images kitsch et pluie d’emojis douteux.

Le sommet du malaise ? Oublier de personnaliser son texte, laissant traîner le fameux « prénom_du_destinataire ». Effet garanti, surtout dans la belle-famille où tout le monde compare les textes de vœux reçus.

top des répliques hasardeuses

Cette année, quelques perles sont revenues en boucle. Certains misent sur le service minimum et s’en tiennent à deux mots jetés à la va-vite. Exemples frappants :

« Santé bonheur, et meilleurs vœux 2026 ! » envoyé à toute la liste de contacts, voisins compris. Minimaliste, mais franchement paresseux. Ou encore : « Fais gaffe à toi, mange pas trop » – ce combo nourriture/prise de poids, aussi original qu’un marron glacé oublié après les fêtes.

les accumulations interminables

D’autres visent l’exhaustivité totale et transforment leur message de bonne année en inventaire interminable de souhaits pour la nouvelle année. Trois paragraphes plus tard, on frôle la suffocation. Exemple typique : « Je te souhaite amour, réussite, santé, vacances de rêve, belles rencontres, argent, promotion, bonheur, voyages, joie, projets fous, etc., etc. »

À la lecture, difficile de savoir où donner de la tête. Parfois, moins aurait vraiment été mieux pour éviter l’indigestion de bonheur.

trop sérieux pour un réveillon léger

Dans la catégorie des pires vœux, il y a ceux qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Ras-le-bol des bilans dégoulinants détaillant chaque échec de l’année écoulée, étalés sans filtre alors qu’un simple souhait aurait suffi. Personne n’a envie de lire cinq paragraphes sur la météo, la pandémie et tes désillusions pros dès minuit passé.

Certains osent même partager toutes leurs nouvelles résolutions, comme si tout le monde attendait ce manifeste existentiel entre deux coupes de champagne. Mal ciblé ou mal formulé, ce type de texto laisse un souvenir… rarement le meilleur.

le festival des maladresses inattendues

Parfois, l’intention est là, mais côté formulation, c’est la chute libre. Inversion de numéros, prénoms massacrés, blagues incomprises ou clins d’œil privés hors contexte : bienvenue au royaume des maladresses. Jackpot assuré avec les bisous envoyés par erreur à tante Gertrude, qui répond poliment sans rien comprendre.

Oublier d’envoyer à sa propre mère ou adresser par mégarde ses vœux drôles à un collègue distant sur les souvenirs de l’année passée… Voilà qui promet de grands moments gênants pour démarrer 2026.

Prénom écorché (« Bonheur à toi Jessica »… alors qu’en vrai, c’est Jean-Paul)

(« Bonheur à toi Jessica »… alors qu’en vrai, c’est Jean-Paul) Message vocal truffé de bruits de fond dignes d’une discothèque

dignes d’une discothèque Screenshots envoyés par mégarde plutôt qu’un texte soigné

panorama des pires perles en chiffres et anecdotes

Quand on fouille parmi les messages de bonne année envoyés en France, quelques tendances ressortent chaque année. Voici un tableau non-exhaustif des classiques du mauvais goût repérés dans les sms de vœux 2026.

Catégorie Description Pourcentage estimé dans les échanges Copier-coller Texte identique sans personnalisation ni effort 45% Humour raté Blague lourde, jeu de mots faiblard, mauvaise cible 30% Liste interminable Trop de « souhaits pour la nouvelle année » cumulés 15% Erreur destinataire Message ou prénom mal attribué 10%

Bref, si vous poussez un soupir à chaque notification début janvier, rassurez-vous, vous faites partie du club.

questions récurrentes autour des pires vœux du nouvel an