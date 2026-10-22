Samsung 990 Evo Plus SSD : baisse significative des prix et performances attractives

Dans un contexte où le coût des composants informatiques est scruté de près, le Samsung 990 Evo Plus SSD attire l’attention grâce à une baisse marquée de son tarif sur plusieurs plateformes. Ce SSD interne de 1 To, plébiscité pour ses bonnes performances, s’impose comme une option de plus en plus accessible pour équiper ou mettre à niveau un ordinateur portable ou de bureau.
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Sommaires
Évolution du prix et tendances du marché
Le Samsung 990 Evo Plus SSD affiche actuellement un prix tournant autour de 154 euros pour la version 1 To, soit bien en dessous de sa moyenne observée ces derniers mois. Cette décote représente en effet près de 20 % par rapport au tarif pratiqué récemment, notamment sur certaines places de marché majeures.
Les fluctuations enregistrées depuis mai 2025 témoignent d’une forte volatilité propre au segment des SSD. Il y a environ un an, ce modèle avait vu son prix toucher ponctuellement des seuils beaucoup plus bas. Toutefois, face à la tendance haussière générale du marché et à l’inflation touchant les composants électroniques, cette nouvelle réduction constitue une opportunité remarquée pour les consommateurs avides de bonnes affaires.
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Performances et spécificités techniques
Plus qu’un simple support de stockage, le Samsung 990 Evo Plus vise clairement les utilisateurs recherchant rapidité et fiabilité. Son débit séquentiel annoncé atteint des valeurs élevées, souvent citées autour de 7 150 Mo/s. Cette vitesse de lecture autorise un chargement accéléré des systèmes d’exploitation, des applications et des jeux volumineux, éléments devenus particulièrement importants dans le paysage informatique actuel.
Le format compact M.2 permet une installation facile, que ce soit pour compléter un PC existant ou pour remplacer un lecteur vieillissant. De plus, ce modèle bénéficie d’une garantie 5 ans constructeur, marque d’un engagement fort sur sa durabilité.
Capacité et compatibilité
Avec 1 To d’espace, il répond efficacement aux besoins de stockage croissants générés par la taille grandissante des jeux vidéo et des logiciels professionnels. La plupart des cartes mères récentes acceptent facilement ce type de module, rendant le passage à un SSD performant encore plus abordable.
Il convient aussi bien aux ordinateurs portables qu’aux tours fixes, sous réserve de disposer d’un port adéquat. Les utilisateurs mobiles apprécieront d’ailleurs le poids plume et la faible consommation énergétique de l’appareil, qui contribuent à optimiser l’autonomie globale du système.
Bénéfices pour différents usages
Les gamers profitent de temps de chargement réduits tandis que les créateurs de contenu tirent avantage d’une interface fluide lors du traitement de fichiers lourds. Pour le stockage courant de documents, photos et vidéos, cette capacité assure également de conserver une marge de manœuvre confortable.
Couplé à un processeur moderne, ce SSD NVMe peut sensiblement accélérer les performances générales d’une machine vieillissante ou décupler celles d’un appareil neuf, selon la configuration initiale.
Comparatif des prix et influence des promotions récentes
Au fil de l’année 2026, le prix du Samsung 990 Evo Plus a connu des variations notables. Après un pic à plus de 230 euros début 2026, l’offre actuelle, oscillant entre 150 et 155 euros, se distingue nettement, notamment grâce à plusieurs campagnes promotionnelles menées par des revendeurs en ligne.
- Prix moyen au cours des trois derniers mois : environ 190 euros.
- Promotions exceptionnelles ponctuelles descendant jusqu’à 64 euros en 2025.
- Tendance générale : prix plus stables au-dessus de 150 euros depuis mi-2026.
Ce retour à des tarifs plus compétitifs intervient alors même que la demande pour les solutions de stockage haut débit reste soutenue sur le secteur des composants informatiques.
|Période
|Prix minimum constaté
|Prix maximum constaté
|Mai 2025
|64 €
|—
|Janvier 2026
|—
|234,49 €
|Octobre 2026
|153,99 €
|—
Quelle différence entre le Samsung 990 Evo Plus et d’autres SSD NVMe ?
- Vitesse séquentielle supérieure à 7 000 Mo/s
- Format M.2 compatible avec de nombreux PC récents
- Système de gestion de chaleur intégré
Ce SSD est-il adapté au gaming ?
- Démarrage rapide des jeux
- Moins de latence lors du chargement de niveaux
- Installations volumineuses facilitées
Comment savoir si ce SSD est compatible avec mon ordinateur ?
- Vérification auprès du manuel technique
- Demande de conseil auprès du support technique de la marque
Quelles garanties accompagnent le Samsung 990 Evo Plus ?
|Modèle
|Durée de garantie
|Samsung 990 Evo Plus
|5 ans
|Certains concurrents milieu de gamme
|3 ans
Sources
- https://www.phonandroid.com/amazon-chuter-prix-samsung-990-evo-plus-1-to-stockage-belles-performaces-pc.html
- https://www.laptopspirit.fr/372165/promo-ssd-le-samsung-990-evo-plus-1-to-0-tres-rapide-a-154-euros-pour-augmenter-le-stockage-de-votre-pc-portable.html
- https://www.clubic.com/bons-plans-634924-amazon-contre-l-inflation-avec-cette-reduction-de-30-euros-sur-ce-ssd-de-1-to-de-samsung.html
- https://www.winkco.news/bons-plans/samsung-990-evo-plus-1-to-153-99-euros/