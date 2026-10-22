Carnet de BordNewsSamsung 990 Evo Plus SSD : baisse significative des prix et performances attractives

Samsung 990 Evo Plus SSD : baisse significative des prix et performances attractives

Samsung 990 Evo Plus SSD
Par: Christophe Durand

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Dans un contexte où le coût des composants informatiques est scruté de près, le Samsung 990 Evo Plus SSD attire l’attention grâce à une baisse marquée de son tarif sur plusieurs plateformes. Ce SSD interne de 1 To, plébiscité pour ses bonnes performances, s’impose comme une option de plus en plus accessible pour équiper ou mettre à niveau un ordinateur portable ou de bureau.

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Évolution du prix et tendances du marché

Le Samsung 990 Evo Plus SSD affiche actuellement un prix tournant autour de 154 euros pour la version 1 To, soit bien en dessous de sa moyenne observée ces derniers mois. Cette décote représente en effet près de 20 % par rapport au tarif pratiqué récemment, notamment sur certaines places de marché majeures.

Les fluctuations enregistrées depuis mai 2025 témoignent d’une forte volatilité propre au segment des SSD. Il y a environ un an, ce modèle avait vu son prix toucher ponctuellement des seuils beaucoup plus bas. Toutefois, face à la tendance haussière générale du marché et à l’inflation touchant les composants électroniques, cette nouvelle réduction constitue une opportunité remarquée pour les consommateurs avides de bonnes affaires.

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Performances et spécificités techniques

Plus qu’un simple support de stockage, le Samsung 990 Evo Plus vise clairement les utilisateurs recherchant rapidité et fiabilité. Son débit séquentiel annoncé atteint des valeurs élevées, souvent citées autour de 7 150 Mo/s. Cette vitesse de lecture autorise un chargement accéléré des systèmes d’exploitation, des applications et des jeux volumineux, éléments devenus particulièrement importants dans le paysage informatique actuel.

Le format compact M.2 permet une installation facile, que ce soit pour compléter un PC existant ou pour remplacer un lecteur vieillissant. De plus, ce modèle bénéficie d’une garantie 5 ans constructeur, marque d’un engagement fort sur sa durabilité.

Capacité et compatibilité

Avec 1 To d’espace, il répond efficacement aux besoins de stockage croissants générés par la taille grandissante des jeux vidéo et des logiciels professionnels. La plupart des cartes mères récentes acceptent facilement ce type de module, rendant le passage à un SSD performant encore plus abordable.

Il convient aussi bien aux ordinateurs portables qu’aux tours fixes, sous réserve de disposer d’un port adéquat. Les utilisateurs mobiles apprécieront d’ailleurs le poids plume et la faible consommation énergétique de l’appareil, qui contribuent à optimiser l’autonomie globale du système.

Bénéfices pour différents usages

Les gamers profitent de temps de chargement réduits tandis que les créateurs de contenu tirent avantage d’une interface fluide lors du traitement de fichiers lourds. Pour le stockage courant de documents, photos et vidéos, cette capacité assure également de conserver une marge de manœuvre confortable.

Couplé à un processeur moderne, ce SSD NVMe peut sensiblement accélérer les performances générales d’une machine vieillissante ou décupler celles d’un appareil neuf, selon la configuration initiale.

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Comparatif des prix et influence des promotions récentes

Au fil de l’année 2026, le prix du Samsung 990 Evo Plus a connu des variations notables. Après un pic à plus de 230 euros début 2026, l’offre actuelle, oscillant entre 150 et 155 euros, se distingue nettement, notamment grâce à plusieurs campagnes promotionnelles menées par des revendeurs en ligne.

  • Prix moyen au cours des trois derniers mois : environ 190 euros.
  • Promotions exceptionnelles ponctuelles descendant jusqu’à 64 euros en 2025.
  • Tendance générale : prix plus stables au-dessus de 150 euros depuis mi-2026.

Ce retour à des tarifs plus compétitifs intervient alors même que la demande pour les solutions de stockage haut débit reste soutenue sur le secteur des composants informatiques.

Période Prix minimum constaté Prix maximum constaté
Mai 2025 64 €
Janvier 2026 234,49 €
Octobre 2026 153,99 €

Quelle différence entre le Samsung 990 Evo Plus et d’autres SSD NVMe ?

Le Samsung 990 Evo Plus se démarque par ses vitesses de lecture et d’écriture élevées, ce qui n’est pas toujours le cas sur toute la gamme NVMe. Parmi ses atouts figurent également une garantie prolongée de cinq ans et une bonne gestion thermique. En comparaison, certains concurrents offrent des performances similaires mais avec des durées de garantie moindres ou des débits légèrement inférieurs à capacité égale.
  • Vitesse séquentielle supérieure à 7 000 Mo/s
  • Format M.2 compatible avec de nombreux PC récents
  • Système de gestion de chaleur intégré

Ce SSD est-il adapté au gaming ?

Grâce à son haut débit, le Samsung 990 Evo Plus convient parfaitement aux jeux exigeants. Son temps de réponse rapide diminue nettement les délais de chargement, apportant un réel confort d’utilisation pour les gamers intensifs comme occasionnels. Un espace de 1 To donne aussi la possibilité d’installer plusieurs gros jeux simultanément sans compromis.
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  1. Démarrage rapide des jeux
  2. Moins de latence lors du chargement de niveaux
  3. Installations volumineuses facilitées

Comment savoir si ce SSD est compatible avec mon ordinateur ?

Avant achat, il faut vérifier la présence d’un port M.2 PCIe compatible sur la carte mère de votre équipement. La prise en charge des interfaces NVMe est essentielle pour bénéficier de toutes les performances promises par ce modèle. Une consultation du manuel de la carte mère ou du fabricant clarifiera cet aspect.
  • Vérification auprès du manuel technique
  • Demande de conseil auprès du support technique de la marque

Quelles garanties accompagnent le Samsung 990 Evo Plus ?

Le constructeur octroie une garantie de cinq ans à ce modèle, couvrant autant les défauts matériels que certains incidents liés à l’usure normale. Cette durée dépasse la moyenne du secteur, constituant un gage supplémentaire de confiance pour les acheteurs.
Modèle Durée de garantie
Samsung 990 Evo Plus 5 ans
Certains concurrents milieu de gamme 3 ans

Sources

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