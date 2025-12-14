One UI 8.5, la mue inattendue de Samsung entre sobriété et nouveauté

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Samsung frappe fort avec One UI 8.5, sa dernière surcouche basée sur Android 16. Entre suppression de fonctionnalités historiques, ambitions visuelles renouvelées et percée fracassante de l’intelligence artificielle, le groupe sud-coréen ne laisse personne indifférent. Cette mise à jour déclenche déjà débats et ajustements auprès des utilisateurs Galaxy : que réserve vraiment cette évolution ? Décodage énergique pour anticiper sans crispation.

Regain d’inspiration du côté d’iOS et nouveau look en approche

Les premiers aperçus de la version bêta soulignent un virage esthétique marqué. Fini le mimétisme discret avec Android pur : One UI 8.5 s’affiche désormais avec une interface graphique adoptant les codes du “Liquid Glass” apparu sur iOS 26. Transparences subtiles, jeux d’ombres raffinés, icônes revisitées : chaque écran colle aux grandes tendances lancées par Apple.

La volonté affichée de se dissocier du design Google n’est pas anodine. Rapprocher l’expérience utilisateur de celle d’iOS répond aussi à la demande de clarté et d’uniformité graphique dans l’écosystème Galaxy. Ce n’est pas juste un effet de mode chez Samsung, mais une façon d’ancrer la gamme haut de gamme face aux concurrents directs.

Nouveaux éléments visuels emblématiques

One UI 8.5 introduit des animations de transition fluidifiées et des widgets redessinés, dopés à la transparence. Les tuiles du centre de contrôle semblent flotter au-dessus du fond d’écran, rappelant les choix esthétiques opérés dans la dernière version d’iOS.

Certains menus contextuels bénéficient de nouveaux effets de flou adaptatif. Plusieurs applications système profitent déjà de ces retouches, jusqu’aux paramètres rapides et notifications pour une cohérence poussée.

Pour visualiser les différences, rien ne vaut un tableau synthétique. Voici comment One UI 8.5 s’inspire ou diverge d’iOS 26 sur quelques points phares :

Élément One UI 8.5 iOS 26 (Liquid Glass) Centre de notifications Transparence accrue, animation glissante Effet verre dépoli prononcé, flous dynamiques Icônes d’application Contours affinés, ombres légères Arrondis marqués, profondeur accentuée Menus réglages Flou adaptatif sélectif Uniformité glassy complète

Des suppressions d’options qui font débat

Autre coup d’éclat, moins attendu : Samsung opère un ménage conséquent parmi les fonctionnalités existantes. Plusieurs options jusque-là bien établies disparaissent, notamment au sein de l’application Samsung Health. L’accent porte désormais sur une expérience allégée, parfois au détriment de la personnalisation.

La suppression des programmes d’entraînement téléchargeables sur Samsung Health secoue les fidèles. Désormais, place au streaming pour toutes les routines. Côté paramétrage global, différents réglages avancés passent également à la trappe. Pourquoi ce grand rangement cassant certaines habitudes ? Pour Samsung, c’est synonyme d’une interface clarifiée et rationalisée, censée aider les nouveaux venus à s’y retrouver sans être noyés sous les options.

Liste des principales options disparues

Disparition des programmes d’entraînement personnalisés hors-ligne dans Samsung Health

Réduction de nombreux réglages de personnalisation pour le son et les vibrations

Suppression de certaines automatisations liées à Bixby Routines

Ce recentrage n’est pas anodin. Certains utilisateurs avertis, habitués à creuser chaque paramètre, réagissent déjà par anticipation. La question du compromis entre simplicité d’usage et richesse fonctionnelle revient à chaque grande évolution logicielle du constructeur.

Impacts sur l’usage quotidien

Ces modifications poussent à repenser les usages quotidiens. Les adeptes du fitness cherchant à réutiliser leurs anciens exercices devront adapter leur routine. À long terme, cela pourrait forcer le passage vers des solutions externalisées ou basées sur le cloud.

Du côté des applications musicales et services connectés, la réduction des réglages ou des options pointues oblige à revoir certains automatismes mis en place sur plusieurs générations de matériel Galaxy.

L’intelligence artificielle, moteur des nouveautés créatives

Derrière ce nettoyage logique, Samsung injecte un grand bol d’innovation, propulsé par Galaxy AI. One UI 8.5 met l’accent sur la fusion et l’édition intelligente de photos, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de création sur smartphone.

Parmi les annonces remarquées, la fonctionnalité inédite permet de sélectionner plusieurs images pour les fusionner automatiquement grâce à l’IA. Ajoutez à cela des outils d’édition express – aussi accessibles que rapides –, et Snapseed ou Lightroom ont intérêt à rester vigilants.

Nouvelles fonctions photo et vidéo à suivre

Fusion automatique de plusieurs clichés via IA intégrée

Retouche contextuelle instantanée (recadrage, correction couleur, élimination d’objets parasites)

Suggestions d’optimisation proposées selon l’analyse du contenu

L’édition “en un clin d’œil” déplace de plus en plus de tâches habituellement réservées à l’ordinateur directement sur le terminal mobile, avec simplicité et rapidité comme leitmotiv.

Tableau des évolutions fonctionnelles majeures

Fonction Statut avant 8.5 Nouveauté avec One UI 8.5 Editions photos IA Fonctionnalités manuelles limitées Automatisation IA de fusion/modification Programmes santé hors-ligne Disponible Supprimé, centralisé sur le streaming Bixby Routines avancées Déployées sur la gamme premium Options réduites ou retirées

Points clés à retenir sur One UI 8.5

Entre refonte inspirée du concurrent iOS, rationalisation controversée des réglages, et poussée innovante autour de la photo, One UI 8.5 avance à contre-courant des mises à jour classiques. Les Galaxy bénéficient désormais d’une expérience plus aérée, visuellement léchée et assistée par intelligence artificielle, où la customisation laisse place à une certaine standardisation.

Relooking integral, largement influencé par le Liquid Glass d’iOS

Nettoyage drastique de certaines applications natives et réglages

Essor rapide des fonctionnalités IA dédiées au traitement média

Pour beaucoup, cette mise à jour veut répondre à la demande croissante d’efficacité, même si elle impose certains renoncements temporaires.

Questions sur les changements apportés par One UI 8.5

Quelles sont les principales options supprimées avec One UI 8.5 ? One UI 8.5 : programmes d’entraînement téléchargés sur Samsung Health, divers réglages de personnalisation sonore et certaines automatisations de Bixby Routines. Cela favorise un retour à la simplicité, mais impose d’adapter ses habitudes. Fin du stockage hors-ligne des programmes d’entraînement

Moins de réglages de notification et vibration personnalisée

Rationalisation des automatisations Bixby Application Changement principal Samsung Health Streaming obligatoire, plus de téléchargeable Bixby Routines Nombre de scénarios avancés réduit Plusieurs options disparaissent dans: programmes d’entraînement téléchargés sur, divers réglages de personnalisation sonore et certaines automatisations de. Cela favorise un retour à la simplicité, mais impose d’adapter ses habitudes. D’où viennent les inspirations visuelles de cette version ? One UI 8.5 tire beaucoup de son inspiration du “Liquid Glass” introduit sur iOS 26. Samsung reprend les recettes visuelles d’Apple : transparences sophistiquées, effets de flou et tuiles semi-flottantes. Cela distingue davantage la marque des standards classiques d’Android tout en séduisant les amateurs de design épuré. Animations plus dynamiques pour la navigation

Refonte des widgets principaux

Système homogène des menus comparé à iOS 26 La nouvelle identité detire beaucoup de son inspiration du “Liquid Glass” introduit sur iOS 26.reprend les recettes visuelles d’Apple : transparences sophistiquées, effets de flou et tuiles semi-flottantes. Cela distingue davantage la marque des standards classiques d’Android tout en séduisant les amateurs de design épuré. Quels smartphones Galaxy profitent de One UI 8.5 en priorité ? One UI 8.5 cible les modèles récents : Galaxy S24, S23, et certains Galaxy Z Flip/Fold sortis depuis 2024. Le déploiement élargi dépendra des tests de compatibilité et de la stabilité logicielle constatée lors des premières vagues de mise à jour. Gamme Galaxy S dès la sortie officielle

Gamme pliable Z suivie rapidement Modèle Date estimée disponibilité Galaxy S24 Immédiate Galaxy Z Fold6 Immédiate Galaxy S23 Quelques semaines après En phase de lancement,cible les modèles récents :, S23, et certainssortis depuis 2024. Le déploiement élargi dépendra des tests de compatibilité et de la stabilité logicielle constatée lors des premières vagues de Quelles nouveautés AI embarque la mise à jour ? Samsung inaugure l’intégration de l’IA générative au service de l’édition photo native. Il devient possible de fusionner plusieurs images, d’effectuer des retouches en temps réel et de profiter de suggestions automatiques adaptées au contenu traité. Fusion d’images IA en natif

Editions express avec corrections automatiques

Analyses de scène et suggestions en direct inaugure l’intégration de l’au service de l’édition photo native. Il devient possible de fusionner plusieurs images, d’effectuer des retouches en temps réel et de profiter de suggestions automatiques adaptées au contenu traité.

Sources