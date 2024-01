Retour aux origines des jeux vidéo rétro: comment l’Atari 2600+ revisite l’histoire du jeu vidéo

La nouvelle jeunesse des consoles et jeux vidéo rétro

Alors que les derniers jeux vidéo de génération sont incontestablement populaires durant la période traditionnelle des cadeaux de fin d’année, une ancienne console de jeux a fait sensation dans l’industrie des jeux vidéo à l’automne 2023 : Atari sort la 2600+, une version mise à jour de la console sortie en 1977 aux États-Unis.

Face à l’engouement pour les consoles anciennes malgré la disponibilité numérique et l’évolution technologique, quels sont les avantages et les raisons qui expliquent ce phénomène ?

Une vague de renaissance pour les consoles iconiques

L’Atari 2600 occupe une place particulière dans l’histoire des jeux vidéo. D’une part, il est fréquemment exposé dans des expositions dédiées à l’histoire du médium et conservé à la Bibliothèque nationale de France.

D’autre part, cette console marque le début d’une longue série de recreations officielles de consoles domestiques populaires, initiée par la NES Classic Mini de Nintendo en 2016.

Les reéditions de consoles populaires représentent une forme de rétro-innovation qui s’appuie sur l’héritage de la marque.

Le retour des consoles iconiques répond à une promesse d’authenticité et cherche à exploiter la nostalgie chez les premières générations de consommateurs.

Patrimoine et rétro gaming : entre collection et partage

Cependant, l’intérêt pour les vieilles consoles ne peut pas être réduit uniquement à cette récente stratégie ; il représente également une facette de la culture vidéoludique depuis plusieurs décennies. L’émulation et les communautés d’amateurs passionnés ont permis l’accès aux anciens jeux dès les années 1990, favorisant la collecte, l’archivage et la large diffusion des classiques du jeu vidéo.

Les pratiques culturelles liées aux jeux rétro

En analysant les vidéos sur YouTube et Dailymotion, on peut observer plusieurs types de contenu consacré aux consoles et jeux rétro :

Les longplay : ces vidéos présentent un jeu dans son intégralité sans commentaire et permettent au spectateur de découvrir le contenu et l’esthétique des premiers temps du jeu vidéo.

: ces vidéos présentent un jeu dans son intégralité sans commentaire et permettent au spectateur de découvrir le contenu et l’esthétique des premiers temps du jeu vidéo. Les vidéos commentées par des YouTubers : ces vidéos proposent une introduction à une console et ses jeux à travers des sessions de gameplay (par exemple, Joueur du Grenier ou Hooper).

: ces vidéos proposent une introduction à une console et ses jeux à travers des sessions de gameplay (par exemple, Joueur du Grenier ou Hooper). Les réactions en direct : certains YouTubers de nouvelles générations testent des classiques pour la première fois et filment leurs impressions.

: certains YouTubers de nouvelles générations testent des classiques pour la première fois et filment leurs impressions. Les vidéos sur les activités de collection : elles montrent souvent des machines fonctionnelles et des copies originales de jeux, mettant l’accent sur une expérience vintage authentique.

Ces différents types de contenus contribuent à préserver et nourrir la mémoire collective des jeux vidéo, en maintenant un lien avec le passé.

Présentation des marques et acteurs du rétro gaming en 2023

Plusieurs entreprises et acteurs ont saisi l’opportunité de surfer sur la vague du rétro gaming :

Atari : avec la sortie de la console Atari 2600+ qui reprend le design de la version originale et son joystick.

: avec la sortie de la console Atari 2600+ qui reprend le design de la version originale et son joystick. Nintendo : a initié la tendance avec la NES Classic Mini en 2016, suivie par d’autres rééditions de ses consoles populaires (SNES, Game Boy).

: a initié la tendance avec la NES Classic Mini en 2016, suivie par d’autres rééditions de ses consoles populaires (SNES, Game Boy). Sega : commercialise également des versions mini de ses célèbres consoles, comme la Sega Mega Drive Mini.

: commercialise également des versions mini de ses célèbres consoles, comme la Sega Mega Drive Mini. Sony : a proposé une PlayStation Classic avec une sélection de jeux emblématiques

Avantages et problèmes liés au retour des consoles rétro

Si les nouvelles éditions de consoles anciennes connaissent un certain succès, elles soulèvent également quelques questions et interrogations :

Le point fort : la nostalgie et l’authenticité de l’expérience vidéoludique ressuscitée.

: la nostalgie et l’authenticité de l’expérience vidéoludique ressuscitée. L’atout technique : une compatibilité avec les télévisions moderne grâce aux technologies actuelles.

: une compatibilité avec les télévisions moderne grâce aux technologies actuelles. Le problème du choix des jeux : certaines reéditions de consoles proposent une sélection limitée et parfois contestable de jeux.

: certaines reéditions de consoles proposent une sélection limitée et parfois contestable de jeux. Les questions juridiques et éthiques : la frontière entre le patrimoine culturel vidéoludique et les droits d’auteur peut être floue, notamment concernant l’émulation et la distribution des anciens jeux.

En conclusion, la nouvelle jeunesse des consoles et jeux vidéo rétro s’inscrit dans une dynamique qui va bien au-delà de simples considérations commerciales. Elle met en lumière la capacité du jeu vidéo à traverser les générations et témoigne de la richesse d’un médium qui n’a cessé d’évoluer depuis près d’un demi-siècle.