Quel est le coût d’un prototypage en injection plastique ?

Pelle main rouge en plastique

Polisport Off Road Chain Slider Honda Crf250r 10-13 Crf450r 09-12 Noir

Polisport Off Road Chain Slider Honda Crf250r 14-17 Crf450r 13-16 Rouge

Polisport Off Road Chain Slider Suzuki Rmz250 19-20 Rmz450 18-20 Noir

La majorité des entreprises ont recours au prototypage pour tester un produit, évaluer une stratégie marketing ou faire une simulation. En ce qui concerne les prototypes en plastique, ils sont utilisés dans les sociétés comme représentation physique d’une invention en vue d’analyser son efficacité.

Quels sont les avantages de ce procédé ? Combien coûte un prototypage en injection plastique ?

Les différentes technologies de fabrication de prototypes en plastique

La coulée sous vide est l’une des techniques les plus utilisées pour les commandes de prototypage plastique en petits lots. Elle consiste à se servir de la silicone liquide pour créer des objets grâce à une moule préfabriquée. Dans la même catégorie, on retrouve aussi le moulage par injection. Elle est la plus recommandée pour fabriquer les pièces complexes avec une belle finition.

Par ailleurs, on distingue aussi l’impression 3D qui fait partie des récentes inventions. Elle possède de belles performances, mais les matériaux de fabrication sont difficilement accessibles sur le marché. De plus, les économies d’échelle sont pratiquement impossibles à réaliser pour des productions élevées.

Le coût d’un service de prototypage par injection de plastique

Les coûts d’un service de prototypage en plastique varient en fonction des structures. Comme on peut le voir sur le site plastisem.fr, les facteurs pris en compte pour faire les estimations sont :

le processus,

les matériaux,

le délai imposé,

les motifs commandés,

la finition choisie.

Actuellement, on distingue trois principales techniques d’injection plastique pour la fabrication des prototypes. Il y a le surmoulage, l’injection pour les petites séries et enfin, celle des grandes et moyennes séries. La première option est la moins coûteuse et la plus facile à réaliser. Pour ce qui est du délai imposé, les fabricants proposent souvent des tarifs plus élevés pour les commandes express.

D’un autre côté, les prix proposés varient fortement en fonction des motifs commandés. Plus le modèle est grand, plus le prix augmente. Dans certains cas, les usines tiennent aussi compte de la complexité de la forme de l’objet.

Certaines fabrications imposent de nombreuses précisions. De plus, en choisissant une finition haut de gamme, il est important de prévoir un budget très conséquent. D’ailleurs, ce type d’impression est réalisé par les outils 3D qui proposent de belles performances.

Quels sont les avantages d’utiliser un prototype en plastique pour votre projet ?

Dans l’usinage moderne, les plastiques sont les matériaux les plus faciles à concevoir. Les entreprises spécialisées fabriquent tous types de pièces en plastique à grande échelle. Cette efficacité est possible grâce aux outils de dernière génération qui facilitent la production de masse.

De plus, les prototypes en plastique possèdent une bonne résistance thermique et mécanique. Ils sont aussi facilement maniables et permettent ainsi d’apporter toutes les modifications nécessaires pour améliorer la qualité du produit testé. En matière de stabilisation, ils ont de meilleures propriétés que l’acier et l’aluminium.

En ce qui concerne le coût, les prix de moulages en plastique sont très abordables sur le marché. Les matériaux sont facilement accessibles et les temps de fabrication sont très courts pour répondre à des besoins urgents. Ce n’est pas le cas des métaux lourds. De même, le plastique utilisé peut être recyclé en fin de vie.