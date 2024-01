TCL 40 NXTPaper 5G : vos yeux vont l’adorer

Découvrez le nouveau smartphone TCL 40 NXTPaper 5G, un appareil unique qui offre une expérience de lecture proche du papier.

Dans cet article, nous allons détailler les caractéristiques et les avantages de ce téléphone innovant.

Un écran révolutionnaire pour une expérience de lecture confortable

Le TCL 40 NXTPaper 5G se distingue par son écran LCD de 6,6 pouces au rendu « papier ». L’utilisation d’un revêtement mat lui permet de résister aux traces de doigts et offre un confort visuel optimal, en particulier pour la lecture.

De plus, grâce aux deux modes NXTPAPER intégrés (papier couleur et encre électronique), vous pouvez personnaliser votre expérience en fonction de vos préférences.

Taille de l’écran : 6,6 pouces avec une résolution HD+

Rapport de contraste : 20 :9, densité de pixels : 269 ppi

Taux de rafraîchissement : 90 Hz et luminosité maximale : 500 nits

Modes NXTPAPER : papier couleur et encre électronique

Les avantages de l’écran NXTPAPER

Le principal atout de l’écran NXTPAPER est de reposer les yeux grâce à sa texture mate et son effet papier. Contrairement aux écrans AMOLED lumineux, cette technologie préserve la vue et réduit la fatigue oculaire. De plus, elle permet de profiter d’une expérience de lecture inédite sur smartphone.

Des performances correctes pour un usage quotidien

Le TCL 40 NXTPaper 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6020, couplé à 6 Go de RAM. Si cette configuration n’est pas destinée aux jeux intensifs ou aux applications exigeantes, elle reste suffisante pour une utilisation quotidienne standard.

Processeur : MediaTek Dimensity 6020

Mémoire vive (RAM) : 6 Go

Stockage interne : 256 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To

Une interface proche d’Android Stock

Côté logiciel, le TCL 40 NXTPaper 5G propose une interface utilisateur simplifiée et proche d’Android Stock, ce qui améliore les performances globales du téléphone. Cela se traduit par une bonne fluidité dans l’utilisation des applications courantes et une navigation agréable.

Une autonomie impressionnante grâce à sa batterie de 5000 mAh

L’autonomie du TCL 40 NXTPaper 5G est l’un de ses points forts. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, il peut tenir jusqu’à deux jours en utilisation standard, voire plus selon les habitudes de chacun. Cette endurance est notamment due à l’écran NXTPAPER peu gourmand en énergie et à la présence d’un mode de recharge intelligent, qui permet de préserver la batterie sur le long terme.

Capacité de la batterie : 5000 mAh

Autonomie moyenne : 2 jours en utilisation standard

Recharge : 15 W, avec mode de recharge intelligent

Un appareil photo polyvalent pour des clichés réussis

Au niveau de la partie photo, le TCL 40 NXTPaper 5G dispose d’un triple capteur arrière, composé d’un module principal de 50 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, on trouve un capteur de 8 mégapixels pour les selfies et la visioconférence.

Appareil photo principal : 50 MP, f/1.8, PDAF, taille du capteur 1/2.76″

Capteur macro : 2 MP, f/2.4, taille du capteur 1/5″

Capteur de profondeur : 2 MP, f/2.4, taille du capteur 1/5″

Caméra frontale : 8 MP, f/2.0

Conclusion : un smartphone atypique aux nombreuses qualités

En somme, le TCL 40 NXTPaper 5G est un smartphone original et innovant grâce à son écran reprenant les avantages du papier. S’il ne brille pas par ses performances, sa conception, centrée sur le confort de lecture, en fait un allié de choix pour les amateurs de lecture numérique. Disponible au prix de lancement de 249 € et commercialisé dès octobre 2023, nous sommes impatients de voir comment cette technologie va influencer l’industrie mobile.