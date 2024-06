Pourquoi installer un écran vitrine dans votre magasin ?

Dans le secteur du commerce de détail, l’aspect de votre vitrine est crucial pour attirer de nouveaux clients et les encourager à pénétrer dans votre magasin. Plus qu’un simple élément décoratif, un écran vitrine peut s’avérer un atout stratégique pour booster votre activité.

Voici 6 bonnes raisons d’adopter cette solution digitale.

Ce que vous devez retenir sur l’installation d’un écran vitrine dans un magasin:

Un écran vitrine capte l’attention des passants grâce à des contenus visuels dynamiques, augmentant la probabilité d’entrer dans le magasin.

Il valorise l’image de marque en apportant modernité et technicité, reflétant la qualité des produits et services.

L’écran vitrine améliore l’expérience d’achat en présentant de manière interactive les produits et en dynamisant les campagnes promotionnelles.

Il permet de collecter des données précieuses sur les comportements clients et optimise le retour sur investissement en augmentant les ventes.

Captez l’attention des passants

Lorsque les passants marchent devant votre magasin, ils sont bombardés de stimuli visuels. Un écran vitrine de chez Plv Broker va vous permettre de capter leur attention grâce à des contenus visuels attrayants et dynamiques. Contrairement à une vitrine classique, un affichage digital offre la possibilité de diffuser des :

animations ;

vidéos promotionnelles ;

offres alléchantes.

Ce type de contenu aura bien plus d’impact qu’une simple affiche statique et suscitera davantage la curiosité des potentiels clients. En effet, les gens sont naturellement plus attirés par des éléments visuels en mouvement. Selon une étude, 8 internautes sur 10 ont tendance à commander en ligne avant de se rendre en point de vente physique. Capter leur attention dès l’extérieur du magasin est donc primordial pour les inciter à entrer et à découvrir votre offre.

Valorisez votre image de marque

L’installation d’un écran vitrine contribue également à valoriser votre image de marque. Cet équipement apporte une touche de modernité et de technicité à votre enseigne, reflétant ainsi la qualité de vos produits et services. En outre, vous avez la possibilité d’adapter les contenus diffusés afin qu’ils reflètent parfaitement l’univers de votre marque. Vous pourrez ainsi publier des messages en cohérence avec vos valeurs, votre positionnement et votre identité visuelle.

Cela vous permettra de présenter une image plus professionnelle et attractive aux yeux de vos clients, qui feront alors spontanément le lien entre votre marque et votre qualité d’offre. En offrant un contenu sur mesure et pertinent, vous faites comprendre à vos clients que vous les connaissez bien et que vous êtes là pour les assister dans leur recherche de ce dont ils ont besoin.

Améliorez l’expérience d’achat

Outre l’aspect esthétique, un écran vitrine peut également améliorer l’expérience d’achat de vos clients. En effet, vous pouvez l’utiliser pour présenter de manière interactive vos produits phares, leurs caractéristiques techniques ou encore les dernières tendances du moment. Cela permettra à vos visiteurs de se projeter plus facilement dans l’achat et de se forger une meilleure opinion de votre offre. Ils pourront ainsi découvrir vos produits de manière ludique et intuitive, ce qui renforcera leur envie de franchir le pas.

Selon une étude, 93% des consommateurs ont tendance à dépenser davantage en magasin physique. Un écran vitrine peut ainsi améliorer l’expérience client, ce qui se traduit par une augmentation de votre chiffre d’affaires.

Dynamisez vos campagnes promotionnelles

Les écrans vitrines vous offrent une flexibilité inégalée pour promouvoir vos offres et vos produits. Au lieu de devoir changer manuellement des affiches ou des panneaux, vous pouvez facilement mettre à jour vos promotions et vos messages en quelques clics. Cela vous permet de réagir rapidement aux tendances du marché et d’adapter vos campagnes promotionnelles en temps réel, maximisant ainsi leur impact sur vos ventes.

En incorporant des fonctionnalités interactives telles que des QR codes ou des sondages en ligne, vous pouvez favoriser l’engagement client tout en recueillant des informations précieuses pour affiner vos campagnes marketing.

Collectez des données précieuses

Certains écrans vitrines intelligents sont également équipés de capteurs qui vous permettent de collecter des données sur le comportement de vos clients. Grâce à ces technologies, vous pourrez analyser leurs parcours d’achat, leurs centres d’intérêt ou encore les contenus qui les ont le plus attirés.

Ces informations vous seront utiles pour améliorer votre stratégie marketing et planifier vos futurs aménagements. Vous pourrez par exemple adapter vos vitrines en fonction des produits les plus consultés, ou encore proposer des offres personnalisées à vos meilleurs clients.

Optimisez votre retour sur investissement

Investir dans un écran vitrine peut sembler coûteux au premier abord, mais les avantages qu’il peut apporter à votre commerce peuvent rapidement compenser cet investissement initial. En attirant plus de clients, en augmentant vos ventes et en renforçant votre image de marque, un écran vitrine peut contribuer à optimiser votre retour sur investissement à long terme.

Renforcez votre compétitivité

Pour finir, un écran vitrine vous aidera à sortir du lot face à la concurrence. Cet équipement hightech contribuera à véhiculer une image de modernité et d’innovation, facteurs clés de différenciation dans un marché très concurrentiel. De plus en plus de retailers font le choix de se digitaliser pour offrir une meilleure expérience à leurs clients.

En vous équipant d’un écran vitrine, vous démontrerez votre capacité à vous adapter aux nouvelles tendances du commerce et à répondre aux attentes de votre clientèle. Cela renforcera votre positionnement sur le marché et vous aidera à gagner en visibilité par rapport à vos concurrents.

En somme, un écran vitrine représente un investissement judicieux pour booster votre activité en point de vente.

