Grève 18 septembre 2025 : avion, aéroports et contrôleurs aériens — préavis, report et perspectives pour le secteur aérien

L’annonce d’une grève dans le ciel français, prévue initialement le 18 septembre 2025, avait suscité une vague d’inquiétudes parmi les voyageurs et les professionnels du tourisme. Finalement, ce mouvement social a été suspendu par le principal syndicat des contrôleurs aériens, repoussant la mobilisation nationale à une date ultérieure. Les réactions dans les différents secteurs restent vives alors que l’avenir du dialogue entre syndicats et gouvernement paraît incertain.

Retour sur le préavis de grève annoncé pour le 18 septembre

Le mois de septembre s’annonçait tendu avec l’appel national lancé par différentes organisations syndicales. Le secteur du transport aérien n’était pas le seul concerné : au même moment, d’autres branches comme la SNCF ou les pharmacies ont fait état de perturbations attendues en raison de la journée de mobilisation nationale. Sur fond de rentrée sociale chargée, la menace d’un arrêt massif du trafic aérien planait sur tout le pays.

À l’origine de cette inquiétude, un enchaînement de mouvements sociaux ayant débuté plus tôt en septembre autour de revendications multiples a largement contribué à amplifier la tension. La coordination initiée sur les réseaux sociaux a permis de mobiliser rapidement plusieurs filières en faveur de revendications jugées urgentes par les acteurs concernés.

Le rôle central du Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA)

Le SNCTA occupe une place de premier plan dans la représentation des intérêts des contrôleurs aériens en France. C’est son communiqué qui a acté la suspension du mouvement prévu le 18 septembre, citant notamment l’absence de réponse concrète de la part des autorités gouvernementales aux demandes formulées par la profession. Ce report de la grève ne signifie pas pour autant la disparition des tensions qui perdurent sous-jacentes au sein du secteur.

De nombreux observateurs suivent avec attention la stratégie adoptée par le principal syndicat du contrôle aérien. Face à un contexte complexe, marqué par le manque d’interlocuteurs désignés côté gouvernemental selon certains représentants, le calendrier des actions syndicales se retrouve bouleversé. Plusieurs composantes de la branche syndicale demeurent mobilisées pour appuyer les négociations autour des conditions de travail et des carrières dans l’aérien.

Pourquoi la grève a-t-elle été reportée ?

La décision du SNCTA trouve ses racines dans un climat de dialogue difficile avec les pouvoirs publics, où l’absence de réponses précises sur les principales revendications a pesé dans la balance. Selon les communiqués relayés par des sources syndicales, aucun interlocuteur clair n’a pu être identifié du côté des ministères concernés, rendant ainsi toute avancée impossible à court terme.

Dans ce contexte particulier, le SNCTA a préféré reporter l’action prévue afin de laisser une porte ouverte à d’éventuelles discussions. Le choix vise aussi à éviter un blocage total du trafic aérien lors d’une période clé pour les déplacements professionnels et le retour des vacanciers.

Quelles conséquences pour les passagers et compagnies aériennes ?

Pour les compagnies aériennes et les touristes, l’annonce du report de la grève est vécue comme un soulagement. Un grand nombre de vols aurait pu subir de fortes perturbations ou annulations, avec des répercussions immédiates pour les passagers, les tour-opérateurs et les aéroports.

Malgré cette accalmie temporaire, les acteurs du secteur restent sur leurs gardes car le risque d’un nouveau mouvement début octobre demeure bien réel. Cette instabilité pèse sur l’élaboration des plannings, la gestion des réservations et des ressources humaines dans les aéroports nationaux.

Les prochaines échéances et perspectives pour l’automne 2025

Si la grève du 18 septembre est suspendue, le SNCTA maintient la pression quant à des dates futures de mobilisation, évoquant déjà la période du 7 au 9 octobre pour un possible débrayage. Dans ce climat, nombre d’observateurs anticipent de nouvelles séances de négociation entre syndicats et administration centrale.

Ce report stratégique laisse entrevoir la possibilité de dialogues approfondis, mais rien n’exclut de nouveaux rebondissements. Les grandes plateformes aéroportuaires françaises surveillent attentivement l’évolution du bras de fer entamé depuis l’été, en contact étroit avec les compagnies du secteur.

Comparaison avec les autres secteurs mobilisés le 18 septembre

Le 18 septembre ne devait pas marquer une mobilisation uniquement dans l’aérien. Le secteur ferroviaire, les transports routiers et certaines professions réglementées, telles que les pharmacies, figuraient également sur la liste des protagonistes de cette journée de grève nationale. Les revendications portaient souvent sur des thèmes similaires : conditions de travail, salaires, recrutement ou organisation interne.

Seule différence notable, le secteur du transport aérien a choisi de différer son action, là où d’autres secteurs maintiennent la mobilisation programmée. Cette disparité témoigne de stratégies distinctes face à la situation politique actuelle.

Impact sur les professionnels du tourisme

Les professionnels du tourisme redoutaient particulièrement cette mobilisation du 18 septembre. L’expérience des années précédentes montre en effet que les grèves massives des contrôleurs aériens engendrent de lourdes pertes, tant économiquement qu’en termes de gestion opérationnelle. Pour nombre d’entre eux, le report représente donc un bol d’air temporaire, permettant d’assurer la reprise de la saison sans interruption brutale.

Le dialogue social reste toutefois fragile, et tous les regards se tournent désormais vers la fin septembre et le début d’octobre pour savoir si le secteur touristique devra une nouvelle fois faire face à des perturbations majeures.

Résumé des événements clés liés à la grève aérienne du 18 septembre

Date Événement Acteurs concernés Début septembre 2025 Lancement des appels à la mobilisation dans plusieurs secteurs Syndicats interprofessionnels, SNCF, professions de santé, contrôleurs aériens 12 septembre 2025 Annonce officielle du report de la grève des contrôleurs aériens SNCTA, compagnies aériennes, passagers, professionnels du tourisme 18 septembre 2025 Mobilisation maintenue dans d’autres secteurs, suspension dans l’aérien SNCF, pharmacies, autres branches syndicales 7-9 octobre 2025 Prochaine fenêtre potentielle de grève des contrôleurs aériens SNCTA, gouvernement, compagnies aériennes

