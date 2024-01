Boite noire, blanche ou grise : que signifient ces termes en informatique ?

L’optimisation de la sécurité du système informatique de votre entreprise est fondamentale pour vous protéger des attaques malveillantes.

Les hackers ne manquent pas de créativité et de savoir-faire pour innover leur stratégie et tirer profit des failles de sécurité de votre système. Lorsque ces derniers parviennent à s’y introduire et à voler vos données, vous aurez du mal à relancer votre activité.

Cette situation peut engendrer des pertes financières importantes. Voilà pourquoi il est important de réaliser des tests d’intrusion pour simuler les attaques et identifier et corriger les vulnérabilités de votre système. Pour ce faire, vous devez connaître ce que signifient les boites noires, blanches et grises.

Les différences entre les boites noires, blanches et grises

Les boites noires, blanches et grises définissent les méthodes de tests de sécurité sur votre système informatique. Ces différentes approches répondent à divers besoins et objectif. La boite noire permet de tester et de vérifier le fonctionnement externe du système. Elle permet donc d’identifier les problèmes relatifs à l’interface utilisateur.

La blanche, quant à elle, est à privilégier pour analyser la structure et la logique interne.

Elle a pour but de repérer les lacunes, les erreurs et les problèmes de performance interne.

La boite grise est une combinaison des deux techniques, pour la détection de différentes failles de sécurité.

Si vous souhaitez effectuer un pentest, vous devez donc définir la solution la plus adaptée à vos objectifs, mais également aux ressources disponibles.

Les boites noires, blanches et grises et les tests d’intrusion

Les tests d’intrusion peuvent être effectués en boite noire, blanche ou grise. La différence repose sur l’accès du testeur aux informations sur le système :

le test en boite noire : il s’agit d’une simulation d’attaque réelle , où le testeur n’a aucun accès aux informations sur le système,

, où le testeur n’a aucun accès aux informations sur le système, le test en boite grise : le testeur peut accéder partiellement aux informations. Cette technique permet donc d’anticiper l’attaque d’un cybercriminel qui connaît plus ou moins sa cible,

le test en boite blanche : le test simule une attaque où la personne malveillante a un accès complet sur les informations sur le système.

La première chose à faire est donc de déterminer le type de test à réaliser ainsi que tous les scénarios d’attaques réalistes indispensables pour évaluer le système.

L’utilité des tests d’intrusion en entreprise

Les tests d’intrusion en entreprise sont nécessaires pour anticiper les risques d’attaques informatiques sur votre système. Ils vous permettent de faire le point sur son niveau de sécurité, et d’identifier les vulnérabilités pour pouvoir optimiser votre cyber-résilience.

Grâce à ces tests, vous allez pouvoir vous protéger efficacement, tout en sensibilisant et en préparant vos collaborateurs à adopter les bons réflexes en cas de cyberattaques. Sécuriser votre SI est donc la clé de la croissance de votre activité étant donné qu’il vous évitera la fuite des données.

Quel plan d’action mettre en place après ces tests informatiques ?

Les résultats obtenus des tests vous permettront de mettre en place un plan d’action efficace et pertinent. Il inclura toutes les mesures de correction à prendre, aussi bien humaines que techniques et organisationnelles. Un suivi régulier et permanent des actions menées doit être effectué pour assurer leur efficacité sur le long terme.

