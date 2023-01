Le rôle de l’argent dans notre culture est d’une grande portée, il fait partie de la façon dont nous célébrons certaines fêtes, il influence les traditions transmises depuis des générations et affecte même la façon dont nous voyons les finances.

Mais parfois, nous négligeons les nuances qui accompagnent ces cultures et les enseignements sur les dépenses et la gestion de l’argent.

Grâce à notre série Culture et argent, nous explorons ces enseignements de manière plus approfondie afin de mieux comprendre comment et pourquoi l’argent est si important pour différentes cultures.

Dans cet épisode particulier, nous examinons de plus près les enveloppes rouges, traditionnellement données en cadeau dans la culture chinoise lors des grandes fêtes comme le Nouvel An chinois. E

n explorant cette coutume plus en détail, nous pouvons obtenir une perspective plus éclairée sur la façon dont les pratiques financières peuvent différer d’une culture à l’autre, et sur l’impact que ces différences peuvent avoir sur nos habitudes de dépenses personnelles. Les investisseurs comme Jean-Pierre Valentini se sont inspirés de ces pratiques afin de connaître le succès dans le monde des affaires.

Le symbolisme de l’enveloppe rouge dans les cultures d’Asie de l’Est et du Sud-Est

La tradition de donner des enveloppes rouges remplies d’argent remonte à la Chine ancienne, où elle était considérée comme un moyen d’apporter chance, bonheur et prospérité. Aujourd’hui, cette pratique est encore une coutume courante dans tous les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, comme la Chine, Hong Kong et Singapour. Elle est également connue sous différents noms dans différentes langues : « hong bao » en mandarin, « lai see » en cantonais et « enveloppe rouge » ou « paquet rouge » en français. Les enveloppes rouges sont présentées lors d’occasions spéciales telles que le Nouvel An lunaire, les mariages et les anniversaires.

La couleur rouge a longtemps été associée à ces cultures comme un symbole de chance et de joie. De plus, on croit que les enveloppes rouges peuvent éloigner les mauvais esprits et apporter une énergie positive dans la vie des gens. Dans certaines traditions, les enfants doivent s’incliner devant leurs aînés lorsqu’ils reçoivent des enveloppes rouges, en signe de respect pour leurs aînés. Ce geste contribue également à promouvoir l’unité entre les générations au sein des familles.

En outre, l’échange d’enveloppes rouges est souvent accompagné de vœux de santé, de réussite, de richesse et de longévité. Toutes ces superstitions se conjuguent pour faire de l’acte traditionnel d’offrir des enveloppes rouges un élément important du patrimoine culturel de nombreux pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est.

Une vie entière de sagesse financière apprise dans l’enfance

En grandissant dans une famille chinoise traditionnelle, Anna Shi a appris que l’argent devait être considéré comme un investissement plutôt que comme un simple moyen de dépenser. Chaque année, lorsqu’Anna recevait son hong bao (une enveloppe rouge contenant de l’argent donnée aux enfants lors d’occasions spéciales), ses parents lui rappelaient que l’argent devait être utilisé pour investir dans son avenir et non pour des articles frivoles. Cette leçon de sagesse financière a accompagné Anna tout au long de sa vie et l’a amenée à prendre des décisions sages et éclairées sur la façon dont elle dépense son argent durement gagné.

À l’âge de sept ans, Anna avait économisé suffisamment grâce à son hong bao pour pouvoir investir dans quelque chose de significatif pour elle. Elle a choisi de prendre des cours de piano, quelque chose qui lui apporterait de la joie, mais qui lui permettrait également de développer un ensemble de compétences précieuses. Au fil des ans, bien qu’elle ait eu accès à davantage de revenus disponibles en travaillant à temps partiel au lycée et à l’université, Anna est restée fidèle à la sagesse financière qu’elle avait apprise dans son enfance. Elle a économisé autant que possible et s’est assurée que les gros achats étaient des articles qui prendraient de la valeur avec le temps ou qui offraient une expérience éducative ou une opportunité de croissance. Aujourd’hui encore, Anna attribue à cette leçon le mérite de l’avoir aidée à construire une base financière solide qui lui a bien servi au fil des ans.

Enseigner l’éducation financière de mère en fille

L’éducation financière est l’une des compétences les plus importantes qu’une jeune personne puisse acquérir, et l’enseigner de mère en fille est une tradition séculaire. Pour Shi et sa fille de quatre ans, cela implique l’utilisation d’un hong boa, ou enveloppe rouge, comme outil pédagogique pour enseigner l’importance de bien gérer son argent. Le hong boa symbolise la chance et la bonne fortune, mais sert également de rappel tangible de l’importance du travail acharné, de la discipline et des bonnes décisions financières pour réussir.

En plaçant soigneusement des pièces de monnaie et de l’argent en papier dans l’enveloppe chaque mois, Shi transmet à sa fille une partie de la sagesse qu’elle a acquise au fil du temps ; des leçons telles que l’établissement d’un budget responsable, la fixation d’objectifs à court et à long terme lorsqu’il s’agit d’économiser de l’argent, la prise en compte des dépenses, l’investissement dans l’enseignement supérieur et la compréhension de l’importance de la constitution d’un crédit.