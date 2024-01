Les nouveautés de l’IA chez Samsung et Google : Tour d’horizon du Galaxy S24

Lors du dernier événement Galaxy Unpacked de Samsung, la firme sud-coréenne a mis l’accent sur les logiciels au lieu de présenter des nouveaux appareils. Le résultat ? Les derniers téléphones de la gamme Galaxy embarquent une panoplie de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA). Dans cet article, nous vous présentons quelques-unes de ces innovations et leur intégration avec Google.

Le partenariat Samsung-Google pour améliorer l’IA

Les nouveaux téléphones Samsung, comme le Galaxy S24, sont animés par Galaxy AI, un ensemble de fonctionnalités intelligentes reposant sur la technologie d’intelligence artificielle de Google. L’idée est de tirer parti du système d’exploitation Android pour étendre les compétences en IA de Google et se mesurer à Samsung. Les produits issus de ce partenariat comprennent notamment le Galaxy Ring, une nouvelle catégorie d’objets connectés étroitement liée à l’application Samsung Health. Les bagues connectées sont de plus en plus populaires ces dernières années et sont notamment portées par Apple.

Téléphone Samsung : Intégration avancée de l’IA

Les fonctions d’IA du Galaxy S24

La série Galaxy S24 intègre une combinaison de fonctionnalités d’IA sur l’appareil et basées sur le cloud, privilégiant les capacités hébergées dans le nuage. Les utilisateurs peuvent accéder à des fonctions spéciales d’IA matérialisées par une icône en forme d’étoile sur l’écran. Voici quelques exemples :

A. Traduction en temps réel pendant un appel

Lors d’un appel téléphonique, il suffit de taper sur le bouton Call Assist étoilé pour activer la traduction en temps réel et soutenir des conversations dans différentes langues. Cette fonction de traduction est également intégrée au clavier Samsung et fonctionne avec diverses applications de messagerie.

B. Aide à la communication écrite

Samsung propose aussi Chat Assist, permettant d’ajuster le ton des phrases lors des conversations écrites, ainsi que Photomoji, offrant la possibilité de créer des emojis personnalisés à partir de photos. De plus, l’application Voice Recorder comprend désormais des transcriptions en temps réel et des étiquettes faisant apparaître les différents interlocuteurs, similaires à celles de l’application Google.

Google Circle Search : une nouvelle expérience de recherche sur Android

Lors de l’événement Galaxy Unpacked, Google a également profité de l’occasion pour présenter sa nouvelle technologie de recherche mobile nommée Circle Search. Il s’agit d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de sélectionner des zones spécifiques sur leur écran en traçant un cercle avec leurs doigts. Cette fonction sera disponible sur les Galaxy S24 et Pixel 8 dès le 31 janvier.

Des outils pour retoucher vos photos

Samsung a également intégré Object Eraser, un outil permettant de supprimer des objets indésirables des photos, ainsi que Generative Edit qui permet de déplacer ou redimensionner facilement des sujets à l’intérieur des images tout en conservant un résultat réaliste.

Améliorations pour Android Auto

Pour finir, les utilisateurs d’Android Auto bénéficieront d’un résumé automatique des messages lorsqu’ils conduisent et de davantage de réponses suggérées grâce à l’IA. Ainsi, il sera possible de partager son heure d’arrivée, ou naviguer rapidement vers des lieux mentionnés dans une conversation sans quitter la route des yeux.

La gamme Galaxy S24 met en valeur des améliorations incrémentielles, notamment l’adoption du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen. L’avancée majeure concerne surtout les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, dont certaines développées en étroite collaboration avec Google. Le Galaxy S24 symbolise ainsi une évolution pour Samsung vers des téléphones toujours plus intelligents.