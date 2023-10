Le choix idéal pour votre téléphonie d’entreprise : Aircall

Vos concurrents ont déjà adopté la téléphonie d’entreprise basée sur le cloud, pourquoi pas vous ?

Découvrez dans cet article les raisons pour lesquelles plus de 17 000 entreprises font confiance à Aircall et ses fonctionnalités pour améliorer leur expérience client.

Installation rapide et personnalisable avec Aircall

Avec Aircall, profitez d’une solution 100% cloud que vous pouvez rapidement installer et configurer en seulement 3 minutes. Désormais, passer des appels partout dans le monde devient un jeu d’enfant.

Installation en 3 minutes chrono

Solution 100% cloud et flexible

Appels internationaux simplifiés avec une qualité sonore exceptionnelle

Faites la différence grâce à un service client amélioré

Grâce aux fonctions innovantes d’Aircall, offrez à vos clients une expérience unique en bénéficiant d’options telles que :

Réponse vocale interactive (IVR) personnalisée

Routage des appels basé sur les compétences

Tableaux de bord en temps réel pour suivre les performances

Plusieurs témoignages montrent la satisfaction des utilisateurs d’Aircall, à l’image d’Audrey Gostoli, co-fondatrice de Tiime, qui a constaté une hausse des performances grâce au suivi en temps réel de ses KPIs.

Un outil intuitif pour la gestion de vos appels

Aircall simplifie la gestion de vos appels en les intégrant automatiquement dans le bon dossier client avec toutes les données pertinentes. Julien Poyet, responsable du service client chez Kapten, souligne ainsi l’efficacité d’une approche centralisée de la communication pour suivre et accélérer la croissance de son entreprise à l’échelle internationale.

Les avantages d’une solution téléphonique connectée

Avec Aircall, profitez de plus de 100 intégrations pour optimiser votre organisation et faciliter le travail d’équipe :

Salesforce CRM

HubSpot CRM

Zendesk Help Desk

Intercom Help Desk Live Chat

monday.com CRM

Shopify Ecommerce

Gorgias Ecommerce

Microsoft Teams Productivity

Tout est prêt pour déployer votre solution de téléphonie d’entreprise

N’hésitez plus ! Comme Anton Zillberberg, PDG et fondateur de QuickStay, faites confiance à Aircall pour sa flexibilité et sa personnalisation. Cette solution offre un environnement de travail fluide, un service client optimal et une intégration parfaite avec vos outils favoris. Donnez un nouvel élan à votre entreprise en optant pour la téléphonie d’entreprise connectée Aircall.