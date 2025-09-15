Grève SNCF du 18 septembre : les lignes les plus touchées, à quoi faut-il s’attendre dès mercredi soir ? Une journée noire pour les transports et les services publics en vue

5/5 - (26 votes)

La journée du 18 septembre s’annonce marquée par un mouvement de grève d’ampleur, impulsé par les principales confédérations syndicales. Après une première mobilisation le 10 septembre qui avait secoué plusieurs secteurs, ce nouvel appel à la grève vise à peser sur les orientations sociales et budgétaires prises par le gouvernement.

Grève SNCF du 18 septembre : une mobilisation massive dans les transports et au-delà

Dans cette dynamique, la SNCF figure parmi les acteurs principaux de la contestation, aux côtés de l’éducation, des pharmacies ou encore d’autres services publics.*

📅 Grève nationale du 18 septembre : ce qu’il faut retenir 🚆 Transport ferroviaire massivement touché : La plateforme SNCF anticipe de fortes perturbations sur les TGV, TER et RER, avec un service réduit sur tout le réseau national. 🏫 Éducation et services publics mobilisés : Grèves dans les écoles, crèches et cantines scolaires, impactant la gestion quotidienne des familles dans plusieurs académies. 💊 Pharmacies et santé de proximité en alerte : Fermetures temporaires dans certaines officines, signe d’un malaise croissant sur le financement du système de soins local. ✈️ Le secteur aérien relativement épargné : Grève reportée chez les contrôleurs, limitant les impacts sur les vols domestiques et internationaux au 18 septembre. 🤝 Mobilisation coordonnée et solidarité numérique : Les plateformes citoyennes et collectivités locales renforcent l’accès à l’information et aux solutions de mobilité alternatives.

Le contexte de la mobilisation du 18 septembre

Huit jours après une mobilisation sociale remarquée, les syndicats ont renforcé leurs actions pour inciter à une mobilisation nationale autour de la date du 18 septembre. Les revendications principales concernent la politique budgétaire et sociale menée par les autorités publiques, avec comme toile de fond la rentrée parlementaire.

Cet appel a été relayé par divers secteurs, notamment l’éducation, les transports ferroviaires, certaines branches paramédicales ainsi que des agents de la fonction publique territoriale. L’objectif affiché est de peser dans la concertation avant les arbitrages des prochains mois, alors que des annonces majeures sont attendues sur le plan social.

Les impacts attendus sur le trafic SNCF et les autres réseaux de transport

La mobilisation de la SNCF ressort comme l’un des faits majeurs de ce mouvement. Plusieurs organisations syndicales internes, telles que la CGT-Cheminots, l’UNSA-Ferroviaire ou la CFDT-Cheminots, appellent à une participation massive, en mettant l’accent sur la circulation des trains régionaux, des lignes TGV et Intercités. La direction anticipe déjà d’importantes perturbations, en particulier aux heures de pointe.

D’après les prévisions communiquées en amont, certains axes pourraient connaître une forte réduction du nombre de trains, voire des suppressions de circulation sur certaines plages horaires. Les usagers du réseau ferré sont donc invités à vérifier la disponibilité des services avant leurs déplacements à partir de mercredi soir et durant toute la journée de jeudi.

Situation dans les grandes villes

Dans les métropoles comme Paris, Lyon ou Lille, la baisse de fréquence pourrait affecter non seulement les trajets interurbains mais également la desserte locale via les TER et Transiliens. À Paris, il est attendu que le RER soit particulièrement touché, avec des retards probables dans la gestion des flux passagers.

Des mesures de substitution, telles que des bus de remplacement sur certains segments, sont parfois envisagées, même si elles ne suffiront pas à absorber la totalité du trafic habituel. Les autorités locales recommandent d’anticiper largement les déplacements ou d’opter pour le télétravail lorsque cela est possible.

Comparaison avec le secteur aérien et autres modes de transport

Contrairement au rail, le secteur aérien devrait être nettement moins impacté. Les syndicats de contrôleurs aériens avaient initialement annoncé leur participation à la grève avant de décider, quelques jours avant l’échéance, le report de leur mouvement. Cette décision limite la portée du mouvement social sur les vols nationaux et internationaux programmés durant la journée.

Quant aux réseaux urbains comme le métro ou les tramways dans les principales agglomérations, ils risquent d’être indirectement impactés, notamment par l’affluence accrue liée au report de voyageurs qui cherchent des alternatives à la SNCF. Les sociétés de transports municipaux se tiennent prêtes à adapter leur offre dans la limite du matériel disponible.

Une mobilisation élargie : éducation et secteur médical également concernés

Au-delà du ferroviaire, l’appel des syndicats englobe aussi bien l’enseignement public que certaines professions de santé. Au sein des écoles, la proportion de grévistes demeure traditionnellement élevée lors des mobilisations nationales, impactant la continuité pédagogique et l’accueil des élèves dans plusieurs académies.

Là encore, l’information auprès des familles reste essentielle afin de limiter les désagréments, d’autant que le personnel des cantines scolaires ou des crèches peut lui aussi participer à la grève, entraînant ponctuellement des fermetures de classes ou des changements dans l’organisation quotidienne.

De nombreuses officines de pharmacie annoncent également une mobilisation le 18 septembre, principalement organisée par des groupements professionnels inquiets pour le financement futur de la santé de proximité.

annoncent également une le 18 septembre, principalement organisée par des groupements professionnels inquiets pour le financement futur de la santé de proximité. Quelques administrations locales et agences décentralisées signalent des ralentissements dans le traitement des dossiers administratifs ou l’accès à certains services sociaux.

Face à cette extension du mouvement, les collectivités locales anticipent des plans spécifiques pour informer leurs administrés, en multipliant les affichages en mairie et les publications sur les réseaux sociaux institutionnels.

Tableau récapitulatif des secteurs touchés le 18 septembre

Secteur Niveau de perturbation prévu Description Transports SNCF Fort Réduction importante des circulations TGV, Intercités, TER et Transiliens sur tout le réseau national. Éducation Moyen à élevé Accueils perturbés dans plusieurs écoles, risques de fermeture de classes selon les régions. Pharmacies Variables localement Baisse de présence ou fermeture temporaire dans différentes officines engagées dans l’action. Aérien Faible Mouvement initialement prévu mais finalement reporté chez les contrôleurs aériens ; faibles perturbations anticipées. Services publics locaux Modéré Retards ou ralentissements possibles dans la délivrance d’actes administratifs ou l’accès à certaines prestations sociales.

Perspectives et réactions face à la grève du 18 septembre

Le déclenchement simultané de mouvements dans plusieurs secteurs tend à renforcer la portée symbolique de cette journée de grève dans l’espace public. Du côté des pouvoirs publics, un dialogue avec les composantes syndicales reste évoqué pour tenter d’apporter des réponses ponctuelles là où des blocages structurants sont repérés.

Dans de nombreuses villes, les collectifs d’usagers s’organisent pour mutualiser l’information, proposer des solutions alternatives de déplacement ou favoriser la solidarité entre citoyens. Plusieurs plateformes numériques permettent à chacun de suivre en temps réel l’évolution du niveau de service, tout en donnant accès aux dispositifs d’assistance mis en place par les collectivités et entreprises de transport.

