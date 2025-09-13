Fin du réseau câble chez SFR : jusqu’à 500 000 abonnés privés d’Internet dès fin 2025, une migration vers la fibre devient urgente

5/5 - (21 votes)

En France, le paysage des télécommunications évolue rapidement. Une nouvelle phase majeure secoue actuellement les abonnés SFR connectés via le réseau câble coaxial. D’ici quelques semaines à quelques mois, près de 400 000 à 500 000 clients pourraient voir leur accès à Internet complètement interrompu.

🔥 Coupure géante chez SFR : 500 000 foyers déconnectés, le câble meurt en 2025, la fibre ou le blackout total !

Cette évolution technique soulève de nombreuses questions sur les raisons de cette fin programmée, sur les alternatives pour maintenir une connexion stable et sur l’impact global pour l’opérateur.

📡 SFR coupe le câble : 500 000 abonnés menacés de déconnexion en 2025 🛑 Fin du câble coaxial chez SFR : jusqu’à 500 000 clients FTTLa risquent une coupure Internet imminente, liée à l’abandon progressif de cette technologie obsolète. 🔄 Migration vers la fibre optique recommandée : SFR invite les clients concernés à vérifier leur éligibilité à la fibre FTTH pour garantir une connexion stable et pérenne. 📶 Alternatives technologiques disponibles : ADSL, box 4G/5G ou offres concurrentes permettent une transition rapide pour les foyers non encore fibrés par SFR. 📉 SFR fragilisé sur le marché : l’opérateur subit une perte massive d’abonnés, et sa stratégie de modernisation pèse lourdement sur son image et sa compétitivité. 🗓️ Déconnexion progressive dès fin 2025 : les abonnés SFR concernés sont appelés à agir rapidement pour éviter une coupure de service et préserver leur accès Internet à domicile.

Pourquoi les abonnés SFR doivent-ils se préparer à une coupure de leur Internet ?

Le réseau câble coaxial, historiquement utilisé par SFR et RED by SFR, arrive en fin de vie. Depuis plusieurs mois, l’opérateur télécom alerte ses clients utilisant encore cette technologie que son exploitation est vouée à disparaître. Ce choix résulte d’une décision stratégique visant à recentrer les efforts sur la fibre optique et les technologies plus modernes.

Les infrastructures vieillissantes du câble ne répondent plus aux exigences actuelles en termes de débit ou de stabilité de connexion. D’autres opérateurs ont déjà abandonné des réseaux anciens comme l’ADSL. Avec la disparition du câble, c’est tout un pan de l’histoire du haut débit français qui s’efface, mais cela entraîne aussi des conséquences pour de nombreux foyers attachés à ce mode de connexion.

Combien d’abonnés SFR sont concernés par cette situation ?

Selon les estimations récentes, environ 400 000 à 500 000 abonnés SFR utilisent encore exclusivement le réseau câble pour accéder à Internet. Ils font partie des derniers usagers d’une technologie appelée FTTLa (fiber to the last amplifier), différente de la fibre FTTH utilisée désormais dans la plupart des nouveaux raccordements.

D’après les données sectorielles, l’opérateur a déjà subi une forte perte d’abonnés tous services confondus au cours de l’année écoulée. La spécificité de ces utilisateurs tient à leur dépendance totale à cette vieille infrastructure. Pour eux, il n’existe pas d’alternative immédiate, sauf migration vers la fibre ou changement d’opérateur si celle-ci n’est pas proposée dans leur quartier.

Quelles solutions pour rester connecté après la fin du câble ?

Migration vers la fibre optique SFR

SFR propose à ses abonnés concernés par l’arrêt du câble de migrer vers la fibre, sous réserve d’éligibilité. Des campagnes d’information et de contact personnalisé ont été lancées afin de faciliter la transition. Dans certaines zones, l’opérateur investit pour raccorder davantage de foyers à la fibre FTTH, dont la capacité et la stabilité surpassent largement le câble.

L’installation de la fibre demande parfois un rendez-vous avec un technicien et peut nécessiter certains travaux chez l’abonné. Toutefois, cette solution permet généralement de retrouver un niveau de service équivalent voire supérieur à celui de l’ancien réseau câble coaxial. Il est vivement conseillé aux clients SFR de vérifier rapidement leur éligibilité afin d’éviter toute interruption de connexion Internet.

Changement d’opérateur ou recours à d’autres réseaux

Pour ceux dont le logement n’est pas éligible à la fibre SFR immédiatement, une autre option consiste à comparer les offres concurrentes. D’autres fournisseurs peuvent proposer l’accès à la fibre, à l’ADSL ou même à l’Internet fixe 4G/5G selon la localisation.

L’ouverture de la concurrence sur la plupart des territoires permet de comparer différentes technologies d’accès Internet et forfaits. Certaines formules « box 4G » ou proposant la fibre via un autre acteur national s’imposent comme alternatives temporaires ou permanentes en fonction des besoins des familles.

Quel impact pour SFR et pour le marché des télécoms ?

La fermeture progressive du réseau FTTLa intervient dans un contexte commercial difficile pour SFR. L’opérateur doit faire face à une perte nette de ses abonnés fixes et mobiles : au cours de la dernière année, le groupe a annoncé un recul de 1,3 million de clients sur toutes ses activités. Cette contraction touche non seulement le segment grand public, mais aussi certains marchés professionnels.

Cette situation reflète une transformation structurelle du secteur, accélérée par la généralisation de la fibre optique partout en France. Les investissements nécessaires pour moderniser les réseaux pèsent lourdement sur les finances des opérateurs. Malgré l’accélération des migrations techniques, la transition reste complexe pour une part des clients vivant dans des zones moins bien desservies ou hésitant à modifier leurs habitudes numériques.

Calendrier de la coupure et démarches recommandées

Information officielle : SFR communique régulièrement auprès des abonnés concernés par mail, courrier et appels téléphoniques.

: SFR communique régulièrement auprès des par mail, courrier et appels téléphoniques. Date limite de coupure prévue : les premières interruptions d’accès Internet sont annoncées avant la fin de l’année. Les dernières devraient intervenir dans les premiers mois suivants, selon les régions.

: les premières sont annoncées avant la fin de l’année. Les dernières devraient intervenir dans les premiers mois suivants, selon les régions. Mise à jour du matériel : les clients doivent vérifier l’état de leur box et demander un remplacement ou une migration vers la fibre si nécessaire.

: les clients doivent vérifier l’état de leur et demander un remplacement ou une migration vers la fibre si nécessaire. Assistance dédiée : des conseillers SFR sont mobilisés pour accompagner chaque abonné dans la recherche d’une solution adaptée en cas de déconnexion ou de problème de réseau.

L’organisation de la migration ou d’un éventuel changement de fournisseur prend souvent quelques semaines. Prendre les devants en consultant les outils d’éligibilité fibre en ligne et en échangeant dès maintenant avec un conseiller facilite la continuité d’un accès Internet, indispensable au quotidien.

Comparatif des principales technologies d’accès Internet

Technologie Débit (descendant) Disponibilité nationale Évolution prévue Câble FTTLa 100-400 Mb/s Partiellement, en déclin Arrêt progressif Fibre FTTH 300 Mb/s – 8 Gb/s En croissance rapide Expansion majeure ADSL/VDSL 1 – 80 Mb/s Large couverture Réduction progressive 4G/5G Box 10 – 250 Mb/s Zones urbaines et rurales Alternative en hausse

Ce tableau illustre la tendance générale à privilégier la fibre optique, qui offre des performances nettement supérieures au câble ou à l’ADSL. L’arrêt du vieux réseau câble marque ainsi une étape clé dans l’évolution du haut débit à l’échelle hexagonale.

Sources