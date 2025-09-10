« Bloquons tout » | Grève nationale du 10 septembre 2025 : transports, écoles, hôpitaux… voici les secteurs touchés avec un mouvement d’ampleur nationale

5/5 - (27 votes)

Le mercredi 10 septembre 2025, la France s’apprête à vivre une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle, portée par l’appel « Bloquons tout ». Enseignants, agents du service public et salariés de multiples secteurs se joignent à cette action qui pourrait entraîner de larges perturbations.

10 septembre 2025 : pourquoi cette grève interprofessionnelle pourrait paralyser la France

Les conditions d’exercice du droit de grève ainsi que les conséquences sur la vie quotidienne alimentent le débat autour de cette initiative inédite.

🚨 Grève interprofessionnelle du 10 septembre : mobilisation massive et perturbations attendues 🧑‍🏫 De l’Éducation aux hôpitaux, une mobilisation intersectorielle vise à dénoncer la dégradation des conditions de travail et la fragilisation des services publics essentiels. 📍 Les perturbations prévues dans les transports, écoles et services municipaux pourraient paralyser le quotidien dans les grandes villes comme Paris, Nantes ou Marseille. 📝 Les enseignants doivent déposer une déclaration préalable 48h avant pour faire grève, sans risque de sanction mais avec retenue sur salaire. 🔗 L’appel « Bloquons tout » mise sur une stratégie de blocage coordonné pour accentuer la pression sociale et donner une visibilité nationale aux revendications. 👨‍👩‍👧‍👦 Les familles doivent anticiper avec des solutions de garde alternatives, face à l’accueil scolaire limité et aux incertitudes logistiques locales.

Qui peut participer au mouvement de grève « Bloquons tout » ?

Ce mercredi, le mot d’ordre concerne un large éventail de professions. L’éducation nationale figure en première ligne mais le périmètre des mobilisations inclut aussi les transports, les raffineries, la propreté urbaine ou encore les personnels hospitaliers. De nombreux syndicats appellent leurs membres à rejoindre le mouvement pour revendiquer des moyens supplémentaires, défendre les droits sociaux et alerter sur la dégradation des conditions de travail.

Du côté des enseignants, le taux de participation reste difficile à estimer plusieurs jours avant la date. Néanmoins, la présence d’affiches et slogans près des établissements scolaires et sur les abribus dans des villes comme Rennes illustre l’ampleur de la communication syndicale à l’approche de la mobilisation. Les écoles primaires mais également les collèges et lycées pourraient donc fonctionner de manière réduite, selon les zones.

Les modalités pratiques pour faire grève le 10 septembre

Tout salarié du secteur public souhaitant se joindre à la grève doit respecter certains principes encadrés par le droit. Pour les enseignants du premier degré, la déclaration préalable est obligatoire 48 heures avant le début du mouvement, comprenant au moins un jour ouvré ; dans le secondaire, les obligations sont différentes et varient selon le statut. Les personnels contractuels ou titulaires disposent du même droit, sous réserve de ces démarches administratives.

L’impact sur la rémunération est direct : toute journée non travaillée au titre de la grève entraîne une retenue proportionnelle sur salaire. Aucun employeur ne peut sanctionner directement un agent pour sa participation, tant que les formalités sont respectées. Toutefois, le service minimum d’accueil dans le primaire pourrait être activé par certaines communes afin de garantir la prise en charge des enfants dont les enseignants sont absents.

Déclaration obligatoire 48h à l’avance pour les professeurs des écoles

pour les professeurs des écoles Retenue sur salaire applicable pour chaque jour de grève

applicable pour chaque jour de grève Service minimum possible en maternelle et élémentaire

possible en maternelle et élémentaire Pas de sanction disciplinaire liée à la participation si les règles sont suivies

Quels impacts pour les services publics et le quotidien ?

La journée du 10 septembre s’annonce mouvementée dans les grandes métropoles comme Nantes, Paris ou Marseille. Écoles fermées, retards dans les transports en commun, perturbations dans la collecte des déchets, voire ralentissements dans certains hôpitaux figurent parmi les principales complications redoutées par les usagers. La capacité des collectivités locales à anticiper variera fortement suivant l’ampleur réelle du mouvement, rarement prévisible à l’avance dans ce type d’événement social.

Dans certains territoires, les mairies annoncent déjà la fermeture temporaire de structures culturelles ou de loisirs gérées par la ville. À Nantes par exemple, plusieurs bibliothèques municipales seront concernées alors qu’une partie du personnel communal entend manifester aux côtés des enseignants et autres professions mobilisées.

Quelles attentes derrière l’appel « Bloquons tout » ?

L’initiative nationale du 10 septembre s’inscrit dans une série attendue d’actions collectives destinées à donner une visibilité accrue à la colère sociale. Si les revendications restent diversifiées – salaires, conditions de travail, défense des services publics – c’est bien la dynamique de blocage qui retient l’attention. Les organisateurs considèrent cette stratégie comme un moyen de marquer durablement les esprits et d’accentuer la pression sur les décideurs politiques.

Les forces de l’ordre seront également très sollicitées lors de cette journée. Plusieurs zones sensibles ont été identifiées où des barrages routiers ou des rassemblements massifs pourraient perturber la circulation. Cela obligera les entreprises et les particuliers à adapter leur organisation, face aux incertitudes générées par la mobilisation.

« Bloquons tout » : Vers quelle ampleur de mobilisation le 10 septembre ?

Mobilisation dans le secteur de l’enseignement

Au sein de l’éducation nationale, la mobilisation devrait toucher aussi bien les grandes agglomérations que les zones rurales, même si l’intensité varie traditionnellement selon les académies. Lors des précédentes journées de mobilisation, le taux de grévistes avait pu dépasser 30 % dans certains départements. Une attention sera portée aux chiffres définitifs communiqués peu après la journée d’action.

Des collectifs locaux, souvent mis en place via les réseaux sociaux ou les associations de parents d’élèves, relaient les informations sur la disponibilité des enseignants pour permettre aux familles d’anticiper la garde des enfants. Le recours au télétravail pour les parents concernés pourrait connaître une hausse significative sur cette seule journée.

Perturbations prévues dans d’autres secteurs stratégiques

En dehors des établissements scolaires, d’autres domaines clés seront touchés. Dans les transports urbains et interurbains, plusieurs opérateurs signalent que les fréquences seront amoindries tandis qu’un allongement des temps de trajet semble inévitable. Des actions de blocage filtrant l’accès aux dépôts de bus ou train sont également envisagées.

Enfin, les industriels, notamment dans les raffineries ou la gestion des déchets, ont eux aussi annoncé leur intention de réduire l’activité voire d’interrompre certains services sur la journée. Toutes ces mesures créent localement des effets en chaîne, avec parfois une répercussion jusque dans les circuits commerciaux et les services de proximité.