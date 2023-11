Quels contenus et matériels audio pour un enfant de 3 ans ?

L’essor des podcasts et contenus audio pour enfants connait un boum spectaculaire depuis ces dernières années. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts et toutes les curiosités. Et ça tombe bien parce qu’à 3 ans, l’enfant est prêt pour de nouvelles découvertes ! Musique, comptines, histoires, documentaires, l’offre audio pour les tout-petits est disponible sur différents supports. Comment choisir parmi toutes ces propositions ?

L’audio accompagne les apprentissages et développe l’imagination

De fait, les bébés et tout-petits sont très sensibles à l’univers sonore qui les entoure (klaxons de voiture, sonnette, bruits de pas et de vaisselle…). Grâce à l’audio, les jeunes enfants ont l’occasion d’enrichir leurs acquisitions langagières, mais aussi de développer leur imagination.

Acquisition du langage

Tout d’abord, l’audio stimule l’acquisition du langage. Les enfants de 3 ans enrichissent leur vocabulaire et leur syntaxe en écoutant des chansons, des comptines et des histoires. Ils apprennent de nouveaux mots et acquièrent une conscience phonologique qui sera mobilisée plus tard dans les apprentissages écrits.

D’ailleurs, l’écoute d’histoires contribue à bâtir une culture de l’écrit. Ainsi, l’enfant s’imprègne d’univers d’auteurs qui construisent sa culture littéraire et humaine. Il découvre des mondes nouveaux, des personnages inédits et des classiques qu’il apprécie de reconnaître (la sorcière, le prince, le loup…).

En outre, l’enfant expérimente diverses composantes d’une histoire : décors, narration, relations entre les personnages… Grâce à cette immersion “littéraire”, il construit progressivement sa capacité de raisonnement. Une compétence dont il a besoin pour déchiffrer et comprendre le monde.

Développement de l’imagination et de la créativité

D’autre part, l’audio ouvre aussi les portes de l’imagination de l’enfant. À travers les aventures des personnages, il peut vivre des émotions fortes, se confronter à des difficultés, des épreuves fictives qui l’aideront à se construire. La musique, les histoires et les documentaires le transportent dans d’autres lieux et situations dans lesquels il peut se projeter en toute sécurité.

Il existe deux types d’écoute audio : avec et sans support visuel. Avec l’image l’enfant trouve à la fois une aide à la compréhension littérale et des pistes d’interprétation à travers les illustrations. Sans image, l’enfant sollicite davantage son attention et construit mentalement ses propres représentations. Il voyage en pensée et peut, en même temps, jouer, dessiner ou tout simplement se détendre pendant l’écoute.

C’est pourquoi l’audio est un bon moyen pour les enfants de renouer avec le calme, de méditer ou encore de s’apaiser avant de dormir (rituel du coucher).

Les contenus audio pour les 3 ans et plus

L’audio jeunesse utilise divers procédés sonores pour animer ses contenus et les rendre plus vivants et captivants. Habillage dynamique avec des jingles, ponctuations sonores, silences, sons “réels” (cris d’animaux et bruitages familiers), expressivité des voix des acteurs… Tous ces éléments favorisent la compréhension et le plaisir d’écoute des enfants.

On trouve trois grandes catégories de contenus audio pour enfants :

la musique (conte musical pour enfants, berceuses, musique classique pour enfants et variétés), les comptines et activités de détente (relaxation, méditation…)

les histoires audio : des contes classiques et contemporains, des histoires pour les petits, des héros récurrents (Petit Ours Brun, Sam Sam, Zouk la petite sorcière, Fifolette etc.)

les documentaires : sur les animaux, les pompiers, les chevaliers etc.

Les matériels d’écoute pour les enfants de 3 ans

Tout d’abord, ce matériel doit répondre à des critères de sécurité et être bridé à 80 dB maximum. Ensuite, d’autres paramètres interviennent dans le choix du médium : robustesse, autonomie, ergonomie, qualité sonore, connecté ou non… Les parents ont le choix entre trois grandes familles d’équipements audio.

Le lecteur audio CD pour enfants

Celui-ci tend à disparaitre avec la dématérialisation des supports. De plus, même s’il propose une bonne qualité sonore, il nécessite une prise électrique, ce qui le limite à un usage sédentaire.

L’ordinateur, la tablette ou le smartphone pour faire écouter des contenus audio aux enfants

Les contenus audio en ligne offrent une très grande variété : podcasts, version audio de livres ou magazines jeunesse (Histoires pour les petits et Les belles histoires par exemple), musique et contes sur Audible… Toutefois, on relève plusieurs inconvénients à ce type de matériel : la nécessité d’une connexion continue à Internet et l’autonomie problématique de l’enfant.

Les matériels d’écoute spécifiquement conçus pour les enfants

Dans cette catégorie, on trouve des équipements comme l’enceinte, la boîte ou fabrique à histoires ou encore la liseuse. De fait, ces matériels sont mieux adaptés aux enfants car créés et fabriqués expressément pour eux. Ils répondent à plusieurs besoins pour sécuriser et faciliter l’utilisation par l’enfant :

taille ,

préhension ( ergonomie et navigation)

nomadisme (d’une pièce à l’autre, transport, extérieur…),

limitation du niveau sonore ,

solidité et qualité des composants,

utilisation en autonomie grâce à des commandes simples et intuitives,

matériel évolutif pour suivre l’enfant qui grandit,

richesse du catalogue ,

et petit plus : application parentale fonctionnelle.

C’est en considérant l’ensemble de ces critères que l’on choisira le matériel le mieux adapté à son enfant et notamment la boite à histoire Merlin.