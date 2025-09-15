Grève RATP du 18 septembre : quel impact dans les transports et autres secteurs clés ?

5/5 - (48 votes)

Le jeudi 18 septembre s’annonce comme une journée marquée par d’importantes perturbations, notamment en Île-de-France. À l’appel de plusieurs syndicats, la mobilisation touche principalement le secteur des transports, mais des conséquences sont également attendues dans d’autres domaines essentiels tels que l’éducation et la santé.

Plusieurs organisations entendent dénoncer les dernières orientations budgétaires du gouvernement sortant et souhaitent mobiliser largement après un premier mouvement en septembre considéré comme limité.

Quels motifs expliquent cette nouvelle journée de grève ?

Les principales centrales syndicales ont choisi cette date pour exprimer leurs revendications face à la politique budgétaire annoncée. Elles aspirent à élargir la mobilisation au-delà des précédentes actions, sur fond de contestation sociale qui ne faiblit pas depuis la rentrée. À travers cette action coordonnée, syndicats enseignants, agents des transports publics ou encore représentants du secteur pharmaceutique entendent manifester leur désaccord lors d’une journée où la convergence interprofessionnelle se confirme.

L’appel à la grève trouve son origine non seulement dans la crainte de restrictions futures, mais aussi dans une volonté affichée de peser collectivement sur les arbitrages gouvernementaux. Les mouvements sociaux lancés début septembre avaient annoncé ce nouveau rendez-vous, encourageant une plus forte participation pour faire entendre leurs revendications à l’approche des débats parlementaires autour du budget.

Des transports fortement affectés en Île-de-France

Le réseau de la RATP subira des ralentissements significatifs au cours de cette journée. Selon les prévisions, plusieurs lignes de métro verront leur trafic fortement réduit, certaines étant même susceptibles de rester partiellement ou totalement fermées pendant les heures de pointe. Les usagers du bus et du tramway devront également composer avec un service restreint, engendrant rallongement des temps de parcours et difficultés supplémentaires, en particulier pour les trajets domicile-travail habituels.

La SNCF prévoit un mouvement similaire pour ses trains de banlieue ainsi que certains services Intercités. L’intersyndicale table sur une mobilisation massive chez les conducteurs et les personnels d’exploitation pour cette nouvelle journée d’action, ce qui laisse présager un lundi noir pour de nombreux voyageurs. Il est conseillé aux usagers d’anticiper et de consulter régulièrement l’état du trafic avant tout déplacement prévu.

Quelles alternatives existent pour les voyageurs réguliers ?

Dans ce contexte perturbé, de nombreux Franciliens pourraient privilégier les modes de transport individuels tels que le covoiturage ou la voiture personnelle. Certaines municipalités envisagent déjà la mise en place de dispositifs de stationnement exceptionnel afin de limiter l’engorgement aux abords des gares habituellement très fréquentées. D’autres solutions incluent l’usage accru du vélo ou de la trottinette, mais ces options risquent elles aussi d’être mises sous tension en raison du report massif d’usagers sur ces moyens alternatifs.

Des plateformes digitales spécialisées proposent, à cette occasion, des offres promotionnelles pour inciter au partage de trajets. Un certain nombre d’entreprises opteront probablement pour l’aménagement du télétravail là où cela reste possible, afin de maintenir l’activité sans contraindre leurs salariés à affronter les aléas du réseau.

L’impact sur la circulation routière

Traditionnellement, toute dégradation du niveau de service des transports collectifs en région parisienne se répercute directement sur la circulation routière. Des bouchons plus importants devraient donc être observés durant cette journée, principalement sur les axes majeurs menant vers Paris. La réduction du trafic en commun accentue l’affluence sur le périphérique et les grands boulevards, ce qui invite à reconsidérer ses horaires de déplacement si l’on souhaite éviter les pics de saturation.

Il est aussi à noter que la sécurité routière renforce sa présence lors de ces journées particulières, sensibilisant les automobilistes aux risques accrus d’accidents dus à l’afflux inhabituel de véhicules en centre urbain.

Autres secteurs concernés par la mobilisation

Outre les transports, la grève du 18 septembre implique également des perturbations notables dans l’éducation nationale. Un nombre significatif d’établissements scolaires prévoit la fermeture de certaines classes ou un accueil réduit. Le personnel enseignant, soutenu par son mouvement syndical, s’associe à la mobilisation générale contre les mesures budgétaires affectant le secteur public.

Les pharmacies s’attendent elles aussi à être touchées. Un appel à la grève circule parmi les professionnels, notamment pour protester contre l’évolution des conditions d’exercice et craindre une remise en cause de certaines aides publiques. Quelques pharmacies restent ouvertes pour assurer la continuité du service minimum, mais des files d’attente plus longues pourraient être constatées.

Focus sur l’énergie

Le secteur de l’énergie n’est pas en reste. Certains syndicats d’agents EDF et GDF appellent au débrayage ou à la réduction volontaire de production dans certains sites. Même si aucune coupure massive ne paraît probable pour cette journée précise, une vigilance supplémentaire est portée quant au maintien du réseau et à la stabilité des approvisionnements.

Ce suivi renforcé concerne aussi des secteurs tels que les hôpitaux, pour lesquels un accueil minimal est garanti en application du droit de grève, dans le respect des obligations liées à la santé publique.

L’aérien moins atteint

Contrairement à d’autres secteurs, peu d’incidence directe est signalée pour le trafic aérien. Jusqu’à présent, aucun préavis majeur n’a été annoncé chez les contrôleurs aériens ni chez les personnels de compagnies nationales pour ce 18 septembre. Cela devrait limiter l’impact sur les déplacements longue distance par avion, sauf évolution inattendue du contexte social d’ici la date de mobilisation.

Malgré tout, par effet domino, certains départs ou arrivées pourraient être influencés indirectement par la baisse de capacité dans les transports ferroviaires, notamment pour l’acheminement du personnel ou des passagers vers les principaux aéroports parisiens.

Panorama synthétique des perturbations prévues

Pour mieux visualiser l’étendue des perturbations annoncées lors de la grève du 18 septembre, voici un tableau synthétique présentant la situation secteur par secteur :

Secteur Perturbations majeures Service minimum assuré Transports (RATP/SNCF) Trafic métros, bus, tramways ralenti, quelques lignes fermées Oui, certaines fréquences maintenues aux heures de pointe Éducation Classes fermées, effectifs réduits selon établissements Accueil minimum dans certaines écoles primaires Pharmacies Fermetures ponctuelles, files d’attente possibles Certaines officines ouvertes selon organisation locale Énergie Débrayages ciblés, baisse ponctuelle de production Continuité garantie pour réseaux prioritaires Aérien Perturbations minimes anticipées Activité normale sur la plupart des lignes

Vérifier les informations de trafic avant chaque déplacement

avant chaque déplacement Privilégier télétravail ou solutions alternatives si possible

ou solutions alternatives si possible Contacter les établissements scolaires et pharmacies pour connaître les modalités d’accueil spécifiques

