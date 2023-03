Comment une agence de naming peut-elle vous aider ?

Vous souhaitez créer une marque, mais vous ne savez pas comment l’appeler ? Vous êtes en pleine création de votre petite entreprise mais vous bloquez sur certains éléments de son identité ?

Avez-vous pensé à faire appel à une agence de naming ? Cette agence professionnelle peut vous être d’un grand conseil pour trouver le nom de votre société et pour tout ce qu’implique cette identité.

Découvrez comment une agence de naming peut vous aider à trouver un nom qui mènera votre marque ou votre entreprise vers le succès.

Trouver un nom qui correspond à votre entreprise

Lorsque vous lancez un nouveau projet, l’étape-clé qui consiste à lui donner un nom est souvent très délicate. Vous avez de nombreuses idées en tête ou au contraire aucune idée et vous ne savez pas quoi choisir pour définir votre entreprise. En effet, le nom d’une société ou d’une marque est absolument essentiel.

Il est la première image que vous allez donner de votre projet et une partie de son identité. Le nom de votre marque va également vous suivre tout au long de son évolution. Vous le retrouverez sur tous vos documents officiels et si votre projet est un succès, vous en entendrez parler au jour le jour. Si vous bloquez sur cette étape essentielle de nom, n’hésitez pas à vous faire aider par agence de naming.

Cette agence pourra réellement vous guider pour trouver un nom qui corresponde à votre projet et qui lui donnera une identité qui lui est propre. Avec son expérience, une agence de naming aura de nombreuses idées de noms en adéquation avec votre projet. Elle pourra également vous conseiller pour vous arrêter sur le nom qui définira le mieux votre entreprise et qui lui donnera les meilleures chances de réussir votre stratégique de communication par la suite.

Un nom comme identité de votre projet

Parmi les conseils que vont vous donner une agence de naming, vous devez trouver un nom qui reflète réellement l’image de votre projet.

En effet, si vous vous lancez dans la restauration, il est par exemple important que votre nom soit en adéquation avec votre domaine d’activité. Si vous voulez créer des articles pour bébé ou des produits de beauté, vous n’allez bien évidemment pas opter pour le même nom pour votre boutique ou votre société.

De même, si vous voulez donner une caractéristique spécifique à votre produit, vous devez retrouver cette spécificité dans sa carte d’identité. En demandant l’assistance d’une agence de naming, vous aurez la garantie d’avoir un nom bien adapté à votre projet.

Un nom facile à retenir

Autre atout d’un bon nom de marque, il doit être facile à retenir et simple à prononcer. Alors, si vous avez un nom de famille très compliqué, évitez par exemple de donner votre nom à votre marque même si vous en avez très envie.

Vous pouvez trouver ou vous faire aider pour composer un nom qui inclut une syllabe ou des caractéristiques de votre nom mais qui soit plus simple à retenir. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour que l’on parle de vous plus facilement. Pour réussir, il est en effet important que l’on parle le plus souvent possible de votre marque.

Plus le nom est simple à retenir, plus vous pourrez avoir des clients qui vont faire naturellement la promotion de vos produits ou de vos services.

Un nom qui raconte une histoire

Ensuite, une agence de naming va souvent vous suggérer d’opter pour un nom qui raconte une histoire. Vous pourrez ainsi expliquer simplement le nom que vous avez choisi et donner une véritable identité à votre marque.

Si vous êtes capable de parler du nom de votre produit et qu’il correspond bien à l’image que vous souhaitez lui donner, vous allez considérablement simplifier votre communication. Choisissez donc un nom cohérent par rapport aux valeurs que vous souhaitez défendre avec votre marque et à l’histoire qui se trouve derrière la création de vos produits.

Penser à une stratégie de communication globale

Enfin, nous vous conseillons de penser à une stratégie de communication globale avant d’arrêter définitivement le nom de votre marque. En effet, à partir de votre nom de projet, vous allez par exemple devoir créer un logo ou encore une charte graphique. Ces créations visuelles doivent correspondre à votre nom.

Si vous voulez communiquer sur le web ce qui est essentiel de nos jours, vous devrez également vous créer un site web et des pages sur les réseaux sociaux. Vous serez alors en charge de créer une stratégie de communication qui sera facilitée si votre nom raconte une histoire et vous correspond bien.

Vous pourrez alors laisser libre cours à votre imagination en restant dans une identité cohérente pour communiquer autour de votre marque et de son nom.

Et vous, avez-vous déjà fait appel à une agence de naming pour trouver le nom de votre marque ou de votre entreprise ?