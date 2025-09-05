Sygmatel adopte l’actionnariat salarié : un cap historique franchi avec Equalis Capital

5/5 - (38 votes)

Equalis Capital passe le cap des 100 FCPE d’actionnariat salarié

100 fonds créés. 100 PME et ETI embarquées. Et surtout, des milliers de salariés désormais co-actionnaires de leur boîte. Equalis Capital vient de frapper un grand coup avec le Groupe Sygmatel, et ce n’est pas juste un chiffre symbolique. C’est la preuve qu’un autre modèle est en train de s’ancrer solidement dans le paysage entrepreneurial français.

🚀 Equalis Capital dépasse les 100 FCPE : l’actionnariat salarié devient la nouvelle norme 🎯 Equalis Capital franchit le cap des 100 FCPE d’actionnariat salarié, engageant des milliers de collaborateurs dans un modèle de gouvernance participative innovant. 📈 Depuis la Loi Pacte, la création de fonds d’épargne salariale connaît une croissance annuelle de 8 %, dopant l’implication des salariés dans les PME et ETI non cotées. 💸 Les salariés investisseurs voient leur épargne multipliée par 2,6 en 5 ans, grâce à l’abondement et à une gestion optimisée des fonds communs de placement d’entreprise. 🤝 Le 100e FCPE lancé avec Sygmatel marque une stratégie sociale ambitieuse : intégrer les salariés au capital et à la vision d’entreprise sur le long terme. 🌱 L’actionnariat salarié s’impose comme un levier de performance durable : fidélisation des talents, cohésion renforcée et gouvernance équitable dans les entreprises de demain.

Origine d’une dynamique qui transforme les entreprises de l’intérieur

Equalis Capital n’est pas un nouveau venu dans le monde feutré de l’actionnariat salarié. Depuis des années, l’entreprise déploie des solutions d’épargne salariale auprès de PME et ETI non cotées, avec un objectif clair : impliquer les collaborateurs dans la réussite de leur boîte. Résultat ? En septembre 2024, Equalis a atteint la barre des 100 FCPE gérés, grâce à une nouvelle collaboration avec le Groupe Sygmatel.

Le FCPE, ou Fonds Commun de Placement d’Entreprise, permet aux salariés d’investir dans leur propre entreprise via leur épargne salariale. Et avec la Loi Pacte, ça n’a jamais été aussi simple.

Et cette dynamique ne faiblit pas. Depuis la Loi Pacte, les chiffres s’envolent : +8 % de croissance annuelle des FCPE créés, pour atteindre 266 fonds fin 2024, contre 198 en 2020. L’actionnariat salarié est en train de devenir un réflexe stratégique pour les entreprises qui veulent allier performance et engagement social.

Pourquoi ça cartonne autant ?

Parce que ça marche. Selon le Baromètre Equalis 2024, les salariés actionnaires voient leur épargne multipliée par 2,6 en 5 ans. Pas besoin d’investir des mille et des cents. Grâce à l’abondement, même les profils les plus modestes peuvent entrer au capital.

Et puis surtout, ça crée un lien fort entre l’entreprise et ceux qui la font tourner au quotidien. Un cercle vertueux où tout le monde gagne : les salariés, l’entreprise, et l’économie en général.

Un tournant pour le Groupe Sygmatel

Le 100e fonds FCPE d’Equalis n’a rien d’anecdotique. Il accompagne un vrai tournant pour Sygmatel, spécialiste de la performance électrique, qui vient de fêter ses 20 ans avec l’arrivée d’un nouveau président : Éric Martin.

Celui-ci veut aller plus loin dans l’implication de ses équipes, en les intégrant au projet d’entreprise et à sa gouvernance. Ce FCPE marque donc une stratégie sociale ambitieuse : donner une part concrète de la réussite à ceux qui la construisent chaque jour.

Un engagement long terme, pas une simple opération de com’

Ce que vise Sygmatel ? Renforcer la cohésion, la motivation et la stabilité des équipes. Et ce n’est pas juste pour faire joli dans un rapport RSE. L’objectif est clair : créer un modèle d’entreprise responsable, durable et tourné vers l’avenir.

L’actionnariat salarié, en chiffres et en smileys

💼 Entreprise 📈 Évolution des FCPE 💶 Rendement moyen (5 ans) 🤝 Implication salariés Equalis Capital +8 %/an depuis 2020 x2,6 sur 5 ans 100 fonds créés Sygmatel 1er FCPE en 2024 Déploiement en cours Participation élargie PME-ETI non cotées 266 FCPE en 2024 Au-dessus de la moyenne salariale Adoption croissante Loi Pacte Depuis 2019 Accélérateur du modèle Facilite l’accès Lire : Yves Wespisser y croit grâce à Immersion4 : Un cloud plus vert, c’est possible :

Ce que ça change concrètement pour toi (et ton entreprise)

Pour les salariés :

Tu deviens acteur de la réussite de ton entreprise.

de la réussite de ton entreprise. Tu fais fructifier ton épargne bien plus vite qu’avec un livret classique.

bien plus vite qu’avec un livret classique. Tu accèdes à du capital sans effort financier énorme, grâce à l’abondement.

Pour les dirigeants :

Tu fédères ton équipe autour d’un objectif commun.

autour d’un objectif commun. Tu attires et fidélises les talents .

. Tu renforces ta gouvernance avec une structure plus participative.

Tu veux lancer un FCPE dans ta boîte ? Attends pas le bon moment. Le bon moment, c’est maintenant. Les outils sont là, le cadre légal est propice, et les partenaires comme Equalis savent exactement comment t’accompagner.

L’actionnariat salarié, levier de performance durable

Ce que montre Equalis Capital, c’est qu’il ne s’agit pas d’un simple outil RH ou d’un gadget marketing. L’actionnariat salarié, c’est un levier stratégique pour rendre une entreprise plus solide, plus équitable et plus performante sur le long terme.

Avec Sygmatel, Equalis confirme sa vision : faire de l’actionnariat salarié une norme, pas une exception.