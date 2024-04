Comment maîtriser la comptabilité des dépenses engagées en 2024 ?

La comptabilité des dépenses engagées est un aspect essentiel de la gestion financière d’une entreprise. Cette méthode comptable vise à enregistrer les engagements pris par l’entreprise avant même que les paiements ne soient effectués.

Ce faisant, elle permet une meilleure vision et un meilleur contrôle des coûts futurs.

Ce que vous devez retenir :

La comptabilité des dépenses engagées enregistre les transactions dès leur engagement, offrant ainsi une vision précise de la situation financière de l’entreprise.

Cette méthode favorise une meilleure planification financière, un contrôle des coûts accru, et assure une conformité légale et fiscale.

Pour une mise en place efficace, il est crucial d’instaurer un processus rigoureux et de maintenir une comptabilité régulièrement mise à jour.

Cependant, cette approche peut être complexe à mettre en œuvre et expose les entreprises à des risques d’erreurs liés aux estimations et à la gestion de trésorerie.

Quels sont les fondamentaux à connaitre ?

Dans une démarche classique de comptabilité des dépenses engagées, il s’agit d’enregistrer les transactions dès le moment où un engagement est contracté, et non à la date du règlement effectif de l’opération concernée. Ainsi, la comptabilité des dépenses engagées repose sur la saisie de plusieurs éléments : la reconnaissance de la dette ou de l’obligation, dès lors qu’elle est connue et quantifiable avec une certaine précision. Puis l’évaluation de la probabilité de réalisation de la charge, soit sa traduction concrète sous forme de flux monétaires sortants pour l’entreprise.

Ce système garantit que chaque transaction financière est prise en compte au moment où elle est réellement engagée, plutôt que d’attendre le paiement ou la réception des fonds. Cette approche offre ainsi une vision plus précise et détaillée de la situation financière de l’entreprise au cours de l’exercice en cours. Cela permet une meilleure gestion et une prise de décision éclairée en matière de finances.

Les avantages indéniables de la comptabilité des dépenses engagées

La comptabilité des dépenses engagées offre une panoplie d’avantages : elle favorise une meilleure planification financière. En enregistrant les engagements dès leur conclusion, cette approche permet d’établir une prévision budgétaire plus réaliste et adaptée à la situation réelle de l’entreprise. Les dirigeants peuvent ainsi anticiper et piloter plus efficacement leurs ressources pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’entreprise, ce qui renforce sa stabilité financière et sa capacité à investir dans sa croissance.

La comptabilité des dépenses engagées contribue à un meilleur contrôle des coûts. Elle permet de suivre avec précision les charges et les coûts relatifs aux différents centres de responsabilité de l’entreprise. Cette traçabilité accrue garantit une meilleure maîtrise des ressources allouées et une optimisation des processus internes. Les entreprises peuvent ainsi identifier plus facilement les sources d’économies potentielles et prendre des mesures correctives rapidement pour éviter les dépassements budgétaires.

Cette méthode assure une meilleure conformité légale et fiscale. Dans de nombreux cas, les réglementations obligent les entreprises à adopter la méthode des dépenses engagées dans leur comptabilité. Se conformer à cette exigence est donc non seulement un impératif légal, mais aussi un gage de sécurité juridique et fiscale. En suivant cette approche, les entreprises évitent les risques de non-conformité et les éventuelles sanctions associées, ce qui renforce leur crédibilité et leur réputation sur le marché.

Une mise en place rigoureuse

Il s’avère important d’instaurer un processus rigoureux pour identifier et enregistrer les engagements contractés par l’entreprise dans le cadre de ses activités quotidiennes. Ces engagements peuvent concerner divers domaines tels que les achats, les salaires, les impôts ou encore les investissements.

Par la suite, maintenir une comptabilité régulièrement mise à jour est tout simplement indispensable. Cela implique d’intégrer de manière exhaustive tous les nouveaux engagements ainsi que leur évolution dans le temps. Cette actualisation constante permet de suivre de près les écarts éventuels entre les prévisions de dépenses et les montants réellement engagés, offrant ainsi une vision précise de la situation financière de l’entreprise à tout moment.

À noter : pour assurer un suivi efficace et un contrôle rigoureux des engagements, il est recommandé de mettre en place un système dédié au sein de l’entreprise. Cela peut inclure la définition de procédures internes pour valider les transactions, ainsi que la création de tableaux de bord spécifiques permettant de suivre de près l’évolution des engagements. Ce suivi et ce contrôle renforcent la transparence des opérations financières de l’entreprise et facilitent la prise de décision en matière de gestion des ressources.

Quelles sont les limites de ce type de comptabilité ?

La mise en œuvre de ce type de comptabilité peut être complexe. Elle exige une rigueur particulière et un suivi régulier des opérations. Cette exigence de rigueur peut représenter un coût non négligeable en termes de temps et de ressources humaines pour les entreprises, surtout pour celles qui manquent de moyens ou de compétences spécialisées en comptabilité.

Concernant le risque d’erreurs, c’est en anticipant les engagements futurs que la comptabilité des dépenses engagées expose les entreprises à des incertitudes liées aux estimations initiales des opérations ou à l’évolution des données dans le temps. La gestion de ces estimations peut être délicate et nécessiter une expertise approfondie pour minimiser les risques d’erreurs comptables.

Cette méthode accorde une importance prépondérante aux flux financiers futurs, sans tenir compte des liquidités réelles disponibles à court terme. Pour certaines entreprises, notamment les PME ou les startups, avoir une vision immédiate de leur trésorerie est important pour assurer le bon fonctionnement de leurs activités au jour le jour. La comptabilité des dépenses engagées peut donc ne pas répondre pleinement à leurs besoins en termes de gestion de trésorerie.

Contenu conçu et proposé par #PP2024_05041203. La rédaction de CarnetdeBord n'a pas participé à la réalisation de cet article.

Crédits images : #PP2024