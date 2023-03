Comment gérer ses mots de passe en entreprise ?

Bonnes pratiques : Gestion des mots de passes

Le vol et la perte de données constituent les premières préoccupations d’une entreprise en matière de sécurité. En ce sens, la gestion de vos mots de passe et des différents accès exige une protection maximale.

Si les mauvaises pratiques exposent à plusieurs risques, des solutions existent pour gérer efficacement les mots de passe en entreprise.

Les mauvaises pratiques

Dans une entreprise, la gestion de différents comptes et accès nécessite la mémorisation de plusieurs codes. Les employés recourent ainsi à des pratiques qui paraissent astucieuses, mais qui se révèlent compromettantes. Selon un sondage effectué par Specops, 54 % des répondants sur un corpus de 2 000 employés utilisent ces mauvaises pratiques.

Voici quelques-unes d’entre elles.

Les post-it

Parmi les plus courantes des méthodes de mémorisation figure le fait de noter les mots de passe sur un bout de papier. Certains les collent directement sur l’ordinateur ou les laissent traîner sur leur bureau.

Le stockage dans un fichier d’ordinateur

Il arrive souvent que les employés créent un dossier ou un fichier dans lequel ils sauvegardent les mots de passe. Moins accessible que la première méthode, elle n’en reste pas moins dangereuse.

Le choix de mots de passe identiques

Pratiquée par de nombreux salariés et internautes, cette technique simplifie la mémorisation. L’étude réalisée par Vason Bourne a démontré que 73 % de salariés disposent d’un même mot de passe.

La négligence de la réinitialisation

Utiliser le même mot de passe sur une longue période réduit le risque d’oubli. Les utilisateurs ont la certitude de pouvoir se connecter à tout moment. Ils ne recourent à aucune réinitialisation de mots de passe.

L’utilisation de mots de passe basiques

Par nécessité, les utilisateurs choisissent des mots de passe faibles pour limiter les erreurs ou les oublis. Les surnoms, les dates de naissance ou les noms des animaux domestiques font partie de ces mauvaises pratiques.

Les risques encourus

Que les risques soient internes ou externes à l’entreprise, la sécurisation des données est d’une importance capitale. Un ancien employé avec des intentions de vengeance constitue une menace. Le piratage et la cybercriminalité sont d’autres fléaux auxquels les entreprises font face. Les mauvaises manipulations ne sont pas rares non plus. Les données personnelles des clients et tous les fichiers de l’entreprise doivent être en sécurité.

Le danger des post-it

Bien qu’à première vue cette astuce aide dans certaines situations, elle est très dangereuse dans d’autres cas. Le code d’accès est à portée de main, c’est-à-dire de tout le monde. Par conséquent, même les personnes qui ne sont pas autorisées peuvent voir le bout de papier.

Le risque avec le stockage sur ordinateur

Les curieux ou les pirates peuvent facilement retrouver ces fichiers et parviennent ainsi à se connecter. En effet, une simple intrusion dans l’ordinateur donne accès à tous les comptes, leurs mots de passe étant sauvegardés dans un dossier.

La faille d’un mot de passe identique

Utiliser un mot de passe unique s’avère très risqué. Comme avec le stockage dans un fichier, la seule découverte du code donne accès à tous les comptes. Certains salariés recourent à quelques variations, mais le danger reste au même degré.

La conséquence de l’absence de réinitialisation

Cette mauvaise habitude expose à la facilité du piratage. En effet, la sécurité de l’entreprise et de ses données est en péril quand les utilisateurs négligent l’importance de réinitialiser les codes d’accès. De plus, les anciens employés mal intentionnés peuvent ainsi accéder aux fichiers.

La menace avec un mot de passe faible

Cette stratégie représente une faille de sécurité, car la complexité des mots de passe augmente proportionnellement le niveau de protection.

L’utilisation des gestionnaires de mots de passe

Les mauvaises pratiques sont très courantes et la mise en place d’une stratégie efficace s’impose. L’utilisation des gestionnaires de mots de passe pallie le manque de sécurité causé par ces habitudes.

Un gestionnaire de mot de passe est un outil numérique permettant de centraliser les mots de passe. Il aide ainsi à gérer plusieurs comptes grâce à une base de données dans laquelle les identifiants et les codes d’accès sont stockés. Ce portefeuille se distingue avant tout par sa haute protection via un seul code. Il libère les utilisateurs des mauvaises pratiques à la fois inefficaces et dangereuses pour l’entreprise, ses collaborateurs et ses clients.

Avantages d’un gestionnaire de mots de passe

La gestion centralisée présente de multiples avantages.

L’utilisateur n’est plus contraint de mémoriser une dizaine de mots de passe, mais un seul.

La haute sécurité garantit la protection contre toutes sortes d’intrusions.

L’administrateur est en mesure de bloquer l’accès d’un ancien collaborateur en quelques clics grâce à une interface dédiée.

Les fonctionnalités d’un gestionnaire de mots de passe permettent de générer des codes forts. Concrètement, l’outil se réfère à des critères de sécurité rigoureux pour créer les mots de passe. Ces critères font également l’objet de mises à jour régulières pour correspondre aux exigences technologiques. Le stockage est crypté, limitant les intrusions, les piratages et autres tentatives malveillantes. Avec ce type de logiciel, l’utilisateur se connecte automatiquement et l’administrateur peut paramétrer les protocoles de sécurité à suivre.