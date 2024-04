Renault Group : l’évolution constante de l’automobile française

Découvrez comment le Renault Group, l’un des leaders mondiaux dans le secteur automobile, s’engage en faveur de la mobilité durable et d’une offre de services toujours plus innovante.

L’histoire du Renault Group et son impact sur l’industrie automobile

Depuis ses débuts en 1898 avec Louis Renault, le groupe français a connu une croissance fulgurante et est aujourd’hui le troisième constructeur automobile européen. Les modèles iconiques tels que la 4L, la R16 ou encore la Twingo ont profondément marqué l’histoire de l’automobile française et internationale. L’expertise du Renault Group en matière de conception, production et distribution de véhicules est reconnue à travers le monde.

L’ère de la globalisation et l’alliance avec Nissan

Face à un marché automobile mondial en perpétuelle évolution, le groupe Renault a su adapter sa stratégie et créer l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en 1999. Cette union, la plus longue et la plus fructueuse dans l’industrie automobile, vise à optimiser les ressources, partager les expertises et développer des synergies pour accélérer le développement de nouvelles technologies et répondre aux défis environnementaux.

La vision stratégique du Renault Group orientée vers la mobilité durable

Avec l’évolution constante des exigences environnementales, la mobilité durable est devenue une priorité pour le groupe Renault. La marque s’engage dans une démarche globale en faveur de l’environnement et a fixé des objectifs ambitieux avec son plan stratégique Renault 2022.

Le développement de véhicules électriques et hybrides

Leader européen des véhicules électriques, la gamme Z.E. (Zéro Emission) de Renault propose aujourd’hui quatre modèles 100% électriques : la Twizy, la Zoé, la Fluence Z.E. et le Kangoo Z.E. Cette offre répond à une demande croissante des consommateurs soucieux de minimiser leur impact sur l’environnement.

Parallèlement, tel que annoncé dans le plan stratégique Renault 2022, la marque prévoit de lancer dix nouveaux modèles électriques et douze modèles électrifiés (hybrides et hybrides rechargeables) d’ici 2022 afin de proposer un choix encore plus large aux consommateurs désireux de rouler propre.

La réduction des émissions de CO2 et autres polluants

En plus de développer des motorisations électriques et hybrides, Renault Group travaille également à la production de moteurs thermiques plus performants et moins polluants. Les technologies Blue dCi et TCe bénéficient des dernières avancées en matière de traitement des émissions polluantes et permettent ainsi au constructeur de respecter les normes européennes toujours plus strictes.

Renault Group s’engage également à améliorer son efficacité énergétique et à réduire les émissions de ses usines pour limiter leur impact environnemental.

L’innovation et la diversification au cœur de l’offre Renault

Au-delà des aspects environnementaux, le groupe Renault se positionne en pionnier dans le domaine de l’innovation et souhaite diversifier son offre pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs.

La conduite autonome et la connectivité

Dans un marché automobile où la numérisation et la technologie occupent une place centrale, Renault Group a fait de l’autonomie et de la connectivité des priorités de développement. Depuis la présentation du concept-car Symbioz en 2017, le groupe prévoit d’introduire 15 nouveaux modèles équipés de technologies de conduite autonome d’ici 2022. Cette démarche vise à offrir aux consommateurs une expérience de conduite plus sûre et moins stressante.

Les avancées en termes de connectivité sont également prometteuses : le système R-LINK ou Easy Connect permettent déjà aux propriétaires de véhicules Renault de rester connectés avec leurs smartphones et de profiter de nombreuses fonctionnalités multimédias et pratiques quotidiennes.

Le développement de services de mobilité innovants

En tant qu’acteur majeur de la mobilité, Renault Group développe également des solutions innovantes pour répondre aux défis auxquels font face les métropoles et les territoires en termes de mobilité. La marque propose déjà des solutions de partage automobile électrique telles que Zoé Cab ou encore Moov’in.Paris, et souhaite continuer l’expansion de cette offre en partenariat avec des opérateurs locaux.

Face à un marché automobile toujours plus complexe, le groupe Renault trouve des opportunités pour se démarquer grâce à sa vision stratégique centrée sur la mobilité durable : développement de motorisations propres, innovation technologique et diversification de ses services contribuent ainsi à renforcer la position de l’automobile française sur la scène internationale.