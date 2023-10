Comment devenir freelance dans le domaine informatique ?

Encore appelé travailleur indépendant informatique, le freelance informatique est une personne qui travaille à son compte de façon indépendante.

Grâce à ses compétences, il peut intervenir dans plusieurs secteurs en rapport l’informatique : la création de logiciels, le développement web, la sécurité des réseaux…

Ce métier offre aujourd’hui de nombreux avantages à ses pratiquants. Vous êtes intéressé par le freelance informatique et vous souhaitez le devenir ? Voici quelques conseils qui vous aideront à y parvenir.

Définissez vos objectifs de façon claire

Dans le but de devenir freelance informatique, il est primordial de définir ses objectifs au départ afin de bâtir une base solide. Pour ce faire, vous devez évaluer vos compétences ainsi que votre domaine d’expertise en informatique. Qu’il s’agisse du développement de logiciels, de la création de sites internet ou de la cybersécurité, connaître vos spécialités vous aidera à cibler un marché spécifique.

Pour éviter les mauvaises surprises, fixez-vous des objectifs financiers raisonnables. Déterminez le revenu que vous souhaitez en tant que freelance informatique teletravail.

Ensuite, il vous faudra établir un plan financier solide en fonction du but que vous souhaitez atteindre. En plus des objectifs de départ, il est aussi crucial d’avoir des objectifs sur le long terme.

Souhaitez-vous travailler en équipe ? Voulez-vous avoir une large clientèle ? Avez-vous pour but d’ouvrir votre propre agence ? Les réponses à ces différentes interrogations permettent d’avoir une vision précise de votre avenir en freelance informatique. Plus d’informations sur Tejha.

Choisissez bien votre statut juridique

Pour devenir freelance informatique, l’une des principales étapes que vous devez franchir est de choisir votre statut juridique. Vous avez le choix entre trois principales options : l’auto entreprise, le portage salarial et la société.

L’auto entreprise

Pour se lancer en tant que freelance informatique, le meilleur statut juridique que vous pouvez choisir est celui de l’auto entreprise. Ce dernier est le plus bénéfique, il est le moins taxé en matière de rémunération. Contrairement aux statuts juridiques, la création d’une auto entreprise nécessite peu de formalités administratives.

Il suffit d’effectuer une simple demande à l’URSAAF pour qu’elle soit créée. De plus, aucune comptabilité formelle n’est requise. Vous pouvez donc conserver vos factures. Toutefois, il faut noter que ce statut ne peut être conservé que si votre chiffre d’affaires ne dépasse pas les 72 600 euros.

Le portage salarial

Si le statut d’auto-entrepreneur ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez opter pour le portage salarial. Pour adopter ce statut, vous devez avant tout signer un contrat avec une entreprise que l’on qualifie de société de portage. Cette dernière est chargée de facturer vos missions aux clients et de recevoir le paiement. Ensuite, vous recevrez votre rémunération sous forme de salaire. Le portage salarial est donc un régime qui vous permet d’être indépendant tout en bénéficiant des avantages d’un régime salarié. Ainsi, à l’inverse du statut d’auto entreprise, le portage salarial vous offre la possibilité de profiter d’indemnités chômage et d’indemnité maladie.

Néanmoins, pour bénéficier de ces avantages, les cotisations patronales et salariales seront retirées de votre rémunération. De plus, la société de portage doit recevoir une commission pour réaliser son chiffre d’affaires. En termes de rémunération, un auto-entrepreneur gagnera bien plus d’argent qu’un indépendant en portage salarial.

La société

En dehors des deux précédents régimes, la dernière alternative qui s’offre à vous pour devenir freelance informatique est de créer une société. Ce choix est uniquement réservé aux indépendants qui ont la certitude d’avoir un chiffre d’affaires supérieur au plafond de l’auto-entrepreneur. À l’inverse de l’auto-entreprise, la création d’une société nécessite un grand investissement financier. De plus, elle est beaucoup plus difficile à administrer. En effet, pour devenir freelance informatique avec une société, il vous faudra :

rédiger des statuts sociaux ;

faire une demande d’immatriculation aux greffes ;

gérer la comptabilité de la société.

Au regard des diverses options qui s’offrent à vous, n’hésitez pas à faire appel à un spécialiste pour vous aider à choisir le statut juridique qui vous convient.

Faites une étude de marché

Après avoir choisi votre statut juridique, vous devez réaliser une étude de marché. Cette dernière est cruciale pour cerner la demande du marché local et mondial en matière de prestations informatiques. Lorsque l’étude de marché est bien réalisée, elle permet d’identifier les besoins des clients, les concurrents sur le marché ainsi que les actualités dans le domaine de l’informatique.

Pour que votre étude soit une réussite, vous devez centrer vos recherches dans votre domaine d’expertise. Ensuite, il faut identifier votre public cible en analysant les entreprises et les particuliers qui peuvent avoir besoin de vos services. Prenez aussi le temps de vous renseigner sur les tarifs proposés par les freelances qui interviennent dans le même secteur d’activité que vous.

Cela vous aidera à fixer des prix compétitifs pour attirer de la clientèle. Par ailleurs, une étude de marché bien menée vous permettra de repérer les lacunes qui se trouvent dans votre secteur d’activité. Cela vous permettra de proposer des services innovants afin de vous démarquer de la masse.