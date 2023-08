Comment prendre un portrait en intérieur avec un éclairage insuffisant ?

Hella Eclairage intérieur HELLA 2JA 001 364-001

La situation où il y a un manque de lumière mais où vous devez quand même prendre des photos est un problème non seulement pour les photographes débutants, mais aussi pour les professionnels.

Cependant, tandis que les professionnels ont plus d’expérience et savent comment faire face à ce problème, c’est un véritable cauchemar pour les débutants.

Nous allons examiner les méthodes les plus simples à comprendre pour améliorer la situation lorsque vous devez prendre un portrait en intérieur avec un éclairage insuffisant.

Régler l’ISO

L’ISO, en d’autres termes, est la sensibilité à la lumière de l’appareil photo. Il détermine dans quelle mesure le capteur de l’appareil photo est sensible à la lumière. Si vous augmentez cette valeur, le capteur recevra plus de lumière à travers l’ouverture, ce qui vous permettra d’obtenir une photo suffisamment bonne, même dans des conditions de faible luminosité.

Cependant, il faut également se rappeler qu’une augmentation de la sensibilité à la lumière entraîne une augmentation du bruit coloré. Il faut donc trouver un équilibre pour que la photo soit suffisamment éclairée tout en conservant une bonne qualité et netteté de l’image.

Pour les débutants, il y a une bonne nouvelle : presque tous les appareils photo ont un mode automatique pour régler l’ISO. L’appareil photo sélectionne automatiquement la sensibilité à la lumière en fonction des conditions d’éclairage de la pièce.

Régler l’ouverture

L’ouverture, qui détermine l’ouverture des diaphragmes, affecte la quantité de lumière qui pénètre dans le capteur de l’appareil photo. Vous devez également régler l’ouverture en fonction de la quantité de lumière dans la pièce. Il est également important d’avoir une lentille lumineuse pour obtenir des photos de haute qualité.

Si l’ouverture est réglée au maximum, l’arrière-plan sera mis en évidence sur la photo et l’image elle-même sera plus sombre. Par conséquent, dans des conditions de prise de vue de portrait dans une pièce sombre, vous devez, au contraire, ouvrir complètement le diaphragme. Dans ce cas, la mise au point sera sur le visage du modèle et l’arrière-plan sera légèrement flou. Ce qui sera au premier plan de la photo sera suffisamment lumineux.

Si, à la suite de l’utilisation du flash, vous obtenez une surbrillance sur le visage du modèle, ce n’est pas un problème. Il peut être rapidement supprimé lors du post-traitement. Par exemple, vous pouvez utiliser Retouchme pour créer une enlever reflet photo.

Régler la vitesse d’obturation

La vitesse d’obturation est réglée manuellement et elle détermine la durée pendant laquelle l’appareil photo collecte la lumière lors de la prise de vue. Par exemple, les photos qui montrent le mouvement des objets sont prises avec une vitesse d’obturation spécifique. Lorsqu’il y a peu de lumière, vous devez augmenter la vitesse d’obturation au maximum, ce qui garantira la netteté de l’image. Vous pouvez commencer avec une vitesse de 1/100 et ajuster ensuite en fonction du résultat obtenu.

Le réglage de la sensibilité à la lumière et de la vitesse d’obturation peut transformer une photo prise dans un endroit sombre en une image de qualité, il est donc important de savoir comment utiliser votre appareil photo.

Utiliser le mode nuit

Chaque appareil photo, même les appareils photo de téléphone portable, dispose d’un mode de prise de vue de nuit. Parfois, son utilisation peut être très utile. Le mode nuit fonctionne selon le principe suivant : il identifie l’objet le plus lumineux et se concentre sur lui.

Bien sûr, lors de l’utilisation du mode intégré, des problèmes peuvent survenir. Par exemple, un éclairage excessif du visage ou un fond trop sombre, ce qui rend la photo peu harmonieuse. Il est donc nécessaire d’utiliser le mode nuit avec prudence et de prendre des photos de test avant de commencer le travail à part entière.