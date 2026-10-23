Samsung Galaxy S27 : ce que révèlent les dernières fuites sur le futur fleuron high-tech

Le Samsung Galaxy S27, prochain smartphone haut de gamme du constructeur sud-coréen, alimente déjà de nombreux débats alors que son lancement semble se rapprocher. Plusieurs informations non officielles circulent autour de ses choix technologiques, de sa stratégie tarifaire et des nouveautés attendues, notamment sur l’écran ou la photo. Voici un point complet sur ce que l’on sait à ce stade, basé sur les éléments récemment évoqués dans la presse spécialisée.

Design et ergonomie : continuité ou évolution ? Côté design et apparence, les tendances semblent aller vers une certaine continuité. Les photos rendues publiques de protections d’écran destinées au Galaxy S27 montrent peu de changements significatifs par rapport aux devanciers. Des experts soulignent que Samsung s’en tiendrait à des lignes éprouvées, portant seulement de légers ajustements esthétiques. Même si un bouleversement visuel n’est pas attendu sur l’ensemble de la gamme, certaines variantes pourraient néanmoins bénéficier de détails spécifiques, comme le suggère l’exemple du S27 Ultra où la disposition du module photo ferait l’objet d’une refonte. Cela pourrait distinguer visuellement le modèle premium tout en conservant la cohérence avec le reste de la famille Galaxy.

Quelles mesures contre la hausse des prix envisagées par Samsung ? Face à l’augmentation marquée du coût des puces mémoire LPDDR5X, Samsung réfléchirait à plusieurs options pour contenir la flambée des prix et offres finaux. Le précédent Galaxy S26 avait déjà subi une nette augmentation, sous l’effet des tensions sur les matières premières électroniques. Trois leviers principaux sont envisagés. D’abord, le recours à un processeur Exynos 2700 maison pourrait réduire quelque peu la dépendance aux fournisseurs externes. Ensuite, la possibilité de configurations plus figées (avec moins d’options personnalisables) faciliterait la maîtrise des coûts logistiques et industriels. Enfin, renforcer les offres de reprise de téléphones anciens permettrait de dynamiser les ventes tout en limitant l’effort financier d’achat pour certains clients. Lire : Exchange, pourquoi la protection autour de ses environnements est-elle plus importante que jamais ? Migration partielle vers des composants propriétaires

Simplification des déclinaisons disponibles

Promotion de la reprise et du reconditionné