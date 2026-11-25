À l’approche de la fin d’année 2026, les allocataires et futurs bénéficiaires des démarches administratives liées aux aides de la Caisse d’allocations familiales (CAF) sont nombreux à se questionner sur les différentes actions nécessaires pour ne pas perdre leurs droits. Entre renouvellement, nouvelles prestations et adaptation aux récentes changements de réglementation, les procédures à accomplir avant le 31 décembre 2026 nécessitent une attention particulière. Un aperçu détaillé s’impose pour accompagner chaque situation.

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