Nvidia RTX : entre innovations, incertitudes et perspectives sur le marché des cartes graphiques

Les cartes graphiques de la gamme Nvidia RTX occupent une place centrale dans l’univers informatique, aussi bien pour les amateurs de jeux vidéo que pour les professionnels de l’intelligence artificielle (IA) ou de la création numérique. Entre annonces technologiques marquantes, rumeurs d’arrêt de certains modèles et projections sur les futurs lancements, l’actualité récente illustre l’évolution constante du secteur des GPU.

Arrêt de production : quelles conséquences pour les RTX 5080 et 5090 ? À l’automne 2026, plusieurs sources ont évoqué un possible arrêt de production concernant les GeForce RTX 5080 et RTX 5090. Cette information a suscité diverses réactions auprès des consommateurs et observateurs du secteur. Bien que l’annonce ait été rapidement nuancée en raison de l’absence de confirmation officielle, cette spéculation met en lumière la fragilité de l’approvisionnement liée à des enjeux industriels mondiaux. L’enjeu principal derrière ces décisions reste la gestion des stocks ainsi que la crise persistante qui frappe l’industrie des semi-conducteurs. Les difficultés d’approvisionnement en mémoire RAM ont notamment entraîné des pénuries et hausses de tarifs marquées durant l’année. Ce contexte rend difficilement prévisible l’évolution immédiate des références haut de gamme du catalogue Nvidia. Modèle Rumeur d’arrêt Motif évoqué RTX 5080 Possible Pénurie RAM, ajustement stocks RTX 5090 Possible Crise mémoire, spéculation Chine