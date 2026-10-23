Architecture RDNA : vers de nouveaux horizons pour les consoles et cartes graphiques

L’architecture RDNA s’impose aujourd’hui comme l’un des piliers de l’innovation dans le secteur des semi-conducteurs. Portée par AMD, cette technologie s’est progressivement imposée aussi bien auprès des fabricants de cartes graphiques que des concepteurs de consoles de jeux vidéo. Entre l’annonce d’une nouvelle génération de PlayStation intégrant RDNA 5 et les attentes autour des prochaines Radeon, le marché est en pleine effervescence. Panorama sur cette avancée technologique et ses implications.

PlayStation 6 et l’intégration attendue de RDNA 5 La prochaine PlayStation 6 s’apprête à marquer un tournant technologique en adoptant l’architecture RDNA 5. Selon des sources industrielles, Sony prévoit une sortie de sa console de nouvelle génération en novembre 2027, une date qui coïncidera avec la commercialisation de la cinquième version de la technologie d’AMD. La production de masse débutera au premier semestre de la même année, concrétisant ainsi plusieurs années de recherche et développement. Cette synchronisation sous-entend une relation étroite entre les cycles d’innovation matériels des ténors du marché et l’offre logicielle adaptée aux exigences croissantes des joueurs. Pour Sony, il s’agit avant tout de garantir un bond qualitatif en matière de graphismes et de fluidité sur la future PlayStation, sans changer radicalement la philosophie de sa gamme.

Quand arrive la prochaine vague de cartes graphiques Radeon ? Si la cinquième génération RDNA alimente déjà les discussions dans l’univers des consoles, côté cartes graphiques desktop, la patience reste de mise. Les informations les plus récentes indiquent qu’AMD ne dévoilera pas ses prochaines cartes Radeon équipées de RDNA 5 avant 2027. Des modèles supplémentaires pourraient attendre jusqu’en 2028 pour arriver sur le marché, suscitant une attente notoire parmi les passionnés et les professionnels du secteur. En parallèle, on note des choix techniques surprenants concernant la mémoire graphique, notamment l’utilisation de la GDDR7, ce qui alimente les débats sur les gains réels en termes d’expérience utilisateur. Pour bon nombre d’observateurs, ces décisions stratégiques façonneront l’offre gaming et professionnelle de la seconde moitié des années 2020. Lire : David Mercier - DGS au Service de la Population dans les collectivités locales