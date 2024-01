Voitures électriques : Kia et Mercedes critiqués pour leurs publicités trompeuses

Manque de clarté sur l’autonomie des véhicules électriques

La ASA, l’autorité britannique des normes publicitaires, a récemment épinglé les constructeurs automobiles Kia et Mercedes pour avoir manqué de clarté dans leurs annonces concernant l’autonomie des batteries de leurs voitures électriques.

Les fabricants sont accusés d’annoncer un niveau d’autonomie compris entre 0% et 100%, tout en recommandant de ne pas l’atteindre. L’ASA reproche à Kia d’avoir annoncé une autonomie pour la Niro EV avec un niveau de batterie recommandé, puis de préciser avec un astérisque que le niveau recommandé est de 80%. « Nous ne disons pas qu’un astérisque est nécessairement cent pour cent faux pour expliquer ces choses, mais plutôt le texte qui explicatif est-il assez clair ? » a déclaré le porte-parole de l’ASA, Toby King.

– Manque de clarté sur l’autonomie

– Astérisque trompeur

L’autorité poursuit son raisonnement en expliquant que les véhicules électriques ne sont pas toujours clairs. C’est particulièrement le cas pour les voitures électriques. « C’est pourquoi ces deux avertissements sont là, pour montrer où se situe la limite. Vous devez inclure ces éléments chaque fois que vous indiquez une autonomie, et ce de manière à ce qu’elle soit visible et facilement compréhensible pour le consommateur. »

– Mise en garde sur les annonces d’autonomie

– Communication claire et facile à comprendre

Les annonceurs doivent veiller à ne pas induire en erreur

L’ASA rappelle de manière plus générale comment aborder la publicité sur un tel sujet. Les annonceurs doivent s’assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur. « S’ils disent qu’à 100%, vous pouvez atteindre cette autonomie, mais en même temps ils disent ‘nous ne recommandons pas de charger votre batterie à 100%’, ce sera un problème car ce n’est pas une autonomie à laquelle un consommateur pourrait s’attendre raisonnablement. »

Ne pas induire en erreur les consommateurs

Préciser clairement les avertissements et conseils

Réactions des lecteurs face aux publicités trompeuses

Certains internautes ont exprimé leurs réactions face à ces accusations portées contre Kia et Mercedes. L’un d’eux déclare : « Je ne comprends pas l’ASA, les 80% ne sont qu’un conseil qui peut être suivi ou non. Il est parfaitement possible de charger occasionnellement à 100%… »

– Réactions mitigées

– Comparaison avec d’autres publicités trompeuses

D’autres soulignent que plusieurs éléments peuvent être reprochés aux publicités automobile en général, tels que :

Montrer la version haut de gamme en photo mais afficher en grand seulement le prix de base sans options

Afficher un prix de départ concernant uniquement ceux qui possèdent un véhicule à reprise bénéficiant d’un bonus supplémentaire

Indiquer toujours des mensualités sans préciser clairement l’apport initial

Un kilométrage mensuel ridicule

Une autonomie WLTP irréaliste…

Charger sa voiture électrique à 100% : bonne ou mauvaise idée ?

L’une des discussions soulevées par cette polémique est la question de savoir s’il est judicieux ou non de charger sa voiture électrique jusqu’à 100%. Certains commentateurs affirment que cela ne pose aucun problème si l’on conduit immédiatement après, tandis que d’autres mettent en garde contre les risques pour la durée de vie de la batterie.

– Divergence d’opinions

– Prendre en compte les spécificités de chaque véhicule

En conclusion, il est essentiel que les fabricants et annonceurs automobiles soient transparents et clairs sur l’autonomie réelle des voitures électriques. Les consommateurs doivent pouvoir se fier aux informations fournies pour prendre des décisions éclairées lors de l’achat d’un véhicule électrique.

– Transparence et honnêteté

– Informations fiables pour les consommateurs