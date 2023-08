Pourquoi la certification Qualiopi est-elle obligatoire pour un centre de formation ?

Myvolts Câbles alimentation/ AA926MS CABLE ALIM DC 9V CENTRE POSITIF

Pour garantir la qualité des prestations proposées par les organismes de formation, la France a engagé une réforme de la formation professionnelle. Elle a donné lieu à la création de la certification Qualiopi qui est en vigueur depuis 2021 et qui vise à garantir la qualité des enseignements.

La certification Qualiopi permet surtout aux centres de formations professionnelles de gagner en crédibilité lorsqu’elles obtiennent cette qualification. Plus qu’une obligation, la certification Qualiopi offre de nombreux avantages aux organismes de formation.

La certification Qualiopi, qu’est-ce que c’est ?

La certification Qualiopi est une attestation du ministère du Travail qui certifie les prestations proposées par les professionnels de la formation. Autrement dit, c’est une certification qui vise à confirmer et à valoriser l’excellence dans le rang des centres de formation. La certification Qualiopi est une accréditation destinée aux organismes de formations et aux espaces de formation d’apprentis. Elle concerne également les accompagnateurs VAE et les centres de bilan de compétences.

Comme toute autre certification, la certification Qualiopi a pour but d’attester la qualité des services fournis par les professionnels. Dans le domaine de formation, Qualiopi est la certification la plus recommandée pour attester du professionnalisme des centres. Elle évalue différents critères tels que les méthodes pédagogiques et les compétences des formateurs. L’adaptation des formations aux besoins des apprenants, ainsi que l’efficacité de l’accompagnement et de l’évaluation des formations sont aussi des critères importants.

La certification Qualiopi est délivrée par les organismes certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditations. Elle n’est pas imposée aux centres de formation. Cependant, elle est obligatoire pour les organismes de formation qui souhaitent accéder à des financements. Pour être éligibles aux financements publics et mutualisés, ces centres doivent obligatoirement disposer de Qualiopi. Par ailleurs, les financements des organismes de formation sont gérés par les OPCO, Pôle Emploi et la Caisse des dépôts.

Ces financements sont importants dans la mesure où ils permettent aux apprenants de financer leur formation. La possession de la certification Qualiopi est une condition non négociable pour accéder à ces financements. Étant donné l’apport significatif des bourses d’études pour les apprenants, Qualiopi est vivement recommandée pour les espaces de formation.

Les garanties offertes par cette qualification

La certification Qualiopi offre de nombreuses garanties aux organismes de formation. Grâce à cette qualification, les apprenants sont rassurés quant à la qualité des formations dispensées. Par conséquent, le coût de la certification Qualiopi ne devrait pas constituer un frein à l’obtention de la qualification. En effet, beaucoup de professionnels de la formation se cachent derrière ce prétexte pour ne pas s’y soumettre.

Il existe une multitude de centres de formation évoluant dans différents domaines. Dans ce contexte, il est impératif de se démarquer par la qualité des prestations en proposant des programmes certifiés. Le seul critère qui permet aux apprenants d’identifier les centres qui proposent des formations de qualité est la certification. Concrètement, la certification Qualiopi garantit la qualité des prestations et rend plus crédibles les centres. C’est une qualification qui renforce la notoriété et la compétitivité des centres de formation.

Elle leur permet aussi d’être mieux référencées auprès du ministère du Travail. Elle permet de figurer sur la liste officielle des centres qualifiés pour exercer. Cela impacte positivement le choix des candidats à la formation. C’est donc un critère important qui inspire la confiance et oriente les prises de décisions des futurs apprenants. La certification Qualiopi oriente en grande partie les étudiants dans le choix de l’organisme de formation.

N’oublions pas que Qualiopi offre les garanties d’éligibilité aux financements publics et mutualisés. Pour prétendre à ces financements, les centres doivent présenter la preuve que constitue la certification Qualiopi. Sans parler de la culture de l’amélioration continue que cette certification implique au niveau des organismes de formation. Ils doivent en effet évaluer régulièrement leurs pratiques et adapter leurs formations en fonction des besoins du marché.

Comment obtenir la certification pour son centre de formation ?

La certification Qualiopi est décernée par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditations (COFRAC). Ceci se fait à l’issue d’un audit du centre de formation. L’accréditation est valable pour une période de 3 ans renouvelables.

En termes clairs, le centre sollicite un audit auprès d’un organisme certificateur afin d’obtenir la certification. Généralement, il faut une période de préparation qui varie entre 6 et 8 mois pour programmer l’audit. Celui-ci se fait sur la base des critères énumérés par le référentiel national de qualité (RNQ). L’organisme certificateur scrute notamment la capacité du centre :

à proposer des programmes de qualité,

à évaluer les acquis des apprenants,

à être en adéquation avec les besoins des clients.

L’audit permet ainsi de vérifier le professionnalisme du centre à travers la qualité des formations proposées et la pédagogie adoptée. L’obtention de la certification est subordonnée au résultat de l’audit de l’organisme certificateur. Pour cela, il est important de valider les 32 indicateurs présentés dans le référentiel national de qualité.

En cas de non-conformité aux critères lors de l’audit pour l’obtention de la certification, il est possible de se rattraper.

En fonction des remarques de l’auditeur, le centre peut mettre en place des actions correctives et demander un nouvel audit. Ainsi, la validation de la certification repose sur une préparation rigoureuse et une présentation impeccable lors de l’audit initial.

Le centre prend ses dispositions pour prouver qu’il s’aligne sur les recommandations du RNQ. L’audit peut se faire en présentiel sur le site du centre, mais aussi dans les locaux de l’organisme certificateur.

Le coût de la certification Qualiopi

La certification Qualiopi nécessite un audit qui peut s’étaler sur plusieurs jours en fonction de la taille du centre de formation. La sollicitation des experts pour réaliser l’audit implique une prévision budgétaire. Le coût de la certification Qualiopi est déterminé en fonction des critères tels que :

la taille du centre,

la complexité des prestations et des formations proposées,

le nombre de sites dont dispose l’organisme de formation,

la durée de l’audit initial.

Le coût de la certification Qualiopi varie d’un organisme à un autre. Chaque organisme dispose de ses critères pour fixer le tarif de ses prestations. Toutefois, en moyenne, le coût de la certification Qualiopi peut s’évaluer entre 1200 et 1600 euros. Ce coût englobe généralement les frais d’audit, d’émission du certificat et de déplacement des auditeurs.

Ceci est le budget moyen que peuvent prévoir les centres qui ne disposent que d’un site. Par ailleurs, le meilleur moyen d’être rassuré par rapport au coût est de demander un devis auprès de l’organisme certificateur. Dans tous les cas, bien que cette certification représente un investissement financier important, elle offre des avantages encore plus significatifs.