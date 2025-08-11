5/5 - (45 votes)

De nombreuses entreprises investissent chaque année dans la montée en compétences de leurs managers. Pourtant, il n’est pas rare que ces démarches produisent peu d’effets concrets. Les participants repartent avec des outils intéressants, mais quelques semaines plus tard, leurs pratiques n’ont pas réellement évolué. Ce fossé entre l’intention de progresser et l’impact réel sur le terrain reste un défi pour de nombreuses directions des ressources humaines.

Managers : 3 leviers essentiels pour un développement managérial efficace et durable

Et pourtant, l’enjeu est stratégique : faire grandir ses managers suppose de leur proposer un accompagnement qui génère un impact mesurable, durable et visible dans leurs comportements quotidiens. Une montée en compétences efficace renforce leur posture, stimule leur engagement et améliore la performance collective. La vraie question devient alors : comment faire monter en compétences ses managers de manière efficace ? Trois leviers clés se distinguent.

Ce que vous devez retenir de la thématique « évolution des managers et booster la performance d’équipe » :

🌟 La progression managériale repose sur l’ implication volontaire du manager, alignant motivation personnelle et objectifs de leadership pour un apprentissage réellement ancré.

📚 Un parcours structuré privilégiant 80 % de mise en pratique et 20 % de théorie favorise un ancrage durable des nouvelles compétences managériales.

🤝 Le soutien du N+1 et une culture d’entreprise ouverte à l’apprentissage continu renforcent l’impact des dispositifs de développement managérial.

🏢 La fonction RH joue un rôle clé en créant des espaces de partage et en assurant le suivi pour optimiser la performance collective et la visibilité des résultats.

RH : les meilleures stratégies pour renforcer les compétences managériales sur le long terme

Le manager : moteur de sa propre progression

Implication volontaire ou participation subie ?

La montée en compétences d’un manager commence par sa propre motivation. Trop souvent, les programmes sont imposés sans réelle adhésion, ce qui nuit à leur efficacité. Lorsque le manager ne perçoit pas de besoin ou de bénéfice personnel, l’apprentissage reste superficiel.

En revanche, lorsqu’il s’inscrit dans une logique volontaire – pour améliorer son leadership, mieux gérer les tensions ou communiquer avec plus d’impact – la dynamique change. Cette intention initiale devient un point d’appui. Elle guide son attention, renforce sa motivation et aligne les apprentissages sur ses besoins réels.

Se connaître pour mieux évoluer

Un autre facteur clé est la capacité du manager à se connaître. Monter en compétences, c’est accepter de sortir de sa zone de confort, de tester de nouvelles approches, parfois de se confronter à l’échec pour apprendre. Cette démarche exige une bonne dose de confiance en soi.

C’est aussi savoir se situer : quelles sont mes forces ? Mes zones d’inconfort ? Les situations où je me sens en difficulté ? Un bon auto-positionnement permet de tirer un maximum de valeur d’un dispositif d’accompagnement.

Découvrir l’approche d’AKB Coaching & Consulting, c’est choisir un accompagnement qui débute systématiquement par un entretien individuel. Cette première étape vise à clarifier les attentes, poser des objectifs concrets et donner à chaque manager une raison personnelle de s’investir pleinement dans sa progression.

Le dispositif : construire un vrai parcours d’apprentissage

Allier apport théorique et mise en pratique

La montée en compétences ne peut reposer sur une formation ponctuelle. Les études comme l’expérience montrent qu’un apprentissage durable se construit sur la durée, avec du temps pour expérimenter, ancrer, ajuster. Trop de programmes restent centrés sur la transmission de contenu, en oubliant l’essentiel : l’application concrète.

Un bon équilibre consiste à consacrer environ 20 % du temps aux concepts, et 80 % à la mise en pratique. Études de cas, mises en situation, jeux de rôle ou plans d’action permettent aux managers de tester immédiatement ce qu’ils apprennent et de se projeter dans leur quotidien.

Structurer la progression dans le temps

Un accompagnement efficace repose aussi sur une logique de progression. Espacer les sessions, introduire des temps de réflexion entre les séquences, proposer des retours d’expérience, tout cela permet d’installer de vrais réflexes. Ce rythme donne au manager le temps d’intégrer les apprentissages et de les transformer en habitudes.

C’est l’approche que nous adoptons dans nos parcours de développement managérial en Île-de-France : un enchaînement structuré d’apports, de pratiques et de suivi individualisé, pour garantir une montée en compétences progressive et ancrée.

L’environnement de travail : levier ou obstacle à la progression

L’appui du N+1, un facteur décisif

Même le manager le plus engagé dans sa montée en compétences peut rencontrer des résistances si son environnement ne l’y aide pas. Le soutien du supérieur hiérarchique direct est ici déterminant.

Le N+1 doit encourager l’expérimentation, valoriser les efforts de progression, offrir du feedback. Ce regard bienveillant et exigeant aide à maintenir la dynamique, valider les avancées et recadrer si nécessaire. Sans cet appui, le manager risque de se décourager ou de retomber dans ses anciennes habitudes.

Une culture propice à l’apprentissage

Plus largement, c’est toute l’organisation qui doit favoriser la montée en compétences. Si la culture d’entreprise freine le changement, le manager formé aura du mal à appliquer ce qu’il a appris. A contrario, une culture qui valorise l’apprentissage continu, l’autonomie, le feedback et l’expérimentation crée un terreau fertile.

La fonction RH a ici un rôle structurant : elle peut créer des espaces de partage entre pairs, suivre les évolutions sur le long terme, encourager la mise en pratique au quotidien. Sans cet alignement entre intentions et pratiques, le risque est grand de voir l’investissement de formation perdre en impact.

Faire monter en compétences ses managers demande bien plus qu’un bon contenu pédagogique. Cela repose sur trois conditions essentielles : un manager acteur de son développement, un parcours structuré dans le temps et un environnement de travail qui soutient la transformation.

Autrement dit, pour que la progression soit réelle et durable, il faut concevoir les dispositifs managériaux comme des écosystèmes. Le développement d’un manager ne se joue pas uniquement en salle, mais dans l’interaction entre sa posture, l’accompagnement qu’il reçoit et le contexte dans lequel il évolue.

