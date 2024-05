5 outils indispensables pour la communication de son entreprise

Qu’il s’agisse d’une petite ou d’une grande entreprise, son développement dépend de son service de communication. Il revient à ce dernier de faire connaître la marque, de promouvoir les produits et services, de garder le lien avec la clientèle et d’échanger avec les collaborateurs.

Cependant, pour une communication efficace, utiliser les meilleurs moyens demeure essentiel. Vous trouverez justement aujourd’hui de nombreuses solutions adaptées à votre secteur d’activité.

Pour votre entreprise, découvrez ici 5 outils à indispensables à votre communication.

La messagerie : SMS et RCS



Le développement de toute entreprise dépend de sa clientèle. Celle-ci consomme les produits de la marque, partage son expérience avec d’autres et participe à l’extension de l’entreprise. Par conséquent, vos clients doivent se trouver au cœur de votre communication. Et pour garder le lien avec eux, le message SMS reste l’une des meilleures solutions. Il vous servira non seulement à communiquer avec eux, mais aussi à partager des offres et des informations essentielles. Vous pouvez également expédier des SMS avec cartes-cadeaux, jeux-concours, etc.

Toutefois, avec cet outil de communication, vous ne pouvez pas envoyer des images, des vidéos ou des audios. Comme alternative, le message RCS vous propose plus de fonctionnalités pour une expérience client optimale. En effet, le RCS (Rich Communication Services) prend en charge les médias riches : audio, vidéo, images, boutons et chat de groupe. Il se rapproche ainsi des applications de messagerie instantanée populaires comme WhatsApp, Viber et Facebook Messenger. Vous en saurez davantage sur https://corp.greenbureau.com/.

Dotez votre entreprise de ce protocole de communication novateur et profitez de ses multiples avantages. Voici quelques exemples :

Il fonctionne à partir de la boîte de réception native du téléphone, et il ne requiert donc pas le téléchargement d’une application ;

Il compile tous les atouts des autres canaux de messagerie d’entreprise et offre un énorme potentiel de croissance ;

Il permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de messagerie selon leurs intérêts.

Le logo et la carte de visite

Pour faire connaître votre marque et développer votre entreprise, vous ne pouvez pas vous passer d’un logo et des cartes de visite. En effet, en plus de représenter votre marque, le logo constitue un véritable outil de communication. Il traduit vos valeurs et s’inscrit dans votre charte graphique. Vous pouvez par exemple l’afficher sur vos factures, vos devis et tous vos supports de communication. Choisissez donc bien votre logo, puisqu’il sera difficile de le modifier lorsque votre clientèle l’aura adopté.

Retenez également que vous devez concevoir une carte de visite avec votre logo, pour votre communication. Elle devra comporter des informations succinctes (nom et prénom, adresse, poste, produits/services, téléphone, blog, réseaux sociaux, QR Code, etc.). Pratique et facile à transporter, la carte de visite vous permettra de vous faire connaître auprès des prospects. N’hésitez donc pas à en distribuer lors de vos ateliers, salons et conférences.

Les réseaux sociaux

Aujourd’hui, aucune entreprise ambitieuse ne peut se passer des réseaux sociaux dans sa communication. Ils constituent les outils les plus efficaces pour toucher vos cibles et garder le lien avec votre clientèle. De plus, ils vous permettront d’atteindre un nombre considérable de prospects.

Vous pourrez aussi vous en servir pour partager toutes les actualités de votre entreprise et publier tout type de support (vidéos, images, chat, etc.). Pensez donc à créer des comptes et des profils professionnels sur les plus grands réseaux sociaux tels que : Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram, LinkedIn, etc.

Pour la communication de votre entreprise, nous vous proposons également le webinar. Il s’agit d’une conférence en ligne que vous pourrez utiliser pour échanger avec vos collaborateurs ou des clients. Il permet en effet de réunir une importante audience en un seul et même lieu, ce qui facilite le partage d’informations. De même, comme sur les réseaux sociaux, le webinar peut vous aider à réaliser un sondage, poser des questions via un tchat, consulter des vidéos, etc.

Le site internet et le blog de l’entreprise

Peu importe la taille de votre entreprise et votre secteur d’activités, vous devez créer un site internet. Ce dernier représente la vitrine de votre structure, et il vous permettra d’améliorer sa notoriété.

De même, il constitue la source de toutes les informations, et les clients pourront s’y référer pour rester au courant des nouveautés et promotions. Avec un site internet bien conçu, vous pouvez communiquer avec les clients, vendre vos produits et offrir vos services. Et selon le type de site, les clients pourront aussi commander et acheter en ligne.

N’oubliez pas non plus de tenir un blog pour votre entreprise. Il s’agit d’une page web sur laquelle vous pourrez parler de vos produits et services, et booster votre visibilité. Pour animer votre blog, vous devez rédiger des contenus de qualité, sur des sujets intéressants. Mais si vous ne disposez pas du temps et des moyens pour créer votre blog professionnel, vous pouvez aussi intervenir comme invité sur un autre blog pour parler de vos services.

Le catalogue, les affiches et les plaquettes

Pour la communication de votre entreprise, vous disposez de multiples autres moyens pratiques. Ils vous permettront de garder le contact avec vos clients et de parler de vos activités. Pour finir, voici encore des outils efficaces à prendre en compte :

Le catalogue : il regroupe vos produits et services, et il présente vos différentes créations (vous pouvez les envoyer à vos contacts) ;

il regroupe vos produits et services, et il présente vos différentes créations (vous pouvez les envoyer à vos contacts) ; Les affiches : ils font office de rappel physique, et vous pouvez les coller dans les espaces publics ;

ils font office de rappel physique, et vous pouvez les coller dans les espaces publics ; Les flyers : ils servent à présenter votre entreprise et vous pouvez les distribuer lors d’un événement ;

ils servent à présenter votre entreprise et vous pouvez les distribuer lors d’un événement ; Les plaquettes : ils récapitulent vos coordonnées et vous pouvez les partager à vos partenaires et fournisseurs.

