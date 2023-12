Découvrez Midjourney 6 : la nouvelle version révolutionnaire pour créer des images uniques

Vous en avez assez de passer des heures à chercher l’image parfaite pour votre site ou vos réseaux sociaux ? La réponse est là, avec le lancement tant attendu de la sixième version de Midjourney.

Créer des images avec l’intelligence artificielle

Disponible en beta pour tous les utilisateurs, elle apporte de nombreuses nouveautés et améliorations pour faciliter la création d’images sur-mesure.

Midjourney 6 : Les grandes avancées à ne pas manquer

Les retours des utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux ont permis de mettre en lumière les importantes améliorations entre cette dernière version de Midjourney et celle précédente.

En voici quelques-unes :

Intégration plus fluide du texte fourni par l’utilisateur au sein de l’image créée

Ajout simplifié de commandes pour spécifier la version à utiliser lors de la création d’image

Résultats plus pertinents et fidèles aux indications fournies dans la demande

Exemple concret : comparaison entre la version 5.2 et Midjourney v6

Pour mieux comprendre les améliorations apportées par cette nouvelle version, prenons l’exemple suivant :

Un bar d’angle avec une enseigne néon indiquant « ouvert tard » –v 5.2 –v 6 — Nick St. Pierre

En ajoutant la commande –v 6 à la fin de la requête, Midjourney comprend qu’il faut utiliser la nouvelle version pour réaliser la tâche. Voici une autre comparaison entre la version 5.2 et Midjourney v6 :

Une chef aux cheveux argentés de 45 ans est debout dans la cuisine animée d’un restaurant au style vintage, regardant par une petite fenêtre ronde sur la rue animée, un pain frais sorti du four posé sur une table en bois devant elle –v 5.2 –v 6 — Nick St. Pierre

Meilleure intégration du texte et plus grande diversité d’images obtenues

Avec cette dernière version, Midjourney réussit à mieux interpréter le texte soumis et à créer des images respectant fidèlement les indications fournies. Le logiciel de discussion Discord permet désormais de proposer des requêtes en attendant le déploiement complet de Midjourney 6, offrant ainsi plus de flexibilité et de possibilités à ses utilisateurs.

Comment profiter de Midjourney 6 dès maintenant ?

Pour bénéficier dès aujourd’hui de toutes les nouveautés et améliorations apportées par la version 6 de Midjourney, voici la marche à suivre :

Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte Midjourney

Accédez au nouveau service en beta via l’outil dédié

Exprimez vos besoins à travers des commandes spécifiques à ajouter à la fin de vos requêtes

Créez des visuels originaux et adaptés à toutes les situations avec Midjourney 6

Vos images pourront désormais être créées en fonction de l’ambiance que vous souhaitez véhiculer, du message à faire passer ou simplement de votre inspiration.

Midjourney 6 saura répondre à chacune de vos attentes grâce à son intelligence artificielle développée et son intégration optimale des informations fournies par les utilisateurs.

Démarquez-vous avec des designs innovants grâce à Midjourney 6

N’attendez plus pour créer un contenu unique sur le web ! Bénéficiez dès maintenant de la puissance de Midjourney 6 et offrez à vos visiteurs une expérience visuelle aussi impressionnante qu’inédite. Que ce soit pour illustrer un article de blog, animer une conversation sur les réseaux sociaux ou mettre en valeur une campagne de publicité, cette nouvelle version saura combler toutes vos attentes.

Alors, prêt à donner vie à vos rêves artistiques ? Foncez sans hésiter sur Midjourney 6.