Prélèvement à la source : ce qui change pour les couples à partir de septembre

5/5 - (28 votes)

À l’approche du mois de septembre, une évolution majeure dans la fiscalité française vient bousculer le quotidien de nombreux couples mariés ou pacsés. Les modalités du prélèvement à la source vont connaître un ajustement notable, avec pour objectif une meilleure équité au sein des foyers. Cette modification s’inscrit dans une série de réformes lancées à la rentrée et concerne, dès cette année, près de dix millions de ménages.

Ce nouveau cadre vise à individualiser davantage la contribution fiscale selon les revenus propres de chaque conjoint, marquant ainsi un changement de logique dans la gestion commune de l’impôt. Pour ceux concernés par cette nouveauté, il convient de bien comprendre ses implications et de s’informer sur les démarches à réaliser en cas de préférence pour l’ancien système.

Un basculement vers le taux individualisé par défaut

Dès le début du mois de septembre, l’administration mettra à jour automatiquement le mode de calcul du prélèvement à la source pour tous les couples soumis à l’imposition commune. Le taux appliqué sera désormais individualisé sans démarche préalable, alors qu’il fallait jusqu’à présent en faire explicitement la demande.

Cette adaptation découle de la volonté des finances publiques de mieux ajuster la participation de chaque membre du couple à son niveau de revenu réel. Ce changement ne modifie pas le montant total dû par le foyer fiscal, mais ajuste la répartition du prélèvement entre partenaires.

Pourquoi ce changement intervient-il maintenant ?

L’administration fiscale procède habituellement à une actualisation annuelle des taux de prélèvement à la source en septembre, pour tenir compte des données récentes de déclaration de revenus. Cette fois, le calendrier coïncide avec la généralisation du taux individualisé comme nouvelle norme.

La Direction générale des Finances publiques justifie cette mesure par le souci d’équité, notamment dans des situations où les membres du couple affichent des revenus très inégaux. Jusqu’alors, le taux unique pouvait entraîner une charge disproportionnée sur le salaire du conjoint ayant le revenu le plus élevé.

Quels sont les ménages concernés ?

Le dispositif s’étend à tous les foyers fiscaux composés de couples mariés ou pacsés imposés ensemble. Les taux seront adaptés sans distinction d’âge ni de secteur d’activité, impliquant aussi bien les jeunes actifs que les préretraités sous le même régime global.

Les ménages comptant parmi eux un indépendant ou un retraité voient également leur génération de taux ajustée sous cette nouvelle règle. L’opération devrait concerner environ 10 millions de foyers français selon les chiffres récents communiqués par l’administration.

Un choix reste possible pour garder le taux du foyer ?

Tous les couples n’auront pas forcément intérêt à conserver le taux par défaut proposé par l’administration. Ceux préférant demeurer avec un taux unique pour l’ensemble des revenus du couple peuvent toujours en faire la demande spécifique depuis leur espace personnel sur impots.gouv.fr.

Cette faculté de réversion offre ainsi plus de flexibilité et de transparence, surtout dans les familles souhaitant maintenir une gestion partagée classique de leur imposition. Dans ce cas, la procédure se réalise en ligne via une simple sélection dans la rubrique dédiée à la gestion du prélèvement à la source.

Comment fonctionnera le nouveau taux individualisé ?

Le principe derrière ce mode de calcul repose sur une ventilation différenciée du taux pour chaque conjoint, uniquement en fonction de ses revenus personnels respectifs. Cela suppose que celui dont les ressources sont les plus élevées se voit appliquer un taux supérieur, engendrant mécaniquement une part de prélèvement plus forte.

En définitive, le montant prélevé globalement sur les revenus du foyer reste strictement identique à celui obtenu avec le système précédent ; aucun alourdissement de la charge fiscale n’est prévu. Seule la répartition évolue, ajustant le poids réel porté par chacun.

Un exemple concret de répartition

Pour bien saisir l’impact, prenons l’exemple d’un couple dans lequel une personne touche 70 % des revenus du ménage et l’autre 30 %. Avec le taux individualisé, chaque partenaire règlera une part proportionnelle à sa ressource réelle, soulageant ainsi le second d’une avance trop lourde liée au taux linéaire initial.

Autrement dit, cela limite l’écart d’ajustement lors de la régularisation annuelle, grâce à un nivellement plus fin semaine après semaine sur la fiche de paie ou la pension versée.

Modalités pratiques et démarches pour les contribuables

Une fois la mise à jour effectuée par l’administration en septembre, les nouveaux taux apparaîtront directement sur la prochaine fiche de paie ou paiement de pension. Il n’est donc pas nécessaire d’anticiper une demande, sauf si le foyer souhaite exprimer une préférence pour le retour à un taux commun.

Toutes les informations concernant le détail des taux, la modification souhaitée ou le suivi sont accessibles depuis l’espace personnel sur le site officiel de l’administration fiscale. Un système de notification automatique informe également les salariés lors de tout ajustement intervenu, garantissant ainsi transparence et réactivité.

Points essentiels à retenir sur ce changement

L’évolution du prélèvement à la source implique plusieurs modifications clé pour les couples :

Application automatique , dès septembre, du taux individualisé aux couples mariés ou pacsés

, dès septembre, du taux individualisé aux couples mariés ou pacsés Possibilité de conserver le taux unique sur demande expresse

sur demande expresse Aucune incidence sur le montant global d’impôt , uniquement sur la répartition

, uniquement sur la répartition Processus gérable facilement depuis l’espace en ligne dédié

Information transparente et accessible pour suivre son dossier

Ces changements participent au mouvement plus large visant à personnaliser la fiscalité tout en maintenant le cadre solidaire qui fonde l’imposition commune.

Tableau comparatif des anciens et nouveaux modes de calcul

Avant septembre Après septembre Taux unique du foyer par défaut (possible individualisation sur demande) Taux individualisé par défaut (possible retour au taux du foyer sur demande) Répartition égale du taux, quelle que soit la différence de revenus Répartition adaptée selon les revenus personnels de chacun Démarche active requise pour bénéficier d’une individualisation Aucune démarche requise pour obtenir le taux différencié

Ce basculement vers une gestion fiscale plus juste illustre la modernisation engagée dans le pilotage de l’impôt, avec un souci d’adaptation constante aux réalités sociales et économiques actuelles.