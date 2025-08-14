Gestion externalisée du SI : comment cet opérateur Français renforce la sécurité et la performance des sociétés en 2025

5/5 - (30 votes)

Face à la croissance exponentielle des données, aux menaces cyber toujours plus sophistiquées et à l’exigence d’une connectivité réseau rapide et sécurisée, les entreprises cherchent aujourd’hui bien plus qu’un simple prestataire IT.

Elles ont besoin d’un partenaire stratégique capable de garantir performance, sécurité et souveraineté numérique.

C’est précisément le rôle que joue Naitways, opérateur cloud français et expert en infogérance informatique, qui conçoit des solutions sur mesure intégrant cybersécurité avancée, stockage objet sécurisé et connectivité hautes performances.

Comment Naitways redéfinit l’infogérance à travers une offre complète et personnalisée, pensée pour répondre aux enjeux actuels de transformation digitale ?

Ce que vous devez retenir de cet article sur le thème « infogérance, cloud français, Naitways, performance, souveraineté numérique » :

Cybersécurité, stockage et connectivité : pourquoi Naitways devient le partenaire stratégique des entreprises françaises

Les origines et enjeux de l’infogérance informatique : Naitways , l’ opérateur cloud français au service de la performance

Historiquement, l’infogérance se limitait à déléguer la gestion de certaines tâches techniques. Aujourd’hui, elle s’inscrit dans une logique beaucoup plus stratégique : accompagner les entreprises dans la modernisation, la sécurisation et l’optimisation de leurs systèmes d’information.

Le cloud français s’impose alors comme un levier majeur : il garantit souveraineté des données, conformité RGPD et hébergement dans des infrastructures certifiées (ISO 27001, HDS).

Depuis plus de 15 ans, l’ infogérance informatique proposée par Naitways accompagne les entreprises dans la conception et l’exploitation de systèmes d’information sécurisés et agiles. L’entreprise se distingue par une approche 100 % sur mesure, en intégrant trois piliers clés :

Cybersécurité renforcée : supervision 24/7, détection proactive des menaces, mises à jour automatisées, stratégies anti-ransomware et plans de reprise après sinistre.

Stockage objet évolutif : architecture distribuée hautement disponible, chiffrement avancé, réplication géographique et optimisation des coûts d’infrastructure.

Connectivité réseau hautes performances : VPN inter-sites, liens dédiés, segmentation réseau, accès sécurisé aux applications stratégiques et faible latence.

Grâce à ses data centers situés en France, Naitways assure à ses clients la maîtrise totale de la localisation de leurs données et le respect strict des réglementations européennes.

Les bénéfices concrets de l’infogérance cloud avec Naitways

Collaborer avec Naitways, c’est :

Renforcer la résilience des systèmes grâce à des environnements redondés et sécurisés.

Réduire les risques de cyberattaques par une protection multicouche et une surveillance proactive.

Optimiser les coûts IT en ajustant les ressources à la demande.

Accélérer la transformation digitale grâce à une infrastructure agile et à un accompagnement de proximité.

Le stockage objet : la flexibilité au cœur de la stratégie Naitways

Le stockage objet proposé par Naitways transforme la manière dont les entreprises gèrent leurs données. Grâce à une montée en charge quasi illimitée et à une haute tolérance aux pannes matérielles, cette technologie facilite :

L’archivage sécurisé à long terme.

La recherche rapide d’informations grâce aux métadonnées.

La protection contre les ransomwares par réplication et chiffrement.

Connectivité et agilité : un socle pour la performance

Avec Naitways, la connectivité devient un levier stratégique :

Audit personnalisé pour adapter la bande passante aux besoins réels.

Architectures modulables pour accompagner la croissance ou l’expansion internationale.

Support proactif pour garantir une expérience fluide aux utilisateurs finaux.

Hébergement certifié et services sur mesure

L’offre Naitways repose sur des infrastructures certifiées ISO 27001 et HDS, gage de sécurité pour les secteurs les plus exigeants (santé, finance, administration).

Les services sur mesure couvrent :

Migration et intégration cloud hybride.

Supervision et maintenance proactive.

Assistance personnalisée 24/7.

Optimisation continue du système d’information.

Dans un contexte où la sécurité, la performance et la souveraineté numérique sont des priorités absolues, Naitways s’impose comme un partenaire stratégique pour toutes les entreprises souhaitant tirer pleinement parti du cloud français. Grâce à son approche personnalisée, ses infrastructures certifiées et son expertise en cybersécurité, Naitways aide ses clients à gagner en agilité, en résilience et en compétitivité.

L’infogérance informatique occupe aujourd’hui une place centrale dans la stratégie des entreprises. Face à l’explosion des volumes de données à gérer, à la montée des exigences en matière de cybersécurité et au besoin d’une connectivité réseau fiable, les organisations recherchent un partenaire capable d’aller bien au-delà du simple support technique.

