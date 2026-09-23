Carnet de BordNewsDassault Aviation équipe le Rafale de deux fonctions reposant sur l’intelligence artificielle

Dassault Aviation équipe le Rafale de deux fonctions reposant sur l’intelligence artificielle

Intelligence Artificielle Rafale
Par: Christophe Durand

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Dassault Aviation, acteur majeur du secteur aéronautique, vient d’annoncer une avancée technologique significative pour son avion de chasse Rafale. Lors du salon international Adopt AI qui s’est tenu à Paris en novembre 2025, l’industriel a dévoilé l’intégration de deux nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle à bord de l’appareil. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique établi avec Thales et fait suite à la signature d’un protocole d’accord avec l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense (AMIAD). Ces innovations promettent de transformer des aspects essentiels des missions du Rafale.

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Un partenariat renforcé pour le développement de l’IA dans l’aéronautique militaire

Le renforcement de la coopération entre Dassault Aviation et Thales marque un tournant pour l’intégration de solutions intelligentes au sein de l’aéronautique de défense française. Ce rapprochement bénéficie également du soutien institutionnel de l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense, ce qui permet une convergence entre industriels et acteurs publics autour des enjeux liés à l’IA.

Ce dispositif vise à garantir une supervision de l’IA, entendue comme un outil d’aide plutôt que de substitution au pilote. L’accent est mis sur la sécurité opérationnelle, la traçabilité des décisions issues des algorithmes souverains et la supervision humaine systématique. L’objectif affiché consiste à renforcer la performance tout en maintenant un contrôle humain strict lors des moments critiques de mission.

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Deux fonctions inédites basées sur l’intelligence artificielle

L’intégration concrète de ces technologies se traduit par l’arrivée de deux fonctions majeures liées à l’intelligence artificielle à bord du Rafale. Leur objectif commun est d’améliorer l’efficacité, la réactivité et la sécurité de l’équipage lors des opérations complexes.

La première fonction concerne l’assistance à la gestion tactique. Ce module s’appuie sur des algorithmes souverains capables d’analyser rapidement de grands volumes de données en temps réel. Grâce à cette technologie, les pilotes reçoivent des recommandations dynamiques quant aux choix tactiques à adopter selon l’environnement évolutif de leur mission.

La seconde fonctionnalité introduit une automatisation partielle de l’analyse sensorielle. Elle permet un filtrage intelligent des informations issues des capteurs embarqués, afin de ne transmettre au cockpit qu’une synthèse claire des éléments critiques à surveiller. Ainsi, le pilote peut se concentrer sur les décisions stratégiques sans être submergé par un flux massif de signaux bruts.

Ce processus facilite le repérage rapide d’informations essentielles telles que les activités suspectes, les alertes radar ambiguës ou encore les variations météorologiques susceptibles d’influencer la trajectoire de vol. Le rôle du pilote s’en trouve optimisé, recentré sur la prise de décision stratégique grâce à l’assistance de l’équipage par l’IA.

  • Gestion tactique assistée par IA pour un traitement accéléré des données de mission
  • Synthèse automatisée des signaux sensoriels complexes facilitant l’attention du pilote
  • Collaboration étroite entre Dassault Aviation, Thales et l’AMIAD garantissant sécurité et supervision humaine

Quelles sont les deux fonctions basées sur l’IA intégrées au Rafale ?

Dassault Aviation a intégré une assistance à la gestion tactique et un nouveau module de traitement automatisé des signaux sensoriels. La gestion tactique exploite l’IA pour suggérer des choix stratégiques pendant les vols. Le filtrage sensoriel permet lui de prioriser les alertes et informations cruciales.
  • Recommandations dynamiques pour la tactique en mission
  • Filtrage et synthèse intelligente des données provenant des capteurs
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Comment la supervision humaine est-elle assurée sur le Rafale équipé d’IA ?

Malgré l’autonomie grandissante du traitement informatique, chaque recommandation de l’IA passe sous contrôle et validation du pilote. Ce dernier dispose du pouvoir de décision final lors de toute phase critique afin de garantir la sûreté des opérations. Un schéma de supervision continue exclut toute prise d’initiative autonome de l’IA sans intervention humaine.
  • Validation permanente par le pilote
  • Pas d’automatisation totale dans l’action décisive

Quel est le rôle du partenariat entre Dassault Aviation, Thales et l’AMIAD ?

La collaboration vise à sécuriser le développement et l’intégration des solutions IA pour la défense. Dassault Aviation met à profit ses compétences en aéronautique, Thales apporte son expertise en électroniques militaires connectées, tandis que l’AMIAD veille à la conformité réglementaire et à un encadrement éthique.
  • Expertise industrielle mutualisée
  • Encadrement réglementaire par un organisme dédié à la défense
PartenaireSpécialité
Dassault AviationAéronautique militaire
ThalesSystèmes électroniques et IA
AMIADRéglementation et supervision IA défense

Ces nouvelles fonctions sont-elles déjà opérationnelles sur tous les Rafale ?

À ce stade, l’intégration se limite à certaines configurations du Rafale, principalement à des fins d’essais et d’évaluation opérationnelle. Une généralisation progressive est envisagée après validation technique exhaustive et retour des équipes d’expérimentation.
  • Tests en environnement contrôlé
  • Mise en service élargie prévue dès validation des résultats techniques

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