Dassault Aviation équipe le Rafale de deux fonctions reposant sur l’intelligence artificielle

Dassault Aviation, acteur majeur du secteur aéronautique, vient d’annoncer une avancée technologique significative pour son avion de chasse Rafale. Lors du salon international Adopt AI qui s’est tenu à Paris en novembre 2025, l’industriel a dévoilé l’intégration de deux nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle à bord de l’appareil. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique établi avec Thales et fait suite à la signature d’un protocole d’accord avec l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense (AMIAD). Ces innovations promettent de transformer des aspects essentiels des missions du Rafale.
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Sommaires
Un partenariat renforcé pour le développement de l’IA dans l’aéronautique militaire
Le renforcement de la coopération entre Dassault Aviation et Thales marque un tournant pour l’intégration de solutions intelligentes au sein de l’aéronautique de défense française. Ce rapprochement bénéficie également du soutien institutionnel de l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense, ce qui permet une convergence entre industriels et acteurs publics autour des enjeux liés à l’IA.
Ce dispositif vise à garantir une supervision de l’IA, entendue comme un outil d’aide plutôt que de substitution au pilote. L’accent est mis sur la sécurité opérationnelle, la traçabilité des décisions issues des algorithmes souverains et la supervision humaine systématique. L’objectif affiché consiste à renforcer la performance tout en maintenant un contrôle humain strict lors des moments critiques de mission.
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Deux fonctions inédites basées sur l’intelligence artificielle
L’intégration concrète de ces technologies se traduit par l’arrivée de deux fonctions majeures liées à l’intelligence artificielle à bord du Rafale. Leur objectif commun est d’améliorer l’efficacité, la réactivité et la sécurité de l’équipage lors des opérations complexes.
La première fonction concerne l’assistance à la gestion tactique. Ce module s’appuie sur des algorithmes souverains capables d’analyser rapidement de grands volumes de données en temps réel. Grâce à cette technologie, les pilotes reçoivent des recommandations dynamiques quant aux choix tactiques à adopter selon l’environnement évolutif de leur mission.
La seconde fonctionnalité introduit une automatisation partielle de l’analyse sensorielle. Elle permet un filtrage intelligent des informations issues des capteurs embarqués, afin de ne transmettre au cockpit qu’une synthèse claire des éléments critiques à surveiller. Ainsi, le pilote peut se concentrer sur les décisions stratégiques sans être submergé par un flux massif de signaux bruts.
Ce processus facilite le repérage rapide d’informations essentielles telles que les activités suspectes, les alertes radar ambiguës ou encore les variations météorologiques susceptibles d’influencer la trajectoire de vol. Le rôle du pilote s’en trouve optimisé, recentré sur la prise de décision stratégique grâce à l’assistance de l’équipage par l’IA.
- Gestion tactique assistée par IA pour un traitement accéléré des données de mission
- Synthèse automatisée des signaux sensoriels complexes facilitant l’attention du pilote
- Collaboration étroite entre Dassault Aviation, Thales et l’AMIAD garantissant sécurité et supervision humaine
Quelles sont les deux fonctions basées sur l’IA intégrées au Rafale ?
- Recommandations dynamiques pour la tactique en mission
- Filtrage et synthèse intelligente des données provenant des capteurs
Comment la supervision humaine est-elle assurée sur le Rafale équipé d’IA ?
- Validation permanente par le pilote
- Pas d’automatisation totale dans l’action décisive
Quel est le rôle du partenariat entre Dassault Aviation, Thales et l’AMIAD ?
- Expertise industrielle mutualisée
- Encadrement réglementaire par un organisme dédié à la défense
|Partenaire
|Spécialité
|Dassault Aviation
|Aéronautique militaire
|Thales
|Systèmes électroniques et IA
|AMIAD
|Réglementation et supervision IA défense
Ces nouvelles fonctions sont-elles déjà opérationnelles sur tous les Rafale ?
- Tests en environnement contrôlé
- Mise en service élargie prévue dès validation des résultats techniques