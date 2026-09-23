Dassault Aviation équipe le Rafale de deux fonctions reposant sur l’intelligence artificielle

Dassault Aviation, acteur majeur du secteur aéronautique, vient d’annoncer une avancée technologique significative pour son avion de chasse Rafale. Lors du salon international Adopt AI qui s’est tenu à Paris en novembre 2025, l’industriel a dévoilé l’intégration de deux nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle à bord de l’appareil. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique établi avec Thales et fait suite à la signature d’un protocole d’accord avec l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense (AMIAD). Ces innovations promettent de transformer des aspects essentiels des missions du Rafale.

Deux fonctions inédites basées sur l’intelligence artificielle L’intégration concrète de ces technologies se traduit par l’arrivée de deux fonctions majeures liées à l’intelligence artificielle à bord du Rafale. Leur objectif commun est d’améliorer l’efficacité, la réactivité et la sécurité de l’équipage lors des opérations complexes. La première fonction concerne l’assistance à la gestion tactique. Ce module s’appuie sur des algorithmes souverains capables d’analyser rapidement de grands volumes de données en temps réel. Grâce à cette technologie, les pilotes reçoivent des recommandations dynamiques quant aux choix tactiques à adopter selon l’environnement évolutif de leur mission. La seconde fonctionnalité introduit une automatisation partielle de l’analyse sensorielle. Elle permet un filtrage intelligent des informations issues des capteurs embarqués, afin de ne transmettre au cockpit qu’une synthèse claire des éléments critiques à surveiller. Ainsi, le pilote peut se concentrer sur les décisions stratégiques sans être submergé par un flux massif de signaux bruts. Ce processus facilite le repérage rapide d’informations essentielles telles que les activités suspectes, les alertes radar ambiguës ou encore les variations météorologiques susceptibles d’influencer la trajectoire de vol. Le rôle du pilote s’en trouve optimisé, recentré sur la prise de décision stratégique grâce à l’assistance de l’équipage par l’IA. Gestion tactique assistée par IA pour un traitement accéléré des données de mission

pour un traitement accéléré des données de mission Synthèse automatisée des signaux sensoriels complexes facilitant l’attention du pilote

facilitant l’attention du pilote Collaboration étroite entre Dassault Aviation, Thales et l’AMIAD garantissant sécurité et supervision humaine