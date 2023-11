Chercher à connaître votre futur environnement de travail, savoir si l’entreprise permet l’évolution de carrière, connaître la réputation des dirigeants avant d’envoyer sa candidature ou de collaborer avec elle est tout à fait légitime.

Les raisons qui nous poussent à nous informer sur les entreprises avant d’y postuler ou de travailler avec sont nombreuses. Outre les informations cruciales que l’on retrouve sur internet pour nous aider à nous faire une idée, se renseigner permet de répondre aux questions du recruteur aisément et de prouver sa motivation en entretien.

Si vous recherchez un emploi, nous vous conseillons d’appliquer ces conseils dans le cas où vous êtes nettement sûrs d’être pris, qu’on vous a contacté personnellement ou que votre métier est très recherché. Voici comment vérifier efficacement une entreprise sur internet en vue d’une candidature ou d’une collaboration.

Établir une liste de ce qu’il faut rechercher

Pour plus d’efficacité et pour optimiser votre vérification, créez une liste des informations que vous allez rechercher.

Les éléments à vérifier sur internet sont les suivants :

l’existence juridique de la société ;

les réseaux sociaux et le site internet de l’entreprise ;

les articles et sites qui mentionnent l’entreprise ;

l’état des finances de l’entreprise ;

les avis sur l’entreprise ;

l’identité de l’entreprise (date de création, dirigeants, etc.) ;

le profil des anciens salariés ou des employés actuels ;

l’histoire de l’entreprise, ses valeurs, ses objectifs à court, moyen et long terme ;

la présence sur les réseaux sociaux et les méthodes de communication utilisées.

Élaborer une liste de tout ce sur quoi il faudra vous renseigner vous aidera à ne rien oublier et prendre en compte plusieurs aspects qui semblent peut-être peu importants à vos yeux au premier abord.

Rechercher les personnalités liées à l’entreprise

En plus des éléments qui sont propres à l’entreprise, il est important de se pencher sur les membres qui constituent et font vivre l’entreprise. Lorsque vous souhaitez postuler, faites une recherche sur les salariés de la société. Si vous avez pour projet de collaborer avec une entreprise, allez plus loin en enquêtant sur les collaborateurs, les partenaires, les investisseurs, les actionnaires, les bénéficiaires actifs, et ceux qui se trouvent à la tête de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur les anciens et actuels salariés, rendez-vous sur les réseaux sociaux dédiés à l’emploi, tapez le nom de l’entreprise dans la barre de recherche et scrollez les comptes qui apparaissent dans la page de résultats.

N’hésitez pas à cliquer sur leur profil et à lire les posts qu’ils font en rapport avec leur emploi. Parfois, le site internet de l’entreprise ne suffit pas, alors il faudra faire des recherches complémentaires sur d’autres sites plus professionnels, notamment pour identifier le gérant d’une entreprise en France, prendre connaissance de la renommée de l’entreprise, etc. Ce type d’informations complexes se trouvent sur des sites officiels tels que Data INPI, les annuaires des entreprises, le site de l’Infogreffe, etc.

S’attarder sur les aspects financier et juridique de l’entreprise

Consulter les états de santé financier et juridique de l’entreprise est une recherche plus poussée qui vaut le coup d’être faite, en particulier si vous voulez collaborer avec elle. Les questions à vous poser doivent toutes découler du fait de savoir si elle est bien en règle. Est-ce que l’entreprise paye ses factures ? A-t-elle des dettes ? Possède-t-elle des créanciers ? Est-elle en cessation de paiement ? A-t-elle des problèmes avec la justice ?

Est-elle en redressement judiciaire ? Il est primordial de s’intéresser à toutes ces questions pour observer la fiabilité de l’entreprise avec laquelle vous souhaitez travailler. Sachez que le but n’est pas d’endosser les problèmes de vos collaborateurs, surtout si le partenariat est d’ordre financier.

Pour trouver ce genre d’informations décisives, munissez-vous du numéro SIRET de l’entreprise et faites des recherches sur les sites du gouvernement (le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, notamment), ceux répertoriant les informations des sociétés ou encore le site de l’Infogreffe.

Consulter les avis des salariés et/ou des collaborateurs de l’entreprise

Parmi les recherches les plus pertinentes dans la vérification d’une entreprise sur internet, les avis sont certainement à la première place. Lors de votre recherche sur les actuels et anciens salariés de l’entreprise sur les réseaux sociaux, pensez à consulter les profils des plus actifs pour étudier leurs posts.

Attardez-vous sur ceux qui parlent de l’ambiance au travail ou des difficultés rencontrées dans leur secteur. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à les interroger directement par message privé et obtenez toutes les réponses qui vous font hésiter à sauter le pas. En dernier recours, appelez directement l’entreprise pour vérifier le service opérationnel et demandez les renseignements que vous n’avez pas pu trouver sur internet. Collecter tous ces avis est un véritable moyen de plonger dans le cœur de la structure que vous visez.

À présent, vous avez toutes les clés en main pour vérifier efficacement une entreprise.