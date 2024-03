Comment aménager la cuisine de son entreprise ?

Toi aussi, t’as remarqué ? La cuisine, c’est le coeur de l’entreprise. Un peu comme la sauce secrète dans ton burger préféré, c’est ce qui donne toute sa saveur à la pause déj ou au café matinal.

Mais comment transformer ce petit coin en un véritable paradis gastronomique pour toi et tes collègues ? Accroche ton tablier, je t’emmène en voyage au pays des cuisines d’entreprise qui en jettent.

L’art de l’agencement pour créer un espace qui donne envie

D’abord, parlons espace. Si ta cuisine d’entreprise ressemble plus à un placard à balais qu’à un spot cosy, il est temps de jouer du mètre et de l’imagination. Tu veux de la lumière, de l’air, et surtout, de la place pour danser la macarena en attendant que ton café coule.

Faisons entrer la lumière :

Une cuisine baignée de lumière, ça donne tout de suite envie de reste. Si tu as la chance de capter un peu du soleil, c’est gagné. Sinon, un éclairage malin fera l’affaire pour illuminer les lieux et les cœurs.

L’air, cet invité de marque :

Garde la cuisine fraîche et bien ventilée pour éviter les odeurs de repas qui s’attardent.

Espace libre, esprit libre :

Un bon agencement, ça permet de bouger sans se cogner partout. Il faut un espace fluide, où chaque élément a sa place mais sans encombrer le passage. Pour un aménagement qui respire et invite à la détente, les talents de Superstrate peuvent faire des merveilles. Leur expertise en design et aménagement d’intérieur peut transformer n’importe quelle cuisine en un lieu où il fait bon vivre.

Choix du mobilier ? confort et fonctionnel !

Dans la cuisine d’entreprise, chaque élément compte et joue son rôle à la perfection. Il faut, des chaises tellement confortables que tu ne voudras plus te lever, et une table tellement grande qu’elle invite à partager. C’est le combo gagnant pour des pauses qui ressourcent vraiment.

Prends place, sois à l’aise : les chaises, c’est le premier contact avec le confort. Il nous faut des modèles qui te fassent oublier que tu es au boulot. Et si elles peuvent épargner ton dos, c’est encore mieux.

Le rangement, c’est sacré : pour garder cet espace zen et organisé, on mise tout sur des placards malins et des étagères astucieuses pour que chaque chose trouve sa place facilement, sans se transformer en parcours du combattant.

L’îlot central, le must-have : si l’espace le permet, on n’hésite pas. C’est l’endroit idéal pour se retrouver, préparer son petit plat ou simplement refaire le monde entre collègues.

Les indispensables pour que cuisiner ne soit plus une corvée

On arrive au cœur du sujet : les gadgets et les machines qui vont te faciliter la vie. Parce que oui, même réchauffer un plat préparé peut devenir une aventure sans les bons outils.

Café & thé : Investis dans une bonne cafetière et une bouilloire qui ne te lâcheront pas au bout de deux semaines. La queue devant la machine, c’est bon pour les montagnes russes, pas pour ta pause café.

Le micro-ondes : S'il pouvait parler, il te raconterait des histoires incroyables. Choisis-en un qui sait faire plus que juste « ding ».

Le frigo : Assez grand pour accueillir les lunchs de tout le monde et peut-être même une petite glace pour les jours de canicule.

Les petits plus qui font tout

Pour finir, n’oublie pas les détails qui transforment une simple cuisine en un lieu où même les plus réfractaires à la pause café voudront passer du temps.

Le coin café : On va créer un espace café qui ferait envie à n’importe quel barista pro. Des machines à café de compétition pour que chaque pause soit un moment d’exception. On pense à tout, des sirops gourmands pour ceux qui aiment leur café bien aromatisé, sans oublier une sélection de thés dignes d’une cérémonie royale. C’est simple, on veut que chaque tasse soit une petite fête en soi.

Les snacks : Parce qu'on sait tous que le petit creux de l'après-midi est inévitable, on prévoit un arsenal de grignotages. Des fruits frais, des barres énergétiques, des noix, et pourquoi pas quelques chips et chocolats pour les jours de fête. L'idée, c'est d'avoir toujours quelque chose sous la main pour satisfaire cette petite faim sans plomber le moral ni la productivité.

Le tableau noir : Plus qu'un simple outil pour noter les courses, c'est le point de ralliement de tous les bons plans et des messages importants. On partage ici le menu du jour concocté par les collègues cuistots, les blagues qui font rire (ou pas), et on y annonce les apéros et autres réjouissances à venir. C'est le mur des petites joies quotidiennes, qui contribue à créer du lien et à donner vie à la cuisine.

Si tu es bricoleur dans l’âme, pourquoi pas fabriquer tes meubles ?

Transformer la cuisine de ton entreprise, ça donne du peps à ta pause, avec un brin de lumière, un souffle d’air frais, et un zeste de convivialité, tu crées un espace où même la pause café devient le meilleur moment.

Et n’oublions pas, une cuisine d’entreprise qui en jette, c’est la recette secrète pour renforcer la cohésion d’équipe, un lieu où les liens se tissent autour d’un bon café ou d’un déjeuner partagé.