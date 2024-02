Comment renforcer la cohésion d’équipe dans son entreprise

5 conseils pour créer une cohésion au sein de votre organisation

Avant même d’envisager d’organiser un évènement externe sur la côte d’Azur et de profiter de son soleil, il y a déjà plusieurs choses que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise pour cultiver un esprit d’entreprise et une solidarité auprès de vos employés.

1. Travailler sa culture d’entreprise

La première étape consiste à instaurer une culture d’entreprise forte. Pour cela, il vous faut fédérer vos collaborateurs autour d’un objectif commun, de valeurs communes. L’une des principales actions à mener est donc de les intégrer à vos processus d’évolution, de les tenir au courant des succès (levée de fonds) des échecs (produit pas encore abouti) ou de les convier à l’anniversaire de l’entreprise sont autant d’actions permettant de construire une identité et une cohésion d’équipe forte.

2. Célébrer les victoires communes

Ce point est d’une importance capitale, si l’on perd ensemble, on gagne aussi ensemble. Il est donc essentiel de féliciter votre équipe plutôt qu’un seul individu (ou talent) lorsque, par exemple, l’entreprise remporte un contrat très important. Ainsi, chaque collaborateur se sent faisant partie d’un tout et sera plus enclin à atteindre les objectifs globaux de votre organisation.

3. Mettre en place le bon manager

Avoir un leader capable de fédérer son équipe autour de son activité vous aidera à créer une symbiose dans cette équipe, mais aussi au sein de votre entreprise. À l’instar du capitaine d’une équipe de rugby, grâce à lui, vos collaborateurs vont tous pousser dans la même direction et œuvrer pour avancer ensemble tel que cela se passe dans la mêlée.

4. Créer des événements en interne

Qu’il s’agisse de l’organisation en vue de participer à une cause qui vous tient à cœur comme une marche pour la lutte contre le cancer ou des actions pour le week-end du Téléthon, proposer des événements de ce type au sein même de votre entreprise est aussi un bon moyen d’en travailler la corporation et la cohésion de l’ensemble de vos salariés. Les buts communs sont par essence fédérateurs. N’hésitez donc pas à soutenir ce genre de causes et à vous appuyer dessus pour engager vos collaborateurs avec vous.

5. Organiser un séminaire

Ou tout autre événement extérieur d’ailleurs. Un team building à Nice ou un voyage organisé pour vos collaborateurs leur permettront de se rapprocher, de créer des liens. Lors d’un séminaire, vous pouvez organiser des ateliers ou des petites compétitions entre collègues. Cela aidera à la cohésion et à la construction d’équipes solides et fières de travailler ensemble.